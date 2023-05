Televisores, hornos microondas y hasta peluches con sobrecostos: denuncian derroche de más de 400 mil millones de pesos en las alcaldías locales de Bogotá

La concejal Diana Diago (Centro Democrático) hizo la denuncia (Concejo)

Tras más de un año haciendo una revisión de los más de 30.000 contratos suscritos por diferentes alcaldías locales en Bogotá, la concejal del Centro Democrático Diana Diago realizó una investigación en la cual encontró presuntamente irregularidades por más de 411.000 millones de pesos en contratos que presentan diversos tipos de irregularidades.

“Las Alcaldías Locales están desangrando las finanzas de la ciudad. De a poquitos se pierden los recursos con contratos amañados, sobrecostos de hasta 450% e irregularidades en la entrega de los elementos.”, mencionó la concejal Diana Diago en un debate de control político que adelantó el jueves 18 de mayo, en el que recordó que estas alcaldías, para el año en curso, ejecutan el 5% del presupuesto general, alrededor de 1,4 billones de pesos.

Dicho esto, ¿cuáles son los contratos que sustentan esta denuncia? La concejal Diago se refirió primero a los tres grandes elefantes de las irregularidades, y después desagregó hechos más puntuales como los sobrecostos en un 692% en la compra de jabón líquido,

El caso de Fundesco, contratos por $3.663 millones

La Fundación para el desarrollo sociocultural, deportivo, comunitario, agropecuario y ambiental (Fundesco) ha contratado con varias alcaldías locales, pero revisando la ejecución de los mismos se observan presuntas irregularidades que van desde sobrecostos hasta casos de maltrato laboral.

La representante legal de esta fundación es Gina Bejarano, quien es hija de una exconcejal de la ciudad, fue señalada por la justicia por actos de corrupción y su representante suplente, el señor Alfonso Duque, también fue acusado por corrupción.

Esta fundación hizo contratos en múltiples ocasiones con la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, por valor de 3.663 millones de pesos. Uno de los contratos que suscribió la alcaldía fue para desarrollar las festividades navideñas para el 2022. No obstante, hubo incumplimientos y a algunos niños no les entregaron su regalo pero sí aparecen en los listados como beneficiarios. Varios acudientes señalaron: “A mí no me entregaron nada”.

Entidad Al Desarrollo, contrato por $3.985 millones

Ahora, desde el despacho de contratación de la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, denunció la concejal, decidieron quebrantar las normas y darle contratos a Al Desarrollo, una entidad de orden nacional que ha obtenido 22.871 millones de pesos en 10 contratos suscritos entre el 2022 y 2023 con las alcaldías locales de Fontibón, Usme, Mártires, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa fe, Puente Aranda y Sumapaz.

El problema radica en las jugaditas de sus directivos, quienes al parecer han firmando convenios interadministrativos y han subcontratando a fundaciones.

En el caso de Rafael Uribe Uribe se pactó el contrato 332 de 2022 por $3.985 millones de pesos y “oh sorpresa, esta entidad subcontrató a Fundesco para que ejecutara las actividades, aún sabiendo que incumplen la cláusula del convenio”, mencionó desde el Concejo de Bogotá la concejal Diago, quien indicó que esta conducta debe responder a un posible “carrusel de la contratación”, ya que desde hace más de 10 años Fundesco ha venido suscribiendo contratos con alcaldías locales.

“¿Como es posible que un gobierno que izó las banderas anticorrupción le dé luz verde a este tipo de irregularidades y se quede callado? Señora alcaldesa: no sea hipócrita con los bogotanos, responda por estas irregularidades de sus alcaldes locales. No intente tapar el sol con un dedo”, puntualizó la cabildante.

Entidad Funvive 2.0, contrato por $3.221 millones

Otra alcaldía local involucrada es la de Usme, ya que presuntamente direccionó un contrato por valor de 3.221 millones de pesos para implementar acciones de prevención y promoción en salud con la entidad Funvive 2.0.

