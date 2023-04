Yina Calderón arremetió contra Karol G por su nuevo color de cabello: “Soy como odiosa”

La DJ aseguró que es odiosa con los temas de sus colores de pelo

Yina Calderón se ha caracterizado en sus publicaciones en redes sociales por siempre marcar un estilo propio, ya sea con su cabello natural o con sus famosas pelucas de diferentes colores. Es importante mencionar que, la DJ ha llevado en su cabello colores como el fucsia, el azul turquesa y un azul eléctrico, así como el rosa pálido.

Recientemente, en su más reciente aparición en televisión se vio cómo Karol G también decidió cambiar su color de pelo, dejando atrás el rojo que la llevó a sentirse identificada con el personaje de Ariel en La Sirenita y ahora, en el programa estadounidense Saturday Night Live sorprendió a sus millones de seguidores con un nuevo tono de cabello: un rosa claro, muy similar al que llevaba Yina Calderón.

“Alguien se colocó el cabello color rosa, y aunque los colores son de todo mundo, igual quiero cambiar el mío que está rosa. ¿Qué color creen que se me vería súper?”.

Yina Calderón, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Por esta razón, la empresaria de fajas recientemente arremetió al parecer contra La Bichota, porque según sus declaraciones alguien muy famoso decidió cambiar su color de cabello y según expresó a través de sus InstaStories es muy “odiosa” en lo que se refiere a su estilo propio.

Además, respondió a una usuaria que le indicó que su decisión estaba fundamentada por el color que lleva actualmente Rafaella Chávez, hija de Marbelle. A lo que la empresaria respondió: “Me gustó, pero no, no tenía ni idea, no sabía. Es por otra persona, es alguien que es muy famoso y se lo puso rosado”.

Posteriormente, la DJ aseguró que no le gustaría que alguien en la calle le dijera a la otra persona que llevaba “el mismo color de Yina Calderón”.

“Los colores son de todo mundo, tú no tienes por qué no ponerte un color de pelo que la otra tenga, ¿quién dijo eso? Solamente que a mí, soy como odiosa y me gusta que mi color de pelo no solo lo tenga yo, sino que digan: ‘ay, ese es el pelo de Yina”.

Karol G se despidió del rojo en su cabellera como La Sirenita y al mejor estilo Barbie, se quedó con el rosa pálido. @karolg/Instagram

Las críticas no tardaron en llegar en contra de Yina Calderón por cuenta de sus comentarios, ya que algunos internautas afirmaron que se le subió la fama a la cabeza y nadie querría tener el cabello de la influenciadora. Algunos de los más destacados son: “quién va a querer tener el cabello como el suyo”; “y quien carajos le dijo a ella que cuando ven a Karol G tiene el mismo cabello de Yina”; “Karol G no debe saber ni quién es esa payasa”; “ridícula, cuándo será que esta mujer va a madurar”, entre otros.

Karol G arrasó con su nuevo “look” en la televisión estadounidense

Karol G sigue llamando la atención en las redes sociales, y es que la paisa se presentó este fin de semana en el programa estadounidense Saturday Night Live junto a Ana de Armas. Allí, la artista descrestó con una presentación de la canción Mientras me curo del cora, dejando a más de uno con la boca abierta gracias al talento que demostró en el escenario.

Karol G se pronunció nuevamente en contra del uso de Photoshop en sus publicaciones, en medio de su aparición en Saturday Night Live. @karolg/Instagram

En una de sus apariciones como una colegiala, la colombiana llevó en su pecho una camiseta en color negro que llevaba estampada la palabra Photoshop. Pero lo que llamó la atención de los seguidores de la cantante es que sobre esta palabra estaba también impreso el símbolo de prohibido, en un color rojo que no pasó desapercibido.

Esto al parecer, sería una nueva indirecta en contra de la publicación mexicana que editó en extremo su imagen, haciéndola ver muy diferente con unas ojeras pronunciadas, más delgada y con un aspecto enfermizo.