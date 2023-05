Gustavo Cuéllar y Messi no jugarían en el mismo equipo: padre del argentino desmintió contrato con equipo de Arabia

FILE PHOTO: Jorge Messi calificó como una falta de respeto que existan personas que engañen sobre el futuro de Lionel, pues hablan sobre los próximos pasos del jugador sin aportar las pruebas que puedan verificar los supuestos acuerdos, por lo que solo se tratan de rumores malintencionados. REUTERS/Sarah Meyssonnier TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Mucho se ha especulado sobre el futuro de Lionel Messi para la próxima temporada. Aunque el atacante argentino aún tiene contrato vigente con el Paris Saint-Germain, las tensiones de las últimas semanas entre el equipo y el jugador han avivado la sensación de que el campeón del mundo quiere dejar suelo parisino.

Los rumores tomaron fuerza luego de que la agencia de noticias francesa confirmó como un hecho la llegada de Lionel a la liga de Arabia Saudita, esto luego de citar una fuente cercana a las negociaciones, que aseguró que Messi jugaría para el Al-Hilal, equipo que dirige el también argentino Ramón Díaz y en el que juega el mediocampista colombiano Gustavo Cuéllar.

Según la agencia de noticias francesas, la decisión se habría tomado luego de un “enorme acuerdo”, por lo que se habló de un contrato excepcional, “es enorme. Solo estamos ultimando algunos pequeños detalles”.

“Messi es un hecho. Jugará en Arabia Saudí la próxima temporada”, confirmó la fuente a la agencia de noticias francesa.

Esa revelación ilusionó a los colombianos con el hecho de que, con el supuesto acuerdo, Lionel llegaría al equipo en el que juega el mediocampista colombiano Gustavo Cuéllar, pero la ilusión duró poco, pues el padre de Lionel, Jorge Messi, tuvo que salir a desmentir el acuerdo, y fue contundente al asegurar que no existe un trato con ningún club que le permita salir al delantero argentino del equipo parisino.

A través de un estado en su cuenta de Instagram @jorge.sole, el papá de Lionel mostró su descontento con la noticia del supuesto acuerdo entre el jugador argentino y el equipo de Arabia Saudita, por lo que le pidió a los medios de comunicación confirmar primero la información que van a compartir.

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG”.

Jorge Messi cerró las puertas a nuevas especulaciones, pues agregó que las decisiones correspondientes para que Lionel continúe su exitosa carrera en el mundo del fútbol se tomarán una vez termine la temporada 2022 - 2023.

“Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”.

De acuerdo con el comunicado, desde el entorno de Lionel entienden que siempre van a existir rumores, pues el nombre del siete veces balón de oro puede provocar notoriedad en las personas que les gusta especular con el futuro del jugador argentino.

“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada”.

Jorge Messi calificó como una falta de respeto que existan personas que engañen sobre el futuro de Lionel, pues hablan sobre los próximos pasos del jugador sin aportar las pruebas que puedan verificar los supuestos acuerdos, por lo que solo se tratan de rumores malintencionados.

“Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quieres engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrán que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias’”.

Otra desilusión para los amantes del fútbol es que Lionel Messi, por ahora, no llegará enfrentar de nuevo a Cristiano Ronaldo, que desde principio de temporada aceptó la oferta del Al Nassr, por lo que se convirtió en el deportista mejor pago del mundo, según la revista Forbes.