Explica la concejal que en 2022 se creó la unión temporal Usme Sano y Salvo, unión conformada por Funvive 2.0 y Corporación Puntos Cardinales. Sin embargo, uno de los factores que daba puntaje para obtener el contrato era tener un certificado de turismo, ante lo cual se preguntó la concejal lo siguiente:

“¿Qué tiene que ver el turismo con la prevención y promoción en salud? Es más que evidente el presunto direccionamiento” señaló la concejal Diago, quien añadió que esto no es todo, pues su equipo le solicitó a la Secretaría de Salud que informara si alguna de las dos empresas estaba habilitada para prestar servicios de salud y la entidad señaló enfáticamente que no.

Entidad Prosocial

A la alcaldía local de Engativá entró un elefante, precisó la concejal al revisar la contratación de esta entidad, quien suscribió un contrato de integración y formación cultural con la empresa Prosocial, cuyos propietarios son un par de hermanos vinculados al Distrito y que, de acuerdo con Diago, era demasiado amplio.

El contrato incluía la compra de vestuarios y otros elementos por alrededor de 11.000 millones pero, al revisar sobre los elementos contratados, la Alcaldía dijo que estos eran bienes fungibles.

En este mismo contrato también se evidenciaron sobrecostos del 692% en la compra de jabón líquido para manos, pues cada unidad cuesta en el mercado 24.000 pesos, pero la alcaldía lo compró por 190.221 cada uno. Casi 9 millones de pesos en sobrecosto por un sencillo jabón.

“La contratación de las alcaldías locales es el escenario propicio para que presuntamente los corruptos hagan de las suyas. Debemos buscar la forma de replantear el diseño institucional, utilizar análisis de datos e impulsar el trabajo de los ediles para realizar control político. Las cosas en Bogotá no pueden continuar así”, afirmó Diago, quien en otras alcaldías encontró sobrecostos de hasta el 200%

Las 20 localidades están bajo la lupa por $117.915 millones

Aunque los que acaban de ser denunciados son los desfalcos más grandes, la realidad es que todas las 20 alcaldías locales hoy están bajo la lupa de la concejal Diago pues, entre otras cosas aunque hay alrededor de 28 empresas y fundaciones son las favoritas para contratar, aún cuando en el registro de la Cámara de Comercio están registradas 370.000

El top 10 a continuación acuña la suma de $117.915 millones de pesos que se han girado por parte de las alcaldías locales a los contratistas:

1. Sumimas SAS. Cuenta con 42 contratos en el distrito por valor de 32.800 millones de pesos.

2. Asociación de Hogares Sí a la vida. Cuenta con 55 contratos en todo el Distrito y 37 con alcaldías locales por valor de 12.000 millones de pesos.

3. Comercializadora Serle.com S.A.S. Cuenta con 25 contratos con el distrito y 18 con alcaldías locales por valor de 6.176 millones de pesos.

4. Funvive 2.0. Cuenta con 23 contratos con alcaldías locales por valor de 12.407 millones de pesos.

5. Corporación Estratégica en Gestión e Integración Colombia, EGESCO. Cuenta con 32 contratos con alcaldías locales por valor de 8.798 millones de pesos.

6. Fundesco. Cuenta con 39 contratos con todo el Distrito y 25 con alcaldías locales por valor de 9.606 millones de pesos.

7. Aldesarrollo. Cuenta con 10 convenios interadministrativos con alcaldías locales por valor de 22.871 millones de pesos.

8. Fundación ECODES. Cuenta con 29 contratos en todo el Distrito y 24 con alcaldías locales por valor de 9.540 millones de pesos.

9. ABOVE S.A.S. Cuenta con 16 contratos en el Distrito y 11 con alcaldías locales por valor de 1.717 millones de pesos.

10. Fundación País Humano. Cuenta con 14 contratos con alcaldías locales por valor de 2 mil millones de pesos.