Piqué afirmó que quiere quitarse una “maldición” de encima y seguidores hablan de indirecta a Shakira

No paran las indirectas entre los dos protagonistas de esta separación, Gerard Piqu y Shakira. / Cuartoscuro

Hace unos meses, Shakira protagonizó una polémica por haber expuesto una bruja en el balcón de la que fue su casa en Barcelona. Mucho se especuló si lo hizo en alusión a la mamá de Gerard Piqué, pues la figura apuntaba justamente hacia la casa de Montserrat Bernabéu, con quien, al parecer, nunca llevó una buena relación.

Inclusive, muchos de sus fans aseguraron que este fue un contundente mensaje para su suegra, pues según los internautas, fue la “cómplice” de la infidelidad de su hijo con Clara Chía.

Seguidores de Shakira especularon que la madre de Piqué habría conocido y "alcahueteado" la infidelidad de su hijo con Clara Chía. / Archivo

Después de este “bochornoso” escándalo que sacudió al mundo del entretenimiento y que, incluso, salpicó la carrera deportiva de Gerard Piqué, no han parado las posibles indirectas entre los dos protagonistas de esta separación.

Desde Monotonía hasta su colaboración con Bizarrap, las canciones de Shakira han sido todo un éxito mundial con millones de reproducciones en las plataformas de streaming. Shakira, recientemente, estrenó su nueva canción titulada Acróstico, en la que sus hijos Sasha y Milán aparecen cantando y tocando el piano, en lo que sería una última estacada de la relación con su expareja.

Reciente éxito de Shakira 'Acróstico', en la que la artísta barranquillera invita a cantar a sus hijos Sasha y Milán.

En este más reciente sencillo, la barranquillera dejó el mensaje más directo a su ex, incluyendo en su letra sentidas frases con las que se puede deducir que, a pesar del sufrimiento por la ruptura amorosa, no está dispuesta a transmitir esa pena a sus hijos, a los que invita a no dejar de amar.

Por su parte, Piqué ha lanzado algunas supuestas indirectas y ha respondido en varias ocasiones a las canciones de Shakira, generando polémica entre sus seguidores. El exjugador del Barςa, esta vez se ha pronunciado contemplando la idea de conseguir una “bruja” para acabar con la maldición. ¿Hablará del fantasma de su expareja que tanto lo persigue?

Durante una conversación con el periodista Gerard Romero, que preside a Jijantes FC, Piqué comentó:

“Tenemos una estrategia para ayudar al equipo. Vamos a traer una bruja a la ‘After Kings’ para que tire una mezcla de polvos y quite la maldición esta”.

Gerard Piqué contempla la idea de llevar una "bruja" para acabar con la mala suerte en la Kings League. @3gerarpique/Instagram

El After Kings es un show que se disputa entre los presidentes de los equipos de la liga en el que discuten los encuentros del fin de semana. El Jijantes FC es un equipo que el pasado domingo perdió por goleada en el torneo.