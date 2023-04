Estos son los nombres y perfiles de los nuevos ministros de Petro

Los nombres de los nuevos altos funcionarios fueron revelados a la salida del consejo extraordinario de ministros. Salieron los ministros de Haciendo, del Interior, Agricultura, Transporte, Ciencias, de las TIC, de Salud, y hubo cambio en el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que pasó a ocupar un ministerio. AP Foto/Fernando Vergara.

El presidente Gustavo Petro dio a conocer el nombre de sus nuevos siete ministros y ministras, con los que renovó su gabinete, luego de que el 25 de abril anunciara que la coalición de Gobierno había terminado.

Los nombres de los nuevos altos funcionarios fueron revelados a la salida del consejo extraordinario de ministros. Salieron los líderes de las carteras de Hacienda, Interior, Agricultura, Transporte, Ciencias, TIC, de Salud, y hubo cambio en el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que pasó a ocupar un ministerio.

De los nuevos ministros, dos fueron funcionarios de la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, mientras que al Dapre llega un exmilitante del M-19 y de la Alianza Verde.

“Nuestro compromiso es siempre buscar las mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país”, dijo el presidente Gustavo Petro al dar a conocer los nombres de sus nuevos ministros.

A continuación puede conocer más sobre quiénes son los nuevos ministros y sus trayectorias:

Ministerio de Hacienda

Ricardo Bonilla llega la cabeza del Ministerio de Hacienda desde la dirección la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), en donde estaba desde octubre de 2022. Bonilla es economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diploma de estudios avanzados de la Universidad de Rennes, en Francia. Ha sido docente de las universidades Javeriana y Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE). Bonilla fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2012 y abril de 2015 —en la administración de Petro— y ha asesorado al presidente en diferentes temas económicos, como las pensiones.

Ministerio de Interior

Luis Fernando Velasco (Colprensa - Diego Pineda)

Luis Fernando Velasco, figura disidente del partido Liberal, hasta hoy fue el Consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Velasco es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue representando a la Cámara entre 1998 y 2006 y, luego, senador entre 2006 y 2022, y ejerció como presidente de esta corporación en la legislatura 2015-2016.

Ministerio de Agricultura

Mójica era la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Infobae/Archivo.

Jhénifer Mojica Flórez pasa de la dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras a la cabeza del Ministerio de Agricultura en reemplazo de Cecilia López. Mojica es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos; fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte, como abogada, de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Ministerio de Transporte

El reemplazo de Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte es William Camargo Triana, que ocupaba la dirección de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El reemplazo de Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte es William Camargo Triana, que ocupaba la dirección de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Camargo es ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en transporte en la Universidad Nacional, y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana. Actualmente, cursa un Doctorado en Dirección de Proyectos con la Universidad Benito Juárez. Camargo Triana cuenta una amplia experiencia en proyectos de movilidad sostenible, en planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales; en formulación, diseño, seguimiento e implementación de proyectos relacionados en ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, tránsito, transporte, movilidad y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

Ministerio TIC

Mauricio Lizcano deja la dirección del Dapre para pasar al Ministerio de las TIC. Colprensa.

Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano pasa a ocupar a la cabeza del Ministerio de las TIC. Lizcano es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 y 2018. Entre su experiencia profesional se cuentan cargos, como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre 2004 y 2005; asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones, en 2003; consultor PNUD Ministerio del Interior y de Justicia, en 2003; y secretario de Tránsito de Manizales, en 2002; entre otros.

Ministerio de Salud

Guillermo Alfonso Jaramillo

Guillermo Alfonso Jaramillo es el nuevo ministro de Salud —y el responsable, ahora, de liderar ahora la discusión de la reforma a la salud en el Congreso—. El nuevo ministro es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia). Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, también en la administración de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas. Fue militante del liberalismo y del Polo Democrático.

Ministerio de Ciencias

Yesenia Olaya es la nueva ministra de Ciencias. Ministerio de Ciencias.

La nueva ministra de Ciencias es Yesenia Olaya Requene, doctora en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University. Es oriunda de Tumaco, Nariño, tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros. Actual viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de Ministerio de Ciencias.

Departamento Administrativo de la Presidencia

Carlos Ramón González. Colprensa

Carlos Ramón González, el nuevo director del Dapre, es abogado, politólogo y especialista en medioambiente. Durante su trayectoria política, ha hecho parte de diferentes procesos destacados de la vida nacional, como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, representante a la Cámara, entre 1991 y 1994; concejal de Bucaramanga, entre 1995 y 1998; director del partido Alianza Democrática M-19, entre 2002 y 2005; y director del Partido Verde, entre 2005 y 2009.