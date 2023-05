Desde Fico Gutiérrez hasta Angélica Lozano: con quiénes se identificaron en redes los candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Los precandidatos y candidatos a la Alcaldía de Bogotá (Infobae)

Con una baraja de aspirantes a la Alcaldía de Bogotá que se ha ido perfeccionando a lo largo de las últimas semanas, pero a la que todavía le falta depuración (sobre todo por los lados de la izquierda y de la Alianza Verde) para los actuales precandidatos y candidatos a esta dignidad la campaña ya arrancó, y todos ellos cerraron la semana con diversas actividades proselitistas.

Pero en esta ocasión, Infobae Colombia quiso revisar qué mensajes y de quiénes replicaron en sus respectivas cuentas de Twitter los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá y hubo de todo: desde replicar un mensaje de cero polarización del excandidato a la presidencia uribista, hasta la conmemoración de un programa ligero que cumplió tres décadas. Veamos:

Juan Daniel Oviedo retrinó mensaje de Angélica Lozano

Habiendo participado de tres charlas, una en la Universidad del Rosario, en donde destacó sobre todo su intervención en movilidad, otra en Probogotá, en donde indicó que deben encontrarse mecanismos para no victimizar a las víctimas a las mujeres que estén en riesgo de violencia o feminicidio y de un debate de candidatos organizado por la Fundación Universitaria del Área Andina, el precandidato Juan Daniel Oviedo quiso replicar dos mensajes relacionados con los derechos de la comunidad LGTBI+.

El primero de ellos fue el de la senadora Angélica Lozano, quien señaló que hace apenas 33 años ser homosexual se consideraba una enfermedad mental, muy poco tiempo. “Hoy, en pleno siglo XXI, las personas LGBTQI+ seguimos siendo objeto de violencia, discursos de odio y el asesinato por el hecho de amar a alguien del mismo sexo. ¡Erradiquemos la homofobia!”, retrinó el precandidato Oviedo, haciendo referencia a cómo, entre 2020 y 2022, han sido asesinadas a razón de su orientación sexual 576 personas.

Y el otro mensaje que quiso retrinar fue el del Embajador de Dinamarca en Colombia, Erik Høeg, quien llamó la atención sobre como los Derechos Humanos son para todos, sin importar la orientación sexual o la identidad de género. “Inaceptable que aún hoy miles de personas sufran violencia y discriminación. Luchemos juntxs por los derechos LGBTIQ+”, compartió el exdirector del DANE.

Rodrigo Lara retrinó mensaje de Federico Gutiérrez

Esta fue una semana movida para el precandidato que también está recolectando firmas, Rodrigo Lara, cuya campaña fue víctima de un atentado, hecho que fue denunciado por él mismo a través de sus redes sociales. “Vandalizada la camioneta de la campaña de recolección de firmas de mi amigo Jorge Cortés, gran dirigente de los comercios populares. Toda mi solidaridad con Jorge y mi gratitud por su apoyo y cariño. Rechazo a los actos de intolerancia política”, indicó el precandidato,

El precandidato Lara compartió en su Twitter un mensaje del excandidato presidencial Federico Gutiérrez, sobre el error del presidente Gustavo Petro con relación a los niños desaparecidos: “Que cansancio el día a día donde solo vemos quien busca acabar con quien como si todos fuéramos perfectos. No lo somos. Somos humanos y nos podemos equivocar. El Presidente borró el tweet sobre los niños y ya explicó por qué lo hizo. Estoy seguro que, tanto él, como todos los colombianos, solo queremos que los niños sean encontrados con vida. ¿Muy difícil unirnos así sea en algo tan importante como esto? Espero que nos pueda dar la buena noticia Presidente”, retrinó Lara.

Diego Molano, en defensa de la salud

El precandidato que está recolectando firmas por el movimiento Reconstruyamos Bogotá, Diego Molano, esta semana se movió en las calles, escenario en el cual le prometió a los bogotanos una mejor calidad de vida. “Soy Diego Molano. Danos tu firma y te daré: mejor seguridad, mejor movilidad y mejoraremos la calidad de vida. Para mí Bogotá no es un trampolín político, es mi sueño, sé que un mejor país se construye desde las ciudades”, fue uno de los mensajes de campaña del exministro de Defensa.

En los últimos cinco días el precandidato también hizo varios llamados de atención a la Reforma a la Salud y fue claro al advertir que Bogotá está en riesgo de no tener una atención adecuada en salud. Y por esa línea le dio RT un mensaje del representante a la Cámara, Andrés Forero:

“Están “pupitreando” la reforma a la Salud. Los artículos más sensibles donde se suponía que iba a haber un mayor debate, van a ser votados en bloque tras una lectura exprés del secretario. Acaban con la salud de los colombianos sin debate y sin escrúpulos”, precisó el precandidato.

