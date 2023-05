Descubrieron a Gerard Piqué viajando por aerolínea de bajo costo, cuestionan si tendría problemas económicos

Pique viajando en una aerolínea de bajo costo. jlo0678/Tiktok.

Un video es viral porque se ve a Gerard Piqué tomando un vuelo de una aerolínea de bajo costo, quien graba el material destacó que mientras Shakira, su expareja, viaja en avión privado, él debe hacerlo en condiciones más cotidianas.

“Mientras Shakira viaja en avión privado, Pique viaja a Italia en un avión de bajo costo comercial. ¿Qué pasó Pique? ¿Tienes problemas económicos? o es el karma”, apunto el usuario responsable de colgar el video en TikTok.

La premisa fue difundida por el medio español el Nacional, en su sección ‘En Blau’, en el texto se narra que el avión pertenencia a la empresa Vueling, que cubre la ruta Barcelona-Milan y que habría viajado el 11 de marzo.

Aunque no se conocen los motivos del viaje, el portal recordó que el ex de Shakira vendió los derechos de transmisión de la Kings League a un canal de la productora Mediaset, propiedad del magnate italiano Silvio Berlusconi y cuya sede principal se encuentra en esa ciudad del norte de Italia.

En el video, Piqué aparece con una gorra, gafas oscuras y audífonos, tratando de pasar desapercibido entre los demás pasajeros. No obstante, parece que la vestimenta no le ayudó, pues uno de los pasajeros que se percató de su presencia le pidió tomarse una selfie, algo que, según su reacción, no fue de su agrado.

Shakira disfruta de sus pretendientes mientras Piqué es víctima de una oleada de memes

Ya lo decía Shakira en su canción ‘Si te vas’, en la que una frase muy popular por estos días que podría aplicar en su vida, dice: “toda escoba nueva siempre barre bien, luego vas a ver desgastadas las cerdas...”. Pues bien, la colombiana pasó la página de su relación con Gerard Piqué y, ahora, disfruta de ser una celebridad en las costas de Florida.

Hace unos días, se le vio muy bien acompañada del actor Tom Cruise en el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en Miami; sin embargo, horas más tarde disfrutó de una cena en un reconocido restaurante de la ciudad con el campeón Lewis Hamilton. Nuevamente, la estrella de Misión Imposible llamó la atención al enviarle un ramo de flores a la colombiana y a punto de finalizar la semana, la artista se subió al yate del corredor automovilístico para disfrutar del sol.

Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y los seguidores de la artista, en redes sociales, no desaprovecharon la oportunidad para decirle al excampeón del mundo con la selección española de fútbol: “Si te vas, si te marchas con esa bruja, pedazo de cuero no vuelvas nunca más, que no estaré aquí”, con divertidos memes sobre los nuevos pretendientes de la barranquillera.

Fueron varias las imágenes que circularon en redes sociales, como aquella en la que recordaron que tras el lanzamiento de su hit Music Sessions #53 y hacer una referencia al cambio de un Ferrari por un Twingo, el exfutbolista llegó a la sede de la Kings League en una versión eléctrica del automotor para llamar la atención y dejar claro que nada le había importado.

“Me mata que Pique hizo esto pensando que se la estaba comiendo y ahora Shakira anda con Lewis Hamilton… es poético xd”, y algunas respuestas le indicaron que “No es lo mismo un yate que un Twingo”.