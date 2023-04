Video: comparten fotos de Karol G y de quien sería su primer novio

Aunque viene de arrasar en los Latin American Music Awards llevándose ocho galardones y de una presentación muy comentada en Saturday Night Live, en las últimas semanas Karol G ha resultado ser noticia a causa de sus fotografías por distintos motivos. Por un lado, la controversia que desató al manifestar su molestia por el excesivo retoque digital a su portada en la revista GQ al punto de manifestar que no se sentía identificada con el resultado final. Por otro lado, algunas imágenes suyas del pasado adquirieron impacto en las redes sociales.

En las últimas horas, el canal Dímelo King, reconocido por tener la oportunidad de hablar en su espacio con celebridades del calibre de J Balvin, Pipe Bueno, Tokischa o la propia Bichota, difundió un clip en su cuenta de Instagram donde se observan una serie de fotografías de la cantante paisa con el que sería su primer amor en la adolescencia.

“¿Recuerdan a su primer amor?” fue la frase con la que Elkin de la Hoz, el responsable del canal, acompañó la publicación.

La identidad del (entonces) muchacho que la acompaña en las imágenes no ha saltado todavía a la luz, pero varios comentarios han dado indicios de que el joven ya habría fallecido, aunque sin dar detalles más específicos al respecto. Por lo demás, las respuestas a la publicación variaron entre lo que podría estar pensando ahora que Karol G es famosa, y quienes señalaron que el joven era apuesto al punto de considerarlo mejor pareja para ella que Feid o Anuel AA. También hubo comentarios donde criticaron duramente a Elkin por difundir las fotografías.

Karol G compartió fotografías inéditas de su etapa escolar

Aunque no sé sabe si Dimelo King fue el responsable de crear el clip video o quien lo publicó originalmente, el origen de las fotografías parece ser el mismo de las que publicó la propia Karol G el jueves 20 de abril en sus redes sociales, participando de la dinámica del Throwback Thursday (TBT).

De acuerdo con lo explicado por la propia cantante, parece que alguien pudo recuperar el acceso a la cuenta de Facebook que utilizaba en ese momento de su vida (aproximadamente el 2005), antes de volverse famosa. De ahí que la cantante decidiera compartir estas fotos del pasado con sus seguidores en Instagram, donde se le ve usando su cabello con su color natural, disfrutando de viajes con sus amigos y hasta cometiendo una que otra locura propia de la juventud.

En su cuenta de Instagram, acompañada de las fotografías, escribió lo siguiente:

“Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba de que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook 😂) El verdadero TBT”

Los comentarios no tardaron en aparecer, en los que destacan varias risas de quienes se sienten identificados con cada uno de los momentos que compartió la cantante en la publicación de los cuales destacan: “la última foto me representa”; “quién era el sapito, ¿Anuel?”; “momentos que mantienen humilde a Karol G: ese Facebook mor”; “bajándote la de ron como una reina”, entre otros.

De hecho, en otras plataformas es posible encontrar incluso vídeos de Karol G antes de alcanzar la fama. Uno de ellos en particular destaca por tener una interpretación a capela de Killing me soflty, tema interpretado por Lauryn Hill durante su etapa con The Fugees.