Karol G recibió una avalancha de críticas por su última sesión de fotos: “Te ves muy frentona”

Karol G compartió por Instagram una sesión de fotografías que le realizó la revista W Magazine / Imagen @karolg

De lejos, Karol G ha sido catalogada como una de las mujeres más hermosas por varias revistas especializadas das en moda. La antioqueña además, cada tanto deslumbra por redes sociales con sus atributos y despampanante figura. Sin embargo, en una de sus más recientes publicaciones, las críticas y comentarios poco favorables donde muchos seguidores indicaron “que parecía un hombre” estuvieron a la orden del día.

Resulta que en su cuenta de Instagram, la antioqueña compartió a modo de carrete unas fotografías que le realizó la revista estadounidense especializada en moda W Magazine para una de sus ediciones en las que se le puede ver con distintos atuendos pero con el mismo peinado, dos “colitas de caballo” a lado y lado de sus parietales.

“Miren las fotos tan lindas que me hicieron para W magazine ✨🖤 Gracias @wmag por invitarme a compartir los logros de mi carrera”, escribió Karol G en su publicación.

Estas fueron algunas de las fotografías que tomó revista W Magazine por las que criticaron a Karol G. / Imagen @karolg

No obstante, fue precisamente este último detalle el que “sirvió como Florero de Llorente” para que se le viniera encima una avalancha de comentarios negativos respecto a cómo lucía con este par de “colitas de caballo”; esto más allá de anteponer en los mensajes el cariño y gran admiración que sienten por ella.

“Ese peinado no le favoreció”; “se ve rara”; “DESPIDE A TU ASESORA DE IMAGEN MAN… últimamente no te cuida la@delicadeza que te caracteriza Karito 💋”; “Te ves muy frentona”; “Soy fan de karol pero la verdad.. La gente k la viste, peina y maquilla los debería cambiar ya parecen sus peores enemigos así no se puede”; “Pero si se ve igual a las fotos que le tomaron para la revista GQ 🙄”; “Que frente tan random”; “Karol sabes que te amo, con todo respeto la belleza es muy subjetiva, pero a modo personal te ves demasiado rara pareces un hombre”, escribieron algunos fans de la paisa.

Karol G ha sido una de las artistas que más problemas ha tenido en los últimos tiempos con las fotografías que le realizan distintas editoriales. Ejemplo de ello, el inconveniente que tuvo con la revista ‘GQ’ que publicó una serie de instantáneas en las que se podía observar una exagerada manipulación de las imágenes en las que la cara y el cuerpo de la antioqueña se veían claramente desproporcionadas a como se le pueden ver por redes sociales.

Fotografías tomadas por la revista estadounidense especializada en moda W Magazine a Karol G. / Imagen @karolg

“Revista o recocha”: así reaccionó papá de Karol G a fotos de GQ

Las imágenes que publicó la revista GQ de Karol G causaron un revuelo bastante considerable en varias plataformas digitales. Muchos fueron los internautas (famosos) que se pronunciaron al respecto (a parte de la misma cantante paisa); no obstante, uno de los que no se quedó atrás con su pronunciamiento por obvias razones, fue el papá de la antioqueña, Guillermo Giraldo.

El también precursor de la carrera de Carolina (nombre de pila de Karol G) posteó una historia con la imagen de portada donde aparece su hija con un vestido verde y evidentemente retocada en la que escribió un mensaje bastante contundente, crítico y reflexivo.

Don Guillermo Giraldo no se quedó atrás y criticó el profesionalismo de la editorial que publicó las fotos de su hija. Imagen @rechismes

“QUE IRRESPETO. Tu Imagen Natural Es Todo”, escribió inicialmente un don Guillermo que claramente se indignó por el exagerado “retoque” que le hicieron a la imagen de su hija. En la portada de la revista señalada aparece Karol G con el mentón bastante reducido, hasta el punto en que no pareciera que la artista colombiana fuese la que aparece en la tapa de este medio.

Adicional al mensaje anterior, el padre de Karol G escribió: “Los Editores Revista o Recocha”. Esto, al parecer haciendo alusión a que los directores editoriales de la revista o quienes fuesen los responsables de la publicación, se pasaran por alto las aparentes indicaciones de la cantante paisa, que habría solicitado no modificar las fotografías escogidas para dicha portada.