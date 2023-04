“Yo sí sé qué hacían los jugadores de Nacional al lado de Pablo Escobar”: César Augusto Londoño le contestó al líder de Los del Sur

El periodista respondió contundentemente al líder de la barra Los del Sur. @cesaralo / @pipe3dc

César Augusto Londoño, un reconocido periodista colombiano, fue una de las figuras públicas que más criticó los actos violentos realizados por los miembros de Los del Sur en la previa del encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali en el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2023-I; el líder de la barra, Felipe Muñoz, desmintió algunas de las versiones hechas por el comunicador, y este le respondió nuevamente.

Lo sucedido en el encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali sigue teniendo una enorme repercusión en el fútbol colombiano. Los desmanes provocados por Los del Sur en protesta a la dirigencia del club dejó como saldo más de 80 personas heridas y millones en pérdidas por los daños ocasionados. La Dimayor recientemente realizó una reunión con los presidentes de los clubes para estudiar y tomar acciones para evitar la violencia en los estadios.

A este complicado momento también se sumó lo sucedido en el estadio de Palogrande cuando algunos miembros de la barra del Holocausto Norte, que sigue a Once Caldas, ingresaron al campo de juego y arremetieron en contra de algunos jugadores debido al regular momento deportivo por parte del club de Manizales. Entre algunas de las medidas que se tomaron están las sanciones a los clubes y el regreso de las mallas de seguridad en los escenarios deportivos.

Disturbios entre integrantes de la barra Los Del Sur y Esmad. Cortesía.

César Augusto Londoño le responde al líder de Los del Sur

Felipe Muñoz, líder de la barra Los del Sur, ha sido uno de los miembros de la barra que más relevancia mediática ha ganado en los últimos días y recientemente respondió a los comentarios realizados por el periodista César Augusto Londoño que los llamó, “vagos, drogadictos, con tendencia al bandidaje, andan armados y con malas intenciones. Pero los dejan ingresar a los estadios. Tienen un negocio montado con boletas, droga, licor y viajes. Hay que erradicarlas; delincuentes disfrazados”.

En una charla con el streamer ‘Dímelo King’, Felipe Muñoz respondió a los comentarios realizados por César Augusto Londoño y dijo, “me sé de memoria los tweets de ese personaje nefasto que no sé cómo le doy importancia, pero me toca enterarme muy bien de todos los adefesios periodísticos de todos los días”.

Además, recordó lo sucedido en una ocasión entre el reconocido periodista y el exguardameta de Atlético Nacional y la selección Colombia, René Higuita en un aeropuerto. “Es una apreciación estúpida de un periodista que es muy célebre, y no porque sea bueno en la historia periodística del país. Un ídolo como René Higuita, alguna vez le dio su merecido en un aeropuerto hace muchos años, precisamente por imprudente, por grosero, por irrespetuoso… entonces es algo que no se le puede dar atención”.

Como era de esperarse, César Augusto Londoño no guardó silencio ante los comentarios realizados por el líder de Los del Sur y en el programa Pulso del Fútbol de Caracol Radio, allí respondió contundentemente y resaltó que tras lo sucedido en la previa del juego entre Nacional y América, la barra quedó “en evidencia”.

“Don Felipe, mire. Ustedes, los barristas, ‘Los del sur’, quedaron en evidencia. Con la violencia que ejercen desnudaron sus propósitos claramente económicos con el tema de la barra… Ustedes usan la violencia para intimidar y amedrentar las directivas de Nacional. Se les acabó la ‘tetica’, esos 1.200 millones de pesos que les daba Nacional por cuidarse ellos mismos y a la barra visitante que ellos iban a agredir”, aseguró Londoño.

Con respecto a lo sucedido con el exguardameta de Atlético Nacional, el periodista dijo, “no me hable del tema Higuita porque en esa época, años 90, yo sí sé bien qué hacían los jugadores de Nacional jugando en La Catedral, al lado de Pablo Escobar e invitados por Pablo Escobar, y qué bajaban de La Catedral en los carros en los que llegaban a sus casas. No me hable de eso porque tengo muchas historias”.