Sarah Ferguson llegó a Colombia invitada por un reconocido bailarín

Llegó a Colombia Sarah Ferguson, integrante de la realeza británica

En la mañana del lunes 15 de mayo, se conoció que la duquesa de York Sarah Ferguson llegó a Bogotá para participar en la celebración de los 200 años del Museo Nacional, que tendrá lugar en el Teatro Colón. El acto que abrirá es la gala de ballet del bailarín colombiano Fernando Montaño, y tendrá a la invitada especial, la exesposa del polémico príncipe Andrés, duque de York y hermano del rey Carlos III.

De acuerdo con el programa, la ceremonia comienza a las 7:30 p.m., y después de los actos de protocolo vendrán las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (que interpretará El pájaro de fuego, de Stravinski), Fernando Montaño ( entre sus intervenciones La danza del espíritu bendecido, el pas de deux del segundo acto del ballet El lago de los cisnes y la coreografía de Mis pies, con música de Alfredo de la Fe), la bailarina Diana Catalina Gómez y el Ballet Folclórico Cumbé, y demás artistas.

En diálogos con el diario El Tiempo, Montaño explicó que conoció a la duquesa por intermedio de un amigo. De esta manera, el artista le contó a Sarah Ferguson las maravillas que destacan en el territorio nacional en materia de biodiversidad, por lo que se interesó inmediatamente en la pluralidad cultural que rige las diferentes zonas de Colombia.

De allí, la integrante de la realeza británica aceptó la invitación para asistir a este evento conmemorativo. “Yo, como buen embajador de Colombia, le conté con detalles sobre nuestra flora y fauna, y como la única manera de coordinar nuestros tiempos era en esta visita mía a Bogotá y Medellín, ella decidió viajar para, además, asistir a la gala y verme bailar”, explicó Montaño al diario mencionado.

Además, el bailarín colombiano aseguró que el paso de la integrante de la monarquía británica será breve, pues permanecerá en el país 24 horas y se va el 16 de mayo por la noche. “Tiene que regresar a Londres pronto para otro evento el 18 de mayo”, informó.

La duquesa de York. Sarah Ferguson. EFE/ Facundo Arrizabalaga/Archivo

La duquesa de York es madre de las princesas Beatriz y Eugenia, quienes hacen parte de la línea de sucesión al trono británico. Es reconocida por trabajar en distintas causas sociales y también como escritora. Además, fue productora de la película Young Victoria (2009).

Sarah Ferguson habló luego de no ser invitada a la coronación de Carlos III

Sarah Ferguson rompió el silencio en una entrevista en Good Morning Britain (Buen Día, Bretaña) y habló sobre por qué no fue invitada a la coronación de su ex cuñado, el rey Carlos III. La duquesa de York, de 63 años, dijo que no está ofendida de la decisión de Carlos, y citó su divorcio de Andrés como la principal razón.

Hablando con los presentadores del programa de ITV, Kate Garraway y Adil Ray comentó, “No voy a [ir], es una ocasión estatal, y estando divorciada no creo que puedas tener las dos cosas”.

“Estoy divorciada y me encanta estar divorciada de mi exmarido, no de él en su totalidad, es importante diferenciar”.

79th Venice Film Festival - Premiere for the film 'The Son' in competition - Red Carpet Arrivals - Venice, Italy, September 7, 2022. Sarah Ferguson, Duchess of York, attends. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Y aclaró que solo porque “no está allí en una ocasión de Estado”, no quiere decir que no puede “estar allí” en privado.

Por otra parte, Sarah pidió que dejen en paz al príncipe Andrés: “Él es un buen hombre. Es un hombre amable, y creo que el centro de atención debe alejarse de él y dejar que continúe con su vida para reconstruir”.

Sarah, que comparte hijas con andrew, la princesa Beatrice y Eugenie, también agregó que él es un “muy buen abuelo” para sus nietos.