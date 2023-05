Luisa Fernanda W

El domingo 14 de mayo se celebra el Día de La Madre y Luisa Fernanda W usó sus redes sociales para hablar un poco sobre la historia de su madre, abuela, bisabuela y hasta tatarabuela. Porque sí, la paisa alcanzó a compartir con todas estas generaciones de su familia materna. Fue así que compartió un video en su cuenta de Instagram en el que empezó por decir:

“Siento que todo lo que he logrado en mi vida, definitivamente es gracias a Dios y a mi mamá y es que desde el día de mi nacimiento hasta el día de hoy ha sido la mujer más incondicional de mi vida. Mi mamá fue la primera persona que creyó en mí, yo no sé esa mujer cómo hizo para depositar en mí tanta confianza y que yo me enfrentara al mundo de la manera que lo he hecho hasta el día de hoy. Honestamente siento que tengo la mejor mamá del mundo”.

Posteriormente, la también empresaria comenzó a hablar de su bisabuela, quien era costurera y gracias a sus habilidades podía hacerle toda clase de vestidos. Incluido uno que Luisa Fernanda W vio en la telenovela mexicana ‘La usurpadora’ (1998), en la que Gabriela Spanic interpretó a ‘Paulina Martínez / Paola Montaner de Bracho’.

“Como se los conté conocí a mi tatarabuela, a mi bisabuela y a mi abuela que sigue viva. Mujeres tan trabajadoras. Imagínense que cuando yo era niña, mi bisabuela era costurera, y yo estaba obsesionada con una novela que se llama ‘La usurpadora’, como les parece que yo le mostré el vestido rojo de ‘Paola Bracho’ y ella me lo hizo tal cual como el de ella. Yo me sentía la más divina, vestido que a mí me gustara, vestido que me hacía mi bisabuela”.

Luisa Fernanda W cuenta la historia de sus abuelas y su madre: “Fui criada por mujeres maravillosas”

A su tatarabuela la recuerda con mucho cariño, pero solo estuvo presente durante cuatro años de su vida aproximadamente. Por otro lado, respecto de su abuela, asegura quitársele el sombrero como una evidente muestra de admiración y más adelante volvió a dedicarle unas palabras a su madre.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W se probará nuevamente en la música

“A mi abuela me le quito el sombrero, una mujer que trabajaba repartiendo leche de puerta a puerta y así sacó adelante a mi mamá y a mis tíos. Y mi madre, ni se diga, me tuvo a los 15 - 16 años, muy chiquita. Mientras ella estudiaba y trabajaba mi abuela y bisabuela me cuidaban. Con mi tatarabuela compartí con ella muy poco, como unos cuatro años y la recuerdo con mucho amor. Mi mamá salió adelante y hoy día es la mujer que más admiro, nunca en la vida me llegó a faltar nada gracias a la mamá que tengo”.

Su madre no solo le daba todo lo que necesitaba en términos materiales, sino que también le dedicaba mucho tiempo de calidad. Finalmente, la creadora de contenido les deseó un Feliz Día a todas las madres y, por supuesto, especialmente a las mujeres que la cuidaron y criaron. No sobra mencionar que, hoy, la paisa es madre de dos pequeños: Máximo (2020) y Domenic (2022).