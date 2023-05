Enfermera de Maluma la más envidiada en redes sociales: “Ahora tocó la nalguita”. @maluma

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, es uno de los artistas más importantes del género urbano a nivel mundial. No solo por su amplia trayectoria en la industria musical, sino también por su belleza y sensualidad, por lo que el paisa se ha convertido en ídolo de sus seguidores. En esta ocasión, se conoció un video que se viralizó, en el que el antioqueño muestra su reacción mientras lo inyectaban.

El cantante colombiano se caracteriza por tener una relación cercana con aficionados, por esta razón suele publicar en sus redes sociales su día a día en el que cuenta detalles. Un video que compartió en su cuenta de TikTok causó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron sus palabras y gestos divertidos: “Hoy tocó mostrar nalguita”, fue el mensaje de Maluma junto con el clip.

Al inicio del video se escucha una voz diciendo: “Bueno, mi amor, muestre la nalguita”. Maluma confirma la identidad segundos después: “Mi mamá, diciendo que muestre la nalguita. ¿Cómo les parece?”, pregunta a sus seguidores. En las imágenes se evidencia el momento en el que el intérprete del género urbano se pone en pie, se baja la pantaloneta que vestía, y hasta bromea con la enfermera antes de proceder a cumplir con la misión.

“Esta es una nalguita relajada”. “Me gusta más el lado derecho”, indicó el artista paisa mientras la mujer le estaba palpando la zona en la que lo va a inyectar.

Al finalizar, el cantante colombiano expresó tras la aplicación: “No lo sentí (...). Listo mi reina, muchas gracias”, concluyó el músico, que el pasado 27 de abril se presentó en el Yaamava’ Theater, en California.

No tardaron en reaccionar los seguidores frente al video generó, incluso hubo seguidoras que se ofrecieron a ser su enfermera personalizada:

“Me dieron ganas de estudiar enfermería”; “Uy, no usas calzoncillos”; “Dios tiene a sus preferidas”; “Quiero ser la enfermera de Maluma”; “Me muero”; “Qué nalguitas”; “Eres perfecto”; “Tan chulo Maluma”; “Qué bendición”; “Dice ‘no lo sentí’, pero su cara lo delata”; “¿Dónde aplico para ese puesto? Me ofrezco como voluntaria”; “A ella le dicen la favorita de Dios”; “Que sueño que me diga mi reina”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros seguidores mostraron su preocupación por el estado de salud del cantante paisa y preguntaron por la aplicación de la inyección.

Vale mencionar que, el video suma más de dos mil comentarios y dos millones de reproducciones tras su publicación.

Maluma entre las estrellas mejor vestidas de la MET Gala 2023 en Nueva York

El representante colombiano en el evento internacional de moda más importante del mundo: la gala del MET. El evento anual organizado por la editora de la revista Vogue, Anna Wintour, se caracteriza por tener los invitados más exclusivos de la farándula internacional y esta fue la cuarta ocasión en la que el colombiano recibió una invitación.

Un gran cambio de ambiente tuvo Maluma de un día para otro, puesto que mientras el 30 de abril se estaba presentando en Valledupar, como uno de los importantes artistas del Festival Vallenato en su edición 2023, en la noche del 1 de mayo ya se encontraba en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York debutando como uno de los mejores vestidos del importante evento.

Para este año la importante gala decidió poner como temática al fallecido diseñador de moda alemán Karl Lagerfeld, específicamente su exhibición “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” (Karl Lagerfeld: una línea de belleza). Según los organizadores del MET consistía en analizar “el vocabulario estilístico del diseñador expresado en temas estéticos que aparecen una y otra vez en su moda desde la década de 1950 hasta su colección final en 2019″.