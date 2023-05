Santa Fe se quedó sin técnico: Harold Rivera se va y llega un nuevo estratega

Independiente Santa Fe se quedó sin técnico. Captura: Dimayor

Independiente Santa Fe cayó como local ante Atlético Nacional en un partido que tenían pendiente ambos equipos. El resultado trajo consigo la salida del entrenador del cuadro cardenal, que a pesar de no estar eliminados de los torneo en los se encuentra compitiendo, pues tanto en Liga BetPlay como en Copa Sudamericana sigue con vida.

Te puede interesar: Hinchas de Atlético Nacional podrán asistir al Campín para el partido contra Santa Fe

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado, Eduardo Méndez, presidente del León, habló ante los medios, situación particular pues normalmente quien suele presentarse es el técnico. Junto a Méndez estaba Hugo Rodallega, delantero referente de la institución que en su mirada mostraba incertidumbre.

Méndez expuso que debido a los malos resultados, Harold Rivera daba un paso al costado, dejando así al club capitalino sin técnico. Sobre el tema, Méndez señaló:

“Hoy terminamos un ciclo, quien debe responder por todo y quién es responsable de la institución es el presidente y por eso pongo la cara. El fútbol es de resultados y desafortunadamente creímos siempre y siempre hemos creído en el trabajo de Harold (Rivera), pero las cosas no se dieron, no se han dado y por lo tanto ya hablé con él y va a dar un paso al costado”.

De acuerdo con el dirigente deportivo, previo a la conferencia se reunió con sus jugadores en el camerino y ellos le confesaron que estaban comprometidos con sacar el torneo adelante, pues aun no termina el todos contra todos y lo que se viene se convierte en dos finales para Santa Fe, asimismo, ya todo estaría listo para avanzar en la integración de un nuevo cuerpo técnico.

Te puede interesar: Andrés Salazar visitó a Iago Falque, quien tuvo que se intervenido tras una falta del defensor de Nacional: “Esto es un aprendizaje para ambos”

“Creemos y hablamos con nuestros jugadores tal y como lo acabo de hacer en el camerino, se seguirá trabajando, ellos creen que son capaces de sacar esto adelante, vamos a tener partidos importantes que hay que jugarlos y esperar a que la suma y los números nos den para llegar a los 8 y mientras tanto, también estamos preparándonos para que haya un técnico que nombraremos”, añadió Eduardo Méndez.

Cuándo llegará el nuevo técnico de Santa Fe

La salida de Rivera se rumoraba desde la derrota ante Universitario por Copa Sudamericana, pues desde la semana anterior ya sonaban nombres para remplazarlo. El técnico señaló que se reuniría con la junta directiva para determina el nuevo timonel, y a pesar que le duele haber tomado la decisión de prescindir del técnico, era algo que debía hacer.

“Nos vamos a encargar con rapidez, ya tengo citada la junta directiva y nos vamos a reunir ahora y miraremos la determinación a tomar. Se les ha dicho a los jugadores que cuentan con el respaldo nuestro, están con la cabeza gacha pero con buenos profesionales van a salir adelante muy seguramente, el mundo del fútbol es así, hay que tomar decisiones que uno no quisiera, entonces confiamos y creemos que nuestros jugadores van a sacar esto adelante”.

Rodallega lamenta la situación de Santa Fe

Hugol explicó que su anhelo de haber llegado al León estaba enfocado netamente en la gloria, pues nunca había tenido en mente pasar por hechos calamitosos para su carrera, pues incluso arribo a la institución como referente, aunque está consciente que son cosas del fútbol.

Te puede interesar: El técnico de Atlético Nacional criticó la salida de David González del Medellín: “Los directivos solo piensan en plata”

“En lo profesional y personal, no me imaginé vivir una situación de estas, porque no era obviamente el objetivo, ni mucho menos el motivo por el cual vine a ser parte de este equipo, la intención era otra, pero son cosas como lo dijo el presidente que suelen suceder”, añadió.

Ante este altibajo, el delantero señaló que junto al plantel estaban enfocados en reivindicarse y salir adelante en los torneos pendientes, aclarando que también era responsabilidad de ellos y no solo del técnico.