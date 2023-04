Hermana de Yeferson Cossio rechazó a Westcol en plena transmisión

Westcol coqueteó con hermana de Yeferson Cossio en plena transmisión en vivo. / Imagen @westcol

Westcol y Gisela Castaño (quien recién se está animando a realizar contenido para las plataformas digitales) protagonizaron un encuentro virtual que generó revuelo en las redes sociales. El rumor de un supuesto romance entre los dos paisas fue el tema principal de la conversación, que se tornó tensa y directa en algunos momentos.

Las transmisiones en vivo son parte del día a día de los streamers y los influenciadores, quienes pasan horas frente a su computadora transmitiendo contenido que atrae a su audiencia. En este caso, Westcol y Gisela Castaño se encontraron en una conversación en vivo, en la que se habló sobre los rumores de una relación entre ambos.

Gisela Castaño, hermana menor de los creadores de contenido Cintia y Yeferson Cossio, fue muy clara en su respuesta cuando le preguntó Westcol sobre su actual situación sentimental: “Yo no soy casada, pero tampoco estoy a la orden”. WestCol, por su parte, se sintió aludido y respondió con sorpresa ante la respuesta de la influencer.

La tensión aumentó cuando Westcol expresó su interés en Gisela y le pidió que no lo tratara de esa manera tan rápido. Ella, sin embargo, fue contundente en su respuesta y aclaró que no había posibilidad alguna de una relación sentimental entre ellos: “No te estoy tratando de ninguna manera, pero estoy siendo directa, sé que no me estás pidiendo matrimonio, pero soy clara”.

rechazó a Westcol en plena transmisión Westcol y Gisela Castaño se encontraron en una conversación en vivo, en la que la hermana de Yeferson Cossio le dejó claro al paisa que no quería tener nada con él. / Video @inforfarandulacolombia

El encuentro virtual generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, los cuales especulaban sobre las intenciones de Westcol y se debatía sobre la posibilidad de una relación entre los dos paisas. La conversación fue vista por miles de personas y se convirtió en un tema de discusión en diferentes perfiles de Instagram que replicaron el video en el que se ve el claro rechazo de la hermana de Yeferson Cossio.

Este tipo de situaciones no son nuevas en el universo de Westcol, pues el antioqueño ha venido siendo protagonista de varios escándalos por dejar opiniones homofóbicas y regionalistas con las que ha generado un gran número de reacciones por parte de varios internautas, quienes han tratado de cerrar sus perfiles denunciándolo por allí mismo.

El encuentro entre Westcol y Gisela Castaño generó gran expectativa y tensión entre sus seguidores. La conversación fue directa, contundente y clara, por lo que cualquier imaginario del creador de contenido de pertenecer a la familia Cossio, pareció desvanecerse en este clip.

El día que le estrellaron a Westcol su lujoso carro igual al Rayo McQueen de la película Cars

A través de su cuenta de TikTok, el popular streamer colombiano Westcol dejó ver los daños que sufrió su carro, aquel que había sometido a modificaciones para hacerlo ver igual al Rayo McQueen de la película de Disney y Pixar, Cars, luego de que se viera involucrado en un accidente de tránsito. De acuerdo con lo que reveló él mismo, decidió prestarle el carro a uno de sus amigos, y habría sido este último el que lo había estrellado.

Westcol tiene un carro igual al Rayo McQueen de la película Cars: lo prestó, lo estrellaron y se lo volvieron nada

“¡Hey! Le prestamos el carro a un parcero y miren lo que acaba de suceder. Triste. No. Mi carrito (...) Todas las personas están bien. El carro si está en la mierda, yo este carro no lo tenía con seguro porque pues lo utilizo muy de vez en cuando, pero bueno, lo importante es que se dañó fue lo material”, comentó al hablar del incidente que tuvo en el Mustang.

“Ya nosotros nos acostumbramos a reírnos hasta de las desgracias de nosotros mismos y seguir adelante. La vida es una, lo material se recupera, vienen cosas mejores, siempre vienen cosas mejores se los aseguro”, contó la considerada estrella de Twich Colombia.