Sasha Calle, la actriz de raíces colombianas que interpreta a Supergirl en DC, ahora tiene su propia Barbie

Sasha Calle fue la primera latina en ponerse el traje de Supergirl para DC

En febrero de 2021, la actriz Sasha Calle se convirtió en la primera latina en llegar al mundo de los superhéroes de DC Cómics, quedándose con el papel de Supergirl para la producción cinematográfica “The Flash” del Universo Extendido la empresa de entretenimiento de Warner Bros. Dos años más tarde, el éxito de la actriz de padres colombianos la llevó a tener su propia muñeca al estilo Barbie.

A través de sus redes sociales Sasha Calle mostró su emoción al tener en sus manos la figura de acción de la marca de juguetes Mattel que crearon inspirada en ella y su rol como Supergirl para la película que se estrena el próximo 16 de junio y que actualmente es uno de los estrenos más esperados del año.

“Hay una Barbie que se parece a mí. No sé cómo actuar. La he estado llevando a todas partes ... volando e imaginando ojos láser jaja. Abrazos enormes. No me la creo”, escribió la actriz en sus redes sociales y añadió varias fotografías divertidas junto a la muñeca.

(@sashacalle)

El rol de Sasha en “The Flash”

Aunque nació en Boston, Estados Unidos, Calle vivió desde los 10 años hasta los 12 en Colombia, ya que su familia tiene raíces en este país; de hecho, su madre Samira Calle es colombiana. Su carrera como actriz ha crecido en los últimos años tras su interpretación de Lola Rosales en “The Young and the Restless”, papel por el que estuvo nominada en la categoría de serie dramática de Daytime Emmys como la joven más destacada.

Sasha fue elegida por Andi Muschietti, director de “The Flash” para ser la próxima Supergirl del Universo DC. “Vi más de cuatrocientas audiciones. Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Colombia. El grupo de talentos fue realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos una actriz que estaba destinada a interpretar este papel”, reveló el cineasta tras anunciar que la actriz de ascendencia colombiana había ganado el papel.

Por su parte, la actriz ha compartido sus primeras emociones tras ver los adelantos de la cinta y los aprendizajes que el personaje le ha dejado. “Me he enamorado profundamente de Supergirl. Conocerla y sentirla ha sido uno de mis mayores honores. Este momento es tan especial ... Si hay algo que Supergirl me ha enseñado, es ESPERANZA. Todo es posible ¡Que nadie te diga lo contrario!”.

(@sashacalle)

Son muchas las preguntas sobre el rol que la superheroína kryptoniana que se esconde bajo el pseudónimo de Kara Danvers jugará en la historia de Flash, interpretado por Ezra Miller. Dentro de los cómics, Supergirl es la prima de Supreman, comparten sus poderes y son aliados en la defensa de los humanos.

Sin embargo, en “The Flash” el famoso hombre de acero no aparecerá; ante esto los fanáticos han especulado que es posible que Superman no exista en la realidad alternativa a la que viaja Barry o que el superhéroe ha fallecido a manos del villano General Zod que se verá aparecer de nuevo en esta historia.

Cuánto cuesta la muñeca de Supergirl

Según la página oficial de Mattel, encargada de la comercialización de la muñeca, “Supergirl Barbie irradia poder y fuerza. Kara Zor-El aterrizó en la Tierra en busca de una kryptoniana desaparecida, pero se convierte en la heroína que el mundo necesita: Supergirl. La muñeca Barbie Supergirl lleva su mono característico y una capa vaporosa con el legendario S-Shield. En un llamativo empaque exhibible, esta muñeca Barbie está lista para salvar el día”.

La empresa de juguetes Mattel creó una figura de acción de Supergirl, con el look de Sasha Calle

Efectivamente la muñeca lleva el icónico atuendo que Sasha Calle en la película y le añadieron una capa en tela que intenta lograr el mismo efecto que se ve en los adelantos cuando la superheroína vuela. En cuanto a su apariencia, se mantiene la intención de Barbie de apegarse a los rasgos reales de la actriz, con su cabello corto y rostro.

Por ahora, todavía está en preventa, por lo que la cinta todavía no se ha estrenado y tiene un valor de 55 dólares, es decir, un poco más de 250 mil pesos colombianos. Se espera que, tras el estreno a nivel mundial, la muñeca se pueda obtener en tiendas físicas.