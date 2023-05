Nuevo superintendente financiero entró pisando duro: pidió la renuncia protocolaria a seis jefes de área

César Ferrari, director del DNP. FOTO: UNIVERSIAD EXTERNADO

El nuevo superintendente financiero, César Ferrari, pidió a seis jefes de área presentar la renuncia protocolaria a los cargos que venían desempeñando. Se trata del director de la Diid, el secretario general, el jefe de delegado adjuntos, el de delegados, el director jurídico y el jefe de control disciplinario.

Una situación de este tipo no sucedía desde hace 15 años, tiempo en el que no se habían hecho cambios de técnicos de ese nivel en la entidad financiera. En algunos casos, como el adjunto institucional, el director de la Diid y tres delegados, no renunciarán porque no se habían posesionado en esos cargos en calidad de interinos.

Esta solicitud fue hecha por Ferrari en una reunión en la Secretaría General que tuvo lugar en la tarde del 9 de mayo, menos de una semana después de haberse posesionado como superintendente financiero tras la renuncia de su antecesor, Jorge Castaño, que estaba en ese cargo desde hacía siete años.

Algunos expertos comenzaron a especular acerca de las razones que habrían llevado al nuevo superintendente a tomar esta decisión. Jhon Torres Jiménez, analista económico, le dijo al diario La República que “es muy difícil saber las razones por las que se pidió la renuncia a los seis funcionarios, pero va más con el perfil de lo que él quiere que se haga en una entidad tan importante como la Superfinanciera”.

Por su parte, Jhon Mario González, analista político, le dijo al mismo diario que puede tratarse de una manera “decente” de pedir que ese cargo quede libre. “Es básicamente una forma elegante de decirle a una persona, en los cargos de libre nombramiento y remoción, que la van a cambiar o que necesitan el cargo”, dijo al medio mencionado.

César Ferrari se venía desempeñando como asesor económico del presidente Gustavo Petro, luego de que no hubiera podido ocupar el puesto de director de Planeación Nacional debido a que tiene tres nacionalidades, peruana, italiana y colombiana, consiguiendo esta última por adopción.

Llegó al ente regulador en un momento en el que el sector enfrenta retos como el desarrollo del open banking o la integración de los mercados de capitales de Colombia, Perú y Chile.

A finales del 2023 había criticado el nivel en el que se encontraban las tasas de interés y argumentó que no es competitiva en el mercado de crédito y que tiene poca expansión de liquidez. “No es posible desarrollar un capitalismo moderno competitivo sin mercados de crédito y mercados de capitales eficientes. Debe haber más competencia, hacer valer sus atributos, tener precios transparentes, libre entrada y salida de los agentes y simetría de información”, dijo en un evento de Asobancaria (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia).

¿Quién es César Ferrari?

César Ferrari es ingeniero civil de la Universidad Católica de Perú, con un máster en planificación regional y urbana de la Universidad de Nueva York y un doctorado en Economía en la Universidad de Boston. Ha sido profesor de Economía de la Universidad Javeriana desde 1999 y fue director de la maestría de Economía en esa misma institución.

También se ha desempeñado como gerente general del Banco Central de Perú y como director técnico del Instituto Nacional de Planificación en el mismo país. Además, fue asesor del Fondo Monetario Internacional (FMI) a los Bancos Centrales de Guinea-Bissau y Angola entre 1994 y 1999 y se venía desempeñando como asesor económico del presidente Petro.

Su nombramiento como nuevo superintendente financiero tiene atentos a los expertos, que ya tenían una gran confianza al manejo que le venía dando Castaño a la entidad desde hace años. “Creo que la Superintendencia siempre dio la confianza que este sector requiere. La Superintendencia Financiera de Colombia es reconocida internacionalmente. Creo que hizo una gestión destacada”, resaltó en su momento Jorge Humberto López, presidente de Asobolsa.