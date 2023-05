Andrea Valdiri reveló la situación que vive con su hija adolescente: “Comienzan a robar el clóset de la madre”

Andrea Valdiri. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Al día de hoy Andrea Valdiri tiene dos hijas: Isabella (12 años) y Adhara (quien ya casi completa los dos años de edad). Desde sus redes sociales la creadora de contenido ha dado cuenta de lo bien que se la lleva con sus retoños, pero hay una particular situación que está pasando con su primogénita, la cual seguramente también le ha ocurrido a otras madres. En este sentido, en sus Historias de Instagram la también bailarina registró a Isabella en su clóset tomando su ropa.

“Yo no sé, cuando comienzan a crecer comienzan a robar el clóset de la madre. Isabella me coge los zapatos, me coge las camisas, me coge los pantalones, me coge todo. Y así como está de larga y está así de patona le quedan mis zapatos”, expresó jocosamente La Valdiri.

Posteriormente, le preguntó a su hija mayor por lo que escogería esta vez de su armario, a lo que respondió que un vestido negro y unos zapatos del mismo tono. Más adelante, la influenciadora publicó una fotografía junto a Isabella, quien posa con su ropa.

Aquí el video compartido por la bailarina e influenciadora en sus redes sociales:

El mensaje de Andrea Valdiri por el Día de las Madres

El 18 de mayo se celebró el Día de las Madres y la también empresaria compartió un emotivo post en su cuenta de Instagram. “A todas las que se atrevieron a vivir esta aventura sin importar si eran muy jóvenes o ya maduritas; profesionales o sin ningún título, con estabilidad económica o apenas buscando el sustento; acompañadas o en la soledad. A cada una de ustedes, que fueron atrevidas y no permitieron que nadie ni nada las derrumbara. Recuerden que no hay manual que indique si lo estás haciendo bien o mal. Cuando en nuestras manos está la responsabilidad de los que vienen; hay una voz que nos grita que formemos con valores y principios; dejemos en ellos la semilla del respeto, solidaridad y amor. Y sólo después de tantos golpes, comprendemos que debemos enfrentarnos al mundo por lo que somos y no por lo que tenemos. Feliz Día a todas las madres del mundo”.

Así fue como una seguidora sorprendió a Andrea Valdiri: Amo cuando me hacen este tipo de detalles

Andrea Valdiri siempre ha dado muestra de lo cercana que es con sus fanáticos y del agradecimiento que les guarda por su constante apoyo. En este sentido, a mediados de marzo la creadora de contenido mostró desde sus Historias de Instagram un obsequio que le hizo llegar una seguidora y la conmovió no solo a ella, sino también a su hija mayor, Isabella.

¿De qué se trató? Pues bien, la bailarina comenzó por expresar que le habían enviado un par de cuadros y al destapar el primero de ellos se encontró con la imagen de Adhara, su hija menor. “: ¡No puede ser esta belleza! yo muero, ¡qué hermoso! lo voy a poner en el cuarto de Adharita... qué espectáculo, qué talento, gracias. Yo amo cuando me hacen este tipo de detalles”, fueron las palabras de la barranquillera al respecto. Pero eso no fue todo, pues el segundo cuadro fue una pintura de su perro Jack, que falleció en noviembre de 2022. “Este es para Isa: Jackcito, que lo extraño, qué detallazo”, dijo la influenciadora para posteriormente llamar a su primogénita diciéndole que le habían enviado un regalo.

Con algo de inseguridad como si no creyera en las palabras de su madre, Isabella acudió a su llamado. Cuando la pequeña de 12 años de edad se aproximó lo suficiente, La Valdiri le mostró el cuadro de Jack y enseguida se sorprendió gratamente, se llevó las manos a la boca en señal de asombro y no pudo evitar el llanto. Ante la escena, la bailarina barranquillera abrazó a su hija. A continuación el video publicado por la creadora de contenido: