Reforma a la salud aprobó el final de las EPS: qué pasará con esas entidades

Comisión Séptima discutió la reforma a la salud

Hasta altas horas de la noche del 18 de mayo de 2023 se debatió la reforma a la salud, en la que se han aprobado 117 artículos que sería aproximadamente el 85% del total de los puntos plasmados en ella.

Unos de los más discutidos y que fueron aprobados en la sesión, es sobre el nuevo papel que tendrán las EPS en el proyecto de reforma a la salud que se sigue discutiendo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y que ha servido para generar todo tipo de polémicas entre los partidos y en el sector médico en general.

Los artículos aprobados la noche anterior cambian el nombre de las EPS, ya que estas pasarían de Entidades Promotoras de Salud a Gestoras de Salud y Vida, y serían las encargadas de temas netamente administrativos en las gestión de la salud, pero dejarían de estar involucradas con el manejo de los recursos y tampoco actuarían como auditor.

La Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) tendrá como principal función la de girar directamente los recursos a las clínicas y hospitales. Para lograr el cumplimiento de estos pagos, se pactó que esta entidad tendrá un plazo de 30 días para pagar el 80% de las facturas y una vez se hayan auditado los servicios, se procederá a girar el 20% restante.

“Ellos lo que van a tener es una función administrativa, que ya de hecho desarrollan, pero que cambia el rol, porque ya no van a tener el manejo de los recursos, ni la rectoría del sistema de salud como hasta el día de hoy lo habían venido teniendo”, dijo Martha Alfonso, Coordinadora ponente de la Alianza Verde.

Sin embargo, este punto generó algunas diferencias, ya que varios sectores no consideran que esta sea la única entidad que deba asumir los pagos sobre las deudas que tienen las EPS con las IPS.

El director de la ADRES, Félix León Martínez, fue enfático al afirmar que “para hacer esta función de pagador único se requiere una transformación de la Adres, que está proyectado. Si se aprueba la ley, la Adres tiene que entrar en un proceso de reestructuración”.

Félix León Martínez, director de la ADRES. Foto: ADRES

Además, agregó que hasta la fecha esta entidad no le debe a las EPS. ““Semanalmente se hace la compensación, los presupuestos máximos se pagan. Se les debe, dicen ellos... Las cuentas que el Ministerio de Salud reconoce, requieren una aprobación del MinSalud, de MinHacienda.... Yo no creo que sea cierto que no se les está pagando a las EPS”, agregó el director de la Adres.

La aprobación de los artículos que tiene que ver con las EPS también generó algunas reacciones por parte de los gremios que en algunos casos están de acuerdo con la luz verde que se le dio a este artículo. En entrevista con Noticias Caracol, Jorge Toro, Director Ejecutivo de la UNIPS, dijo: “Esto permite que nosotras, las EPS, tengamos unidad de caja para los servicios de salud”.

En el artículo 49 se da un plazo para esta transición de dos años, tiempo que se considera suficiente para que las EPS pasen de Entidades Promotoras de Salud a Gestoras de Salud y Vida, teniendo en cuenta que por realizar estas funciones recibirán un pago del 5% para la gestión administrativa y un 3% adicional por cumplir con los indicadores de calidad.

Otros artículos que fueron aprobados son el 12, 13 y 14 en los que se indica que se deben crear redes integradas de servicios de salud y que la atención a los usuarios debe ser en cualquier hospital o clínica, sin tener en cuenta a qué Gestora de Salud y Vida pertenecen, con esto se espera que terminen los llamados “paseos de la muerte”.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes citó para el martes, con el fin de aprobar los artículos restantes que tienen que ver con la creación de los fondos territoriales y las facultades extraordinarias del presidente para modificar el actual régimen laboral de los médicos. Una vez se termine este trámite pasará a plenaria de la Cámara de Representantes.