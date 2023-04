“Es ridículo hablar de un tema que es tan íntimo”: Iván Lalinde se refiere a su orientación sexual

En el año 2018 hizo una reflexión a sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, luego de que este le preguntara si era gay

Iván Lalinde, presentador del programa matutino del Canal Caracol ‘Día a Día’, habló acerca de la privacidad con la que lleva el tema de su orientación sexual en medio de las constantes preguntas sobre ese aspecto de su vida en la prensa nacional. En una entrevista con la periodista española Eva Rey, para su formato ‘Desnúdate con Eva’, el conductor de televisión calificó de ‘ridículo’ el hecho de que sea cuestionado por ello, pues, según él, debería ser un tema irrelevante. Es de destacar que esta no es la primera vez que el oriundo de Medellín habla al respecto.

“Tú nunca has tenido problema con reconocer tu orientación sexual, ¿te ha supuesto esto un problema en algún momento”, se le escucha decir a Eva en el fragmento que compartió de su entrevista con Lalinde en su cuenta de Instagram. El presentador, recordado por su trabajo en programas de entretenimiento como ‘El precio es correcto’, contestó: “Es que me parece ridículo hablar de un tema que es tan íntimo. ¿Si me entendés?”.

“Nunca, nunca he dicho no, nunca he dicho sí. Es como decir: ‘mucho gusto, Eva, ¿cómo estás?, Iván Lalinde, soy...’. Es como, ¿en serio te importa con quién culeo? Nunca he negado nada en mi vida. Después de que mi mamá y mi papá supieron, todo me valió cinco”, continuó explicando. Eva Rey, al compartir el corto video de la charla con el presentador, redactó: “Cuando el entrevistado da una lección a la periodista sobre algunas preguntas”.

Al ser cuestionado por Eva respecto a la reacción de sus padres respecto a su orientación sexual, Iván, conmovido casi hasta las lágrimas, confesó que su mamá le dejó de hablar durante unos 20 días.

Como se mencionó antes, esta no es la primera vez que Lalinde es cuestionado respecto a su sexualidad. En el año 2018 hizo una reflexión a sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, luego de que este le preguntara si era gay. “¿Eres straight? ¿con quién te acuestas? ¿Viene al caso? De verdad, ¿importa?”, respondió.



Sin dar detalles de su pareja, en una entrevista con la revista Vea, publicada en septiembre del 2022, Iván comentó que se encontraba enamorado y comprometido. Incluso habló del tema de la posibilidad de tener hijos. “Quiero trabajar en otro país, con casa frente al mar, en una ciudad donde pueda caminar y montar en bicicleta tranquilo, como Sídney, Chicago, San Francisco o Barcelona (...) Por ahora, aquí estamos construyendo y trabajando arduamente todos los días. Estoy en la actualidad muy enamorado, comprometido y feliz. Tengo el hogar más bacano y hermoso del planeta”, dijo.

“Tengo mi pareja. Estoy enamoradísimo. Llevamos 17 años. Yo respeto mucho la vida privada mía, la de mi círculo y la de mi familia. Entonces, yo digo: ‘Es que yo hablo es de mi trabajo, yo no hablo de mi vida’. Y no es por nada, porque además en ningún momento he tapado nada, pero me parece tan personal, que no le veo importancia para volverlo público”, dijo sobre su relación en otra entrevista, esta vez, con Pulzo.

“Ser papá es un sueño en mi vida, pero cuando llegué a los 40 dije: ‘Ya no fue’. Escogí otro camino. Creo que criar un hijo es un trabajo en equipo, no es para hacerlo solo, y yo con mi familia lejos. No se dio (...) Afortunadamente, tengo los hijos de mis amigos, a mi sobrino y soy padrino de tres”, reveló.

Ese mismo mes, a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, reveló que no está interesado en hacer pública la identidad de con quien ahora comparte su vida. “No hablo de mi pareja, porque me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno. Así como comparto muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan. Son privadas”, sentenció.