Audios prueban la existencia de sicarios entre escoltas de la UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, denunció que dentro de la institución hay corrupción. Dijo que se usan vehículos oficiales para transportar drogas, que se hacen alquileres ilegales de esquemas de seguridad y la afirmación más grave fue que dentro de la institución hay personas que se dedican al sicariato.

“Hemos encontrado elementos que nos permiten pensar que hay personas vinculadas a la entidad, dedicadas al sicariato. Tenemos grabaciones, tenemos audios y tenemos algunos elementos que hemos puesto en conocimiento de las autoridades, la Policía Nacional es la que nos ayuda a llevar esto a la Fiscalía”, declaró Augusto Rodríguez en medio de una citación de control político sobre seguridad de líderes sociales convocada por el Centro Democrático, en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.

Tras las explosivas declaraciones la Fiscalía citó al director de la UNP para que presente pruebas sobre las denuncias que presentó. Entre el material probatorio que presentó Augusto Rodríguez bajo declaración juramentada, están algunos audios de la expareja de un escolta de la institución al que ella nombra Miguel, que asegura tener evidencia sobre los actos de sicariato.

Policía retiene dos camionetas, que al parecer pertenecen a la UNP y llevaban casi media tonelada de marihuana. Imagen de referencia, Colprensa.

La testigo buscó a una persona que fue protegida por el esquema de seguridad de Miguel para alertarlo que uno de sus escoltas era un sicario. En uno de los audios revelados por W Radio, la mujer dice: “Vaya a la empresa y diga que Miguel tiene un negocio con la señora Clara donde Miguel consigue los escoltas se los manda a la tal Clara y se encarga de pedirles de a millón o millones quinientos para meterlos con papeles falsos”.

En otro fragmento de la grabación, la expareja del escolta menciona a Sofía Jiménez de Parrado, condenada por el homicidio de su esposo, Óscar Parrado dueño de los centros diagnósticos Autorrolings, y su hijastro. La mujer también menciona a alias ‘Maopicha’, un exparamilitar recluido en la cárcel de La Dorada (Caldas) por los delitos de homicidio, fuga de presos, entre otros.

“Pregúntele que hacía antes de entrar a esa empresa, pregúntele cuántos le trabajos le hizo a Sofía Jiménez de Parrado, pregúntale quién es Manopicha y que trabajos le hace a Manopicha”, le dice la testigo al protegido de Miguel.

Según dio a entender la expareja del escolta, su motivación para delatarlo fue una traición sentimental por parte del hombre. “Yo no estoy diciendo todo esto porque esté peleando como una basura como él porque me vaya a igualar con la vieja que está saliendo. Yo estoy peleando porque yo le dije siempre a Miguel que lo único que no le iba a perdonar era que me fuera infiel y que el día que lo hiciera todo el mundo iba a saber qué clase de sicario y matón era él”, aseveró la testigo.

Finalmente, la mujer aseguró que no tiene miedo de declarar y seguir adelante con la verdad. “Señor, si hay algo que tengo yo es palabra. Cuando usted quiera, no necesita audios. Yo misma voy y lo acompaño donde usted me diga que lo acompañe, voy y se lo sostengo a la persona que tenga que sostenérselo”, agregó la mujer.

Según reveló W Radio, Miguel, el escolta señalado por su expareja, sería la mano derecha de Simit Parra, alias ‘Manopicha’, quien le estaría dando órdenes de homicidio y otros delitos desde el centro penitenciario donde está recluido.

El director de la Unidad Nacional de protección presentó una decena de pruebas más que confirman el sicariato y otros delitos en la institución. “También se cometen otras actividades, como extorsión, escuchas a los mismos protegidos, manejar información de otros protegidos y nosotros estamos limpiando eso porque eso es lo que no debe hacer la entidad”, dijo.