Álvaro Leyva defendió sus polémicos nombramientos en el exterior: “Porque no les gustan a algunos congresistas entonces ¿los fusilo?”

Con prisa por tomar un avión para viajar a Nueva York y cumplir la cita en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Álvaro Leyva respondió a los cuestionamientos de la Cámara de Representantes sobre su función, entre ellas la de varios nombramientos de personas que eran señaladas de no cumplir requisitos para cónsules, que incumplía la promesa de campaña del Gobierno de aumentar la cuota de funcionarios de carrera.

Te puede interesar: Apertura de consulados colombianos en Venezuela tendría un costo de $20.000 millones, advirtió el canciller Leyva

“Aquí han hablado de forma equivocada sobre unos nombramientos que se han hecho correctamente”, señaló Leyva, ante las críticas de la oposición por los títulos y la experiencia de varios cónsules que fueron nombrados por su cercanía con funcionarios del Gobierno nacional.

“Armando Benedetti, León Fredy Muñoz y Camilo Romero fueron nombrados con el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos académicos y laborales. Los tres demostraron que no tenían antecedentes penales, fiscales ni disciplinarios con certificaciones que son documentos públicos auténticos. La presunción de inocencia es un principio universal”, señaló el canciller en su intervención

Te puede interesar: Crisis migratoria en el Tapón del Darién: el canciller Álvaro Leyva viaja a