Marcela Reyes le respondió a Anuel su “tiradera” a Feid: “No tiene velas en ese entierro”

El “novelón” que actualmente se encuentran protagonizando Anuel AA (más que todo el puertorriqueño) y Feid por redes sociales viene haciendo “metástasis” en otras figuras de la farándula y las redes sociales que han tomado la delicadeza de opinar respecto a las “tiraderas” que ha habido entre estos dos referentes de la música urbana.

Recientemente, Anuel AA realizó un posteo en Instagram dedicado a Feid, que con menos de 24 horas en la plataforma, ya ha recogido más de cuatro millones de interacciones entre comentarios y likes. En dicha publicación se puede leer: “Y esta se la de dedicó a tu novio bb 💚💚💚”. El post está compuesto por una fotografía en la que aparece el puertorriqueño sosteniendo una cartelera que tiene escrito: “F*ck Ferxxo” y un pequeño video de la película Mario Bros en la que aparece Koopa cantado Peaches, solo que este famoso coro lo cambio por “mama, mama, mama Bich*”.

Tras el revuelo casi que mundial que ha causado esta publicación de Anuel, muchos artistas del medio han reaccionado, como Marcela Reyes, quien en su cuenta de Instagram decidió publicar un video en el que realiza una versión guaracha del famoso tema de Karol G ‘Te Quedó Grande’. En el posteo, además etiquetó al cantante puertorriqueño: “Bebé qué fue? 😅 @anuel”.

Marcela Reyes le "tiró" a Anuel AA con versión guaracha de 'TQG'. / Video @marcelareyes

Esta es la parte de ‘TQG’ que utilizó Reyes: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. Bebé, qué fue, no pues que muy tragadito, qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito [...]”

Como en la publicación de Anuel AA, el posteo de la DJ colombiana ya ha recogido una muy buena cantidad de interacciones entre likes y comentarios. Muchos apuntan al talento de ella, mientras otros a que Reyes “no tiene velas en ese entierro”.

“Usted ni velas tiene en este entierro 😂”; “Dizque la mejor DJ”; “Y cuál es el talento ? Pregunto 🤨 es que lo le halló 🤷🏻‍♀️mímica con canción de Karol ?”; “OTRAS MEZCLAS POR FAVOR . SE QUEDO EN PANDEMIA MI QUERIDA 😢”; “Es enserio ponte a estudiar, aprenda a mezclar que es eso es ni es música 🤮”; “Cambie la mezcla la repetición de la repetidera”, escribieron algunos seguidores.

Marcela Reyes reveló que le pagaron por participar en “Survivor”, pero asegura que no lo volvería a hacer: “Yo no fui por el dinero”

La DJ de guaracha e influenciadora Marcela Reyes fue una de las participantes que pese a su poco tiempo de estadía en la isla cautivó a los espectadores del programa televisivo. La mujer que tuvo que retirarse de la competición por problemas de salud con los biopolímeros recordó su paso en Survivor.

Reyes, quien participa activamente en las redes sociales mediante una caja de preguntas, resolvió algunas dudas de sus seguidores; precisamente, allí la figura digital señaló que sí le habían pagado por estar en la producción de la pantalla chica.

“Bebés, a mí sí me pagaron por ir, obviamente, pero si les soy sincera yo no fui por el dinero porque incluso con mis negocios y mis cosas, gracias a mi Dios, me iba bien”. De igual manera resaltó que ella participó del reality incentivada por una experiencia y no por los intereses económicos: “Yo fui por la experiencia porque quería tener el reto personal, reto que no volvería a repetir porque fue demasiado duro”.