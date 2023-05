Se complica la situación de Nairo: “Las contrataciones a estas alturas de la temporada son muy difíciles”

El colombiano espera encontrar una solución para su futuro. Colprensa - Archivo

Nairo Quintana regresó a Colombia tras su paso por Europa y hasta el momento todo parece indicar que su situación no cambió y sigue sin encontrar un equipo con el que pueda competir en la actual temporada. El corredor boyacense sigue sin pronunciarse al respecto y entre sus seguidores surgen muchas inquietudes de lo que será su futuro en el ciclismo. La última competencia internacional en la que participó fue el Tour de Francia y la última oficial fueron los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Te puede interesar: Por qué Nairo Quintana no encuentra equipo: estas serían las razones

El pedalista boyacense está pasando por el momento más complicado de su carrera deportiva y aún no son claras las razones que le han impedido encontrar una escuadra con la que pueda competir en 2023. La UCI sancionó al comprobar la presencia de tramadol en dos muestras de sangre seca tomadas durante el transcurso del Tour de Francia 2022 y fue descalificado de la competencia. Tiempo después el equipo francés, Arkéa-Samsic, confirmó la salida del Quintana por un mutuo acuerdo y desde ese entonces no ha podido competir ni encontrar una nueva escuadra.

Varios expertos, directores, periodistas y excorredores han dado su opinión sobre lo sucedido con Nairo Quintana y la dificultad que ha tenido para encontrar una escuadra en 2023. En esta línea el exciclista Oliverio Cárdenas, también determinó algunas de las razones que han complicado la posible vinculación del colombiano con alguna escuadra WorldTour o ProTeam.

El corredor colombiano sigue sin encontrar equipo para la temporada 2023. @nairoquincoficial

En un diálogo con EFE, el expedalista resaltó que Nairo Quintana se ha mantenido activo, ha entrenado arduamente y resaltó que su buen estado físico quedó en evidencia en los Campeonatos Nacionales de Ruta debido a que obtuvo el podio y se colgó la medalla de bronce en la prueba de gran fondo en la categoría élite. “Tampoco ha estado enfermo. De todos modos estar alejado de las carreras no permite saber en qué estado de forma está, al parecer su preparación ha estado bien”.

Te puede interesar: Nairo Quintana: el día que se consagró en la historia de Colombia vestido de rosa

El excorredor colombiano analizó que una de las razones por las que Nairo Quintana no ha podido conseguir equipo, es porque la temporada ya está muy avanzada y a estas alturas las contrataciones con las escuadras se pueden complicar.

“Todavía tiene fuerza para lograr figuraciones en carreras importantes (....) Falta ver qué equipo puede contratarlo. Las contrataciones a estas alturas de la temporada son muy difíciles pero él todavía tiene tiempo para estar con los corredores más importantes del mundo”, Aseguró Cárdenas en su charla con EFE.

Te puede interesar: Nairo Quintana, acusado de insultar y casi golpear a un influencer español: qué fue lo que pasó

Una opinión similar tiene la periodista mexicana, Georgina Ruiz Sandoval, conocida como ‘Goga’, afirmó que habló con varios directores deportivos y destacó que al ciclista colombiano no lo habían podido incluir porque las nóminas ya estaban avanzadas.

El pedalista colombiano está de vuelta en Colombia tras su paso por Europa. @tiendanairo - Instagram

“Espero que no sea el cierre de su carrera, yo he hablado con directores deportivos que me han dicho que no lo pudieron incluir porque ya se había avanzado un poco en las negociaciones de las nóminas, el último milagroso que alcanzó meterse por ahí en un equipo fue Domenico Pozzovivo y fue porque había lugar en el Israel Premier-Tech, pero hablamos de Domenico, no es Nairo”, aseguró Goga en una entrevista con Pulzo.

La reconocida periodista mexicana señaló que Nairo Quintana a diferencia de Domenico Pozzovivo, “es un líder” y por esta razón estaría buscando un equipo con un proyecto de al menos dos años.

Goga Resaltó que muchos equipos podrían necesitar de alguien como Nairo Quintana en sus plantillas debido a que, “no todos los equipos tienen una figura que represente en una grande algo como lo que él puede hacer, pero creo que este año no se ha bajado el nivel del agua (...) Ya lo sancionaron y no entiendo por qué no se pudo seguir con el proceso de reincorporarlo este año”.