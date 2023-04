Álvaro Uribe rechazó el retiro de generales del Ejército y le envió un mensaje al Gobierno: “Nuestras fuerzas armadas no son golpistas”

Expresidente Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe estuvo en uno de sus eventos políticos en Valledupar junto con los generales en retiro del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro y Jairo Antonio Herazo. Desde allí elogió a las fuerzas militares, cuestionó su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y exigió respeto para sus integrantes.

El líder del Centro Democrático recordó su política de Seguridad Democrática con la que buscó proteger, según dijo, a los 400 alcaldes que no podían ejercer sus funciones en el territorio nacional por la violencia de grupos armados. “Yo puse el entusiasmo político, las fuerzas armadas pusieron su valor, su profesionalismo y corrieron todo el riesgo. Un homenaje a las fuerzas armadas de la patria”, señaló.

Según el exmandatario, Colombia ha tenido la menor interrupción democrática del continente que señaló como un periodo de cuatro años. Por esa razón, sostuvo, se debe valorar a las fuerzas armadas como “profesionales, constitucionales, subordinadas, disciplinadas”.

“Muy respetuosamente quiero decir al oído de los colombianos desde Valledupar y al oído del Gobierno. Nuestras fuerzas armadas no merecen que las deterioren. No merecen esos despidos masivos porque nuestras fuerzas armadas no son golpistas. Porque siempre han respetado la constitución, la voluntad del pueblo. Siempre han acatado al presidente constitucional, al presidente elegido por las mayorías de Colombia. Unas fuerzas armadas así lo que hay que hacer es respetarlas, crecerlas, fortalecerlas”, señaló el expresidente Uribe.

El exjefe de Estado aseguró que las fuerzas armadas colombianas, en comparación con otros países en los que estuvieron al servicio de dictaduras, “no han sido privilegiadas con la impunidad, han sufrido mucho. A muchos de sus integrantes los han condenado y a otros los han acusado injustamente y han tratado de denostarlas. Qué sería de esta patria sin las fuerzas armadas”, sostuvo Uribe Vélez, quien agregó que las colombianas son “respetuosas del orden constitucional y de los dictados de la democracia”.

En el evento estaba presente el general Jairo Antonio Herazo Marzola, quien fue comandante de la Quinta División del Ejército desde la que anunciaba que ningún terrorista entraría a su territorio. Desde el 2015 ha sido investigado por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ ocurridas en su jurisdicción entre 2007 y 2009, señalado por el coronel (r) Róbinson González del Río de tener responsabilidad en esos hechos.

Álvaro Uribe junto al general Jairo Antonio Herazo en una visita a Manizales, entonces comandante de la VII Brigada

El supuesto maltrato de las fuerzas armadas, aseguró el expresidente, viene desde el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. “Las pusieron de igual a igual con el terrorismo. Colombia no puede aceptar eso, tiene que rechazar ese hecho... No entiendo que los hayan puesto al nivel del terrorismo y que las hayan igualado en la JEP con el terrorismo. Para alguien de las Farc es muy fácil reconocer un delito en la JEP, era lo que ellos se habían propuesto hacer, pero van a llevar a mucho militar a reconocer delitos no cometidos para evitar el riesgo de una condena a 20 años de cárcel”, agregó.

El exmandatario cuestionó el aumento de los cultivos de coca en el país que debe rondar las 240.000 hectáreas, según calculó. Señaló que en unos años 500.000 colombianos vivirán de esa economía y entonces “tendrá que llegar un gobierno de mano muy firme y tomar unas medidas muy fuertes”, por lo que advirtió que será muy difícil tomar esas decisiones.

“Mientras no haya una política de seguridad, los delincuentes siempre van a engañar al Estado con acuerdos de paz que se convierten, como el último, en factores de reproducción del terrorismo”, aseguró el expresidente durante el evento.

El general Zapateiro, quien comandó el Ejército Nacional durante el gobierno de Iván Duque, estuvo presente en el evento y señaló que Uribe Vélez “pasará a la historia como la persona que le devolvió la seguridad a nuestro país”. Herazo, por su parte, aseguró que el expresidente fue quien “nos dio la grandeza con nuestra Seguridad Democrática”.