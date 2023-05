Jugadores del Deportivo Cali habrían renunciado ante falta de pago previo al juego contra Boyacá Chicó

Daniel Mantilla estuvo envuelto en rumores de que podría abandonar el Deportivo Cali por los atrasos en los pagos de su salario por parte de la directiva (@danielmantilla11/Instagram)

Los problemas no cesan para el Deportivo Cali, que le adeuda varias quincenas de salario a sus futbolistas, que decidieron no entrenar el martes 16 de mayo ante el incumplimiento por parte de las directivas. Así mismo, los jugadores amenazaron con no presentarse ante Boyacá Chicó, partido válido por la fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor.

A lo anterior, se le sumaría la renuncia de dos piezas importantes en el esquema de Jorge Luis Pinto, como el caso de Kevin Mantilla y el portero uruguayo Kevin Dawson como lo mencionó el periodista de Win Sports Felipe Sierra a través de su cuenta de Twitter.

“Tras una larga reunión, el entrenador Jorge Luis Pinto convenció a la mayoría de jugadores profesionales del #DeportivoCali de jugar hoy ante #BoyacáChicó. No todos están de acuerdo. Daniel Mantilla y Kevin Dawson se plantaron en no jugar por falta de pagos”.

La falta de pagos le está pasando facturas al Deportivo Cali. @PSierraR/Twitter

Son cinco quincenas desde marzo que el Deportivo Cali le debe al plantel, que pese a los inconvenientes económicos logró salir del sótano de la tabla de posiciones, como también se alejó de manera temporal de los puestos de descenso con un promedio de 1,22 a 21 de distancia de Unión Magdalena, que junto al Atlético Huila son los candidatos a perder la categoría a final de año.

La deuda del Deportivo Cali con la plantilla de jugadores asciende a los 2.000 millones de pesos, lo que pone en riesgo el reconocimiento deportivo del cuadro vallecaucano por solicitud la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) en cabeza de su presidente Carlos González Puche.

El directivo de Acolfutpro se refirió a la situación del Deportivo Cali en diálogo con el programa Los Campeones FM de la Universidad del Valle. “El incumplir en inicio sería una suspensión, esto no es nuevo, ocurrió con el @Cucutaoficial siguió incumpliendo y perdió el reconocimiento deportivo”.

En cuanto al equipo femenino del Cali, el directivo afirmó: “Peor por qué les deben ya 2 meses y medio y son mujeres que tienen unos salarios mínimos. @chechoangulo ha estado muy pendiente ahí les consiguió un auxilio para pagar el transporte”

Según el periodista Alfonso Morales del Supercombo del Deporte de RCN Cali, este es el grupo de jugadores convocados para el encuentro. Estos habrían dado un plazo hasta las 2:00 p. m. del miércoles 17 de mayo para que se cancele al menos la segunda quincena de marzo para presentarse al encuentro frente al conjunto Ajedrezado. Caso contrario, el equipo que juega el torneo nacional sub-20 atenderá el encuentro:

Johan Wallens, Miguel Sánchez, Aldair Gutierrez, Juan José Mina, Jefferson Diaz, Germán Mera, Kevin Saucedo, Brayan Montaño, Fabry Castro, Enrique Camargo, Rafael Bustamante, Kevin Salazar, Kevin Velasco, Daniel Mantilla, Jhon Vásquez, Juan José Cordoba, Gustavo Ramirez, Kevin Viveros y Roger Andretty.

Por su parte, Jorge Luis Pinto manifestó que el trabajo para el segundo semestre habrá que analizarlo dependiendo de la realidad del club. El entrenador también responsabilizó en parte al Comité Ejecutivo de los malos momentos en el primer semestre del 2023.

“Vamos a mirar los tópicos que se den. Esperemos y terminamos el torneo, hablamos con los directivos, miramos lo que puede ser y no ser, la tranquilidad que pueda tener el grupo en la parte económica y definimos, miramos”, dijo en diálogo con Los Dueños del Balón de Antena 2 en Cali.