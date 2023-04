La mamá de la asesinada modelo Valentina Trespalacios habló de John Poulos: “Que lo perdone Dios”

Al ciudadano estadounidense se le espera adjudicar, por parte de las autoridades, los delitos de feminicidio, con ocasión al asesinato por su condición de mujer, por la violencia económica y psicológica que habría ejercido sobre Valentina, y el de manipulación y la destrucción de elementos materiales probatorios debido al relato del expediente en el que se establece que ocultó el celular y el cuerpo de la víctima

El lunes 17 de abril, se llevó a cabo la audiencia de acusación en contra de John Poulos, señalado de asesinar a la Dj Valentina Trespalacios. En el encuentro estuvo la madre de la víctima, Laura Hidalgo, quien, posterior a ello, habló con la prensa nacional y condenó el comportamiento del que sería el homicida de su hija, pues, según dijo a Noticias RCN, es incomprensible como se ve tan tranquilo y sonriente sabiendo que habría terminado con la vida de alguien. Lo calificó como un cínico.

Te puede interesar: John Poulos no saldrá de la cárcel: su captura fue legal, según el juez

“Que lo perdone Dios, pero yo no podría perdonarlo (...) El cinismo tan terrible como este psicópata en la audiencia se puede reír ante las cámaras, ante el juzgado, ante toda la familia, ¿cómo puede reírse?”, comentó Hidalgo, tras presenciar el acto legal adelantado en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. “Ella era un ser hermoso que no merecía morir. Tiene un corazón muy cruel haberle arrebatado la vida a mi hija, haberla tirado a ese lugar tan horrible”, añadió.

En la audiencia, es de resaltar, la defensa de Poulos solicitó tumbar el proceso en contra de su cliente. “Las frases en algunas ocasiones no fueron traducidas por parte de la traductora (...) Hubo frases incompletas, palabras diferentes a las expuestas y salidas de contexto, mala pronunciación y un orden erróneo de las frases en inglés. No fue clara, detallada ni precisa”, comentó John Fredy Espindola, abogado de señalado asesino de la Dj colombiana, quien fue hallada sin vida al interior de una maleta abandonada en una caneca de basura.

Te puede interesar: Asesinato de Valentina Trespalacios: la defensa de Jhon Poulos pidió anular el proceso

Según explicó el abogado, John Poulos no termina de entender lo que significa la palabra y el concepto de ‘feminicidio’. “El delito de feminicidio habría de explicárselo de mejor forma por parte de la traductora por el hecho que de forma cultural, en el Estado de Wisconsin, de donde es oriundo John Nelson Poulos, no existe el feminicidio”, añadió.

“¿Cómo puede reírse?”, cuestionó la madre de la víctima al destacar que el presunto asesino de Valentina se ha mostrado tranquilo durante el proceso en su contera

“Para que su abogado le explicara y después de esas conversaciones nuevamente el juez le establecía si había entendido o no. Aquí no se constituye ninguna nulidad, porque finalmente John Poulos en esas audiencias preliminares comprendió perfectamente las razones de la imputación”, dijo, por su parte, Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas. Poulos, se recuerda, se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá mientras se desarrolla el proceso en su contra. Será el 27 de abril cuando se sepa la decisión que tome el juez respecto a tumbar o no el proceso contra John Poulos.

Te puede interesar: Feminicidio de Valentina Trespalacios: piden 50 años de cárcel para John Poulos, el presunto asesino

Al ciudadano estadounidense se le espera adjudicar, por parte de las autoridades, los delitos de feminicidio, con ocasión al asesinato por su condición de mujer, por la violencia económica y psicológica que habría ejercido sobre Valentina, y el de manipulación y la destrucción de elementos materiales probatorios debido al relato del expediente en el que se establece que ocultó el celular y el cuerpo de la víctima.

La Fiscalía General de la Nación, en la audiencia, expuso las pruebas que corroborarían que Poulus, en efecto, es culpable de la muerte de la joven. El ente acusador mencionó que:

“Procedió a golpear, de manera violenta, con sus propios puños, la corporalidad de la señorita Valentina Trespalacios, luego ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello, hasta causarle la muerte. El señor John Nelson Poulos inspeccionaba y vigilaba las redes sociales a Valentina Trespalacios Hidalgo con la finalidad de conocer quiénes eran sus seguidores y amigos. Luego, le hacía reclamos por su comportamiento o el de sus amistades hacia ella, incluso como resultado de sus permanentes celos, de las dudas por su fidelidad, le hizo saber que había contratado un investigador privado para que la siguiera”, se lee en el documento de diez páginas que tiene en sus manos el ente acusador.