Westcol asegura que la estrella del Real Madrid Vinicius Jr tiene debilidad por las modelos colombianas: “Les escribe a todas”

Westcol afirmó que el jugador brasileño contacta a varias modelos paisas por Instagram, como a Nicole Betancur para seducirlas. / Imagen @vinijr - @westcol

Las mujeres colombianas son de las más hermosas del mundo, y eso parece que el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, lo sabe muy bien. Con base en esto, recientemente Westcol, uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia, mencionó en una de sus transmisiones en compañía de otro streamer que el crack brasileño constantemente le escribe a varias modelos de nuestro país intentando “cortejarlas”.

Gracias a la fama que ha venido cosechando, Westcol es amigo o conocido de varias modelos del país, más exactamente de Medellín. Estas, al parecer, y como lo mencionó en una de sus transmisiones, le habrían contado que el jugador brasileño del Real Madrid las ha contactado en varias oportunidades con el objetivo de seducirlas.

“Yo como me llevo con todas las viejas duras de aquí de Colombia, no hay ninguna vieja a la que ese man (Vinicius) no le escriba (...) no te estoy mencionando una, dos o tres, te estoy mencionando una cantidad de viejas. Estamos hablando casi de todas las viejas a las que yo sigo. Eso no es sapiarlo (...) Yo traje una vieja aquí y todo el mundo adivinó (refiriéndose al testimonio de una modelo que invitó a su canal y contó la experiencia por redes sociales con Vinicius Jr)”, le dijo Westcol en su transmisión a otro colega.

En este video, Westcol contó que Vinicius Jr le habría escrito a varias modelos colombianas. / Video @

La reveladora conversación siguió subiendo de tono y allí fue cuando el colega de Westcol le confirmó al paisa que, gracias a la fama mundial de Vinicius Jr, este tendría el “reconocimiento” suficiente para apelar a este tipo de medios para conquistar. Luego, el streamer antioqueño manifestó lo que sería el “modus operandi” que el jugador utiliza para seducir a las mujeres por estas plataformas:

“Vini está pegado en todo el mundo, bro”, dijo el colega; a lo que Westcol respondió: “yo creo que él (Vinicius) lo que hace es escribirles y les dice que les paga los pasajes diciendo que las trae en primera clase”.

Ahora bien, para “soportar” esta información, hay otro video que publicó Westcol con Nicole Betancur, modelo paisa quien confirmó que un jugador del plantel del Real Madrid la ha estado contactando por Instagram para “coquetearle” y ofrecerle el “cielo y la tierra”. La antioqueña no dijo el nombre del jugador, pero con sus gestos indujo la respuesta para que el streamer dedujera que se trataba de Vinicius Jr.

Dicen que Westcol tiene celos: reaccionó con “invitación” al video de Andy Rivera con Aída Victoria Merlano

El video musical que lleva por nombre ‘Dudas de mí', protagonizado por Andy Rivera y Aída Victoria Merlano, parece que fue todo un éxito en plataformas como YouTube. Por esta razón, en su cuenta de Twitter el antioqueño hizo una publicación en la que escribió: “Que chimba que andy rivera venga a mi casa pa darle un abrazo y felicitarlo por ese video tan hermoso”. Lo que posiblemente fue un mensaje de felicitación, más adelante se convertiría en una “pulla” por parte del streamer paisa.

Rápidamente, el reguetonero pereirano, Andy Rivera, le respondió a Westcol: “Flechitooooooo 😅, yo le caigo y nos abrazamos ❤️. Y tomamos polaaa”; a lo que el antioqueño contestó: “Llégate hoy a la casa entonces pues!”; después el reguetonero dijo: “Fle ando de viaje con mi hija y mi pai, yo te tiro apenas vuelva a Medellín🫡”.

Westcol dejó comentario en Twitter con el que parece estar celoso por video de Andy Rivera con Aída Merlano. / Imagen @WestCOL_

Hasta aquí todo normal, sin embargo, lo que más curiosidad causó fue la última respuesta de Westcol, pues en ella mencionó a una Aída Victoria Merlano que no tenía nada que ver en la conversación:

“Dale bro. Disfruta tu viaje con Aida”, escribió el antioqueño. Esto rápidamente causó furor en un Twitter plagado de fans de ambos, quienes comentaron la publicación que como se puede leer, hace a alusión a una persona que no se encuentra en el contexto de la misma, por lo que varios internautas empezaron a especular sobre la “tusa” que probablemente Westcol todavía tiene.