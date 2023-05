Alci Acosta recibirá homenaje en los Premios Nuestra Tierra 2023

Alci Acosta recibirá el galardón Leyenda de Nuestra Tierra, en reconocimiento a su carrera como intérprete durante los Premios Nuestra Tierra 2023 (Cortesía del artista)

El cantante colombiano Alci Acosta recibirá un homenaje en el marco de los Premios Nuestra Tierra 2023, con el fin de reconocer su trayectoria de más de 65 años y su legado en la música colombiana. El galardón, bautizado como Leyenda de Nuestra Tierra, será entregado en reconocimiento a su carrera como intérprete el 17 de mayo en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

Te puede interesar: Paola Turbay contó lo que haría si le fueran infiel como a su personaje en “Ana de nadie”

Acogiendo el bolero como su género musical predilecto, Alci Acosta logró hacer que composiciones como La copa rota, No renunciaré, El último beso, Traicionera, El contragolpe, Amor gitano, Hola Soledad, Si hoy fuera ayer o La cárcel del Sing Sing, llegaran a todos los rincones de América Latina gracias a su carismática voz y su talento en el piano.

La noticia de este reconocimiento para el soledeño se da en el marco de su despedida de los escenarios, anunciada en 2022 tras el fallecimiento de su esposa, Ruth Agudelo. Aunque su ritmo de presentaciones es más limitado debido a su edad, eso no le ha impedido dar presentaciones memorables, como sucedió hace dos meses en el marco del pasado Festival Estéreo Picnic.

Te puede interesar: Para los fanáticos de ABBA: Mamma Mia!, el musical llega a Colombia

El cantante de 84 años de edad se presentó el sábado 25 de marzo, en una jornada en la que compartió cartel con Trueno, Bizarrap, Ryan Castro, Wu-Tang Clan y The Chemical Brothers, entre otros actos. Ante miles de personas de todas las edades que no dejaron de entonar estas canciones que han trascendido por generaciones, Alci interpretó un repertorio de grandes éxitos en el que contó con la compañía de su hijo, Checo Acosta, quien en medio del concierto le dedicó la canción El Cascarrabias, no sin dejar caer algunas lágrimas producto de la emoción del momento.

La gran invitada para este show tan especial fue Catalina García, la cantante de Monsieur Periné, con quien Alci interpretó a dúo la canción Traicionera.

Premios Nuestra Tierra: Feid, Karol G y Carlos Vives, entre los artistas con más nominaciones

El miércoles 17 de mayo, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los Premios Nuestra Tierra 2023, unos de los galardones más prestigiosos de la industria musical colombiana. Creados en el 2007, desde entonces reconocen y exaltan a los mejores talentos del país.

Te puede interesar: La casa de la ex suegra de Shakira ya tiene apodo en los buscadores

Feid, Karol G y Carlos Vives pisaron fuerte en las 28 categorías que tienen estos premios para reconocer la labor de los artistas en diferentes géneros como urbano, pop, vallenato, electrónica, rock, entre otros importantes logros que se le destacan a los colombianos de la industria musical.

Feid acumula 14 nominaciones, dos de ellas en una misma categoría, la de Canción del Año por Normal y Feliz Cumpleaños Ferxxo. También está en carrera de competir por Artista del Año y Álbum del Año por Feliz cumpleaños Ferxxo (T.P.E.A.).

Con 10 nominaciones le sigue Karol G, que compite codo a codo con Feid en la mayoría de categorías, particularmente en las de Artista del Año y Mejor Artista Urbano. También con 10 nominaciones se suma Carlos Vives en la lista de favoritos, en el marco de los 30 años de la publicación de su aclamado álbum Clásicos de la Provincia. Entre las nominaciones “grandes”, el samario compite por Canción del Año por Mi Baloncito Viejo, donde colaboró con Camilo, y por Álbum del Año gracias a Cumbiana II.

Detrás de los tres artistas llamados a dominar en esta edición de los Premios Nuestra Tierra están Maluma y Camilo con ocho nominaciones cada uno. Les siguen Shakira, Juanes, Sebastián Yatra y Ryan Castro con siete. Para ver todas las categorías y a los más de 150 nominados los interesados pueden ingresar a la página oficial de los Premios Nuestra Tierra y ahí mismo votar por sus favoritos en cada una hasta el próximo 10 de mayo. En total, fueron más de 150 artistas nominados a uno de estos galardones.

Por otro lado, la ceremonia contará con las presentaciones de varios artistas nacionales que también rescatan la música nacional y que cuentan con nominaciones. De momento, los artistas confirmados son Piso 21, Luis Alfonso, Lika Nova, Anddy Caicedo, Elder Dayán Díaz, Nico Hernández y más recientemente se anunció también a Juliana, Ryan Castro y Manuel Medrano.