Álex Flórez aceptó el fallo de la Procuraduría, tras agresión a policías en Cartagena: pero apelará sanción

Consciente de su responsabilidad en los cargos que se le imputaron, Álex Flórez, senador por el Pacto Histórico, se pronunció el miércoles 24 de mayo tras conocerse el fallo de la Procuraduría General de la Nación, que lo suspendió por ocho meses por vulnerar el principio de dignidad humana, el derecho al buen nombre y a la honra de los patrulleros de la Policía que insultó en Cartagena, cuando se encontraba en estado de alicoramiento.

En el marco de la audiencia en su contra, Flórez reconoció su falta y lamentó que, por su parte, se haya dado esa imagen al país; más aún siendo parte del partido de Gobierno. “Acepto la responsabilidad de los hechos que se me endilgan, hechos que nunca debieron ocurrir. Pasaron en un estado lamentable al que no me debieron permitir llevar”, indicó.

Para Flórez, es claro que ese no es el ejemplo que se le deba dar al país del Congreso, “y a quienes hacemos parte de esta Corporación”, agregó.

“Acepto la responsabilidad del hecho y la sanción porque me la merezco, porque creo que también da cuenta y ejemplo para el país de que ninguno está ni debe estar por encima de la ley y eso me incluye a mí”, manifestó.

Los hechos por los que fue sancionado ocurrieron en la madrugada del 2 de septiembre del 2022, cuando Flórez se encontraba en Cartagena (Bolívar) y, bajo los efectos del alcohol, arremetió contra los uniformados, a los cuales calificó de “asesinos” y “cobardes”, por atender el llamado de la recepción del Hotel Caribe: en donde el congresista intentó ingresar con una acompañante sin registrar.

Según alegó su defensa, este estado de alteración contra los miembros de la fuerza pública se debió porque se encontraba afectado por la masacre ocurrida el 25 de julio de 2022 en Chochó (Sucre): en el que tres jóvenes fueron asesinados por orden del comandante operativo del departamento, Benjamín Núñez, quien fue condenado a 29 años por este crimen.

“Con clara voluntad de afectar su integridad moral, los llamó en varias oportunidades asesinos, sabiendo de la falsedad de ese dicho (...) Cada vez más exaltado estaba perturbando la tranquilidad de los empleados y los húespedes”, dio a conocer la procuradora del caso, Andrea Nataly Bermúdez.

Apelará la decisión, pese a estar de acuerdo con castigo

En su intervención, el senador confirmó que apelará la decisión, aunque está de acuerdo con recibir un castigo por su conducta. Lo hará para reducir el tiempo de su sanción, pues quiere volver pronto a sus funciones en el legislativo, en un mes convulsionado, pues han empezado a tramitarse las grandes reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Quiero reiterar que como parte de mi compromiso, no solamente con lo legislativo, sino con lo personal, ajusto nueve meses en una transformación personal muy importante. Llevo nueve meses sin consumir alcohol y me siento muy orgulloso de eso”, remarcó.

Incluso, en pro de reducir su sanción, está dispuesto a servir como voluntario de la Policía y, de esta forma, “resarcir una situación que espero sirva de ejemplo para el país, para mí y toda la sociedad”.

Del mismo modo, pidió perdió a los miembros de la Policía, haciendo énfasis en los tres patrulleros afectados. Y a los compañeros de bancada y a los demás miembros del Congreso, “por haber defraudado las expectativas que depositan en nosotros”. Y es que tras este escándalo, desde su propia colectividad le pidieron a Flórez que diera un paso al costado; no obstante, se negó a renunciar a su curul.

Según su testimonio, desde que ocurrieron los hechos ha trabajado por demostrarles a sus seres queridos y a sus colegas que “las bendiciones se disfrazan de tragedias, y que esas tragedias tienen el objetivo de mostrarnos cosas que podemos avanzar sobre estos sucesos que la vida nos traiga”. Y que, si bien no hubiera querido ser protagonista de ese episodio, quiere aprovecharlo para fortalecerse a nivel personal.

Y, entre las personas a las que les pidió perdón está su hijo, quien se ha convertido, de acuerdo a su confesión, en la motivación para superar este impasse.

“Quisiera pedirle perdón a mi hijo, que seguramente cuando esté más grande va a tener la oportunidad de ver esto, y que sepa que yo también estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos”, expresó Flórez, quien es cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, desde que el congresista era concejal de la capital antioqueña.