Carlos Carrillo replicó mensaje de Martín de Francisco

El candidato a la Alcaldía avalado por el Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, llamó la atención sobre como el Pacto Histórico está trabajando las 24/7 hace meses para que la coalición de Gobierno tenga una candidatura seria y con un programa de cambio responsable pero ambicioso. “¡Vamos a ganar el 29 de octubre!”, trinó le candidato.

Así mismo, ante los partidos de oposición, trinó el concejal Carrillo que “el Centro Democrático y Cambio Radical están unidos en el Congreso saboteando las reformas del cambio. No me cabe duda de que intentarán aterrizar ese antipetrismo facilista en Bogotá, el problema es que no tienen candidato”.

Y para aligerar el ambiente, el concejal retrinó un mensaje de Martín de Francisco, quien conmemoró, el viernes 19 de mayo, que “hoy hace 30 años salía al aire por primera vez La Tele. Gracias a ⁦Carlos Vives por la oportunidad cuando nadie me llamaba ni siquiera para mentarme la madre. Esta pseudo carrera te la debo a vos, Carlos, y esto jamás lo voy a olvidar.

Heidy Sánchez replicó denuncia del líder Leonard Rentería

La candidata a la alcaldía avalada por la UP y el PCC, la concejala Heidy Sánchez, sostuvo varias mesas de trabajo en puntos diversos de la ciudad tales como en el barrio Policarpa y barrio Horizontes. La candidata advirtió que espera de la brigadier general Sandra Patricia Hernández, quien estará al frente de la Policía Metropolitana, que se materialicen estrategias para enfrentar a las empresas multicrimen, develar la red criminal alrededor del narcotráfico y atacar a sus cabezas principales, neutralizado nexos con la legalidad.

“También esperaríamos que haya una actitud más diligente de la Policía en cuanto a acoso callejero y en transporte público, feminicidios y violencia intrafamiliar, una actitud más sensible de la institución al respecto”, trinó la candidata.

Ahora bien, ¿de quién quiso retrinar qué mensaje? De Leonard Rentería, un líder social que se cansó de pedirle medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP): “Señor presidente: me cansé de suplicar garantías de protección y de estar sometido a este trato que le da la UNP a uno”, advirtió.

Los precandidatos concejales de la Alianza Verde

El último precandidato que se sumó a la lista de concejales de la Alianza Verde que quieren llegar a la Alcaldía, Luis Carlos Leal, dijo al finalizar la semana que toca continuar con las Manzanas del Cuidado, hecho que “es vital para el bienestar de las mujeres, pero debe complementarse con una real autonomía e independencia económica, e ir de la mano con espacios y entornos para que las masculinidades se transformen y no se ejerzan de manera violenta”. El concejal Leal, como Juan Daniel Oviedo, le dio RT al mensaje de un activista LGTBI+ que invitó a la marcha que se adelantó el 17 de mayo.

La concejala María Fernanda Rojas se refirió al fenómeno del Niño, a la interrupción voluntaria del embarazo y a varias denuncias a las que le ha hecho juicioso seguimiento, una de esas la de la Secretaría de Hacienda. “Llevo meses haciendo seguimiento al software para el pago de impuestos de la Secretaría de Hacienda. Si han tenido problemas para descargar o pagar su recibo de impuesto predial o vehicular, cuéntenme sus casos por favor”, trinó la precandidata.

Y compartió en su cuenta de Twitter el mensaje del periodista Juan Fraile: “Yo no se si le alcance, pero mira uno los candidatos a la alcaldía de Bogotá y la única que ha ejecutado plata pública y obras es María Fernanda Rojas. Se necesita alguien que llegue a ejecutar, terminar y entregar las obras. No a frenar, volver a estudiar y embolatarlas”, retrinó la precandidata.

El concejal Martín Rívera se refirió al asesinato ocurrido en el Centro Comercial Unicentro el Día de la Madre expresando lo siguiente: “El feminicidio de Erika Aponte, de 26 años, que días antes había denunciado la violencia a la que la sometía su ex pareja, es una desgarradora muestra de la falta de protección y garantías que enfrentan las mujeres en el país”. Acto seguido, el precandidato compartió un trino de la periodista Camila Barrios: “El suceso del centro comercial Unicentro es un Feminicidio, no hay otra manera de describir”.

Por último, la cabildante Lucía Bastidas se mantuvo en las denuncias en contra del Ipes y la forma en la que se acabó el espacio público en la ciudad. “Según el ⁦IPES caminar por el centro es una maravilla. Los vendedores necesitan alternativas. Los peatones tenemos derecho a poder caminar. No al contrabando y productos robados”, indicó el sábado 20 de mayo.

Y frente a la reforma a la salud la concejala retrinó un mensaje de María Andrea Nieto: “Aprobada la destrucción de las EPS! El sistema de la salud de los colombianos a la caneca de la basura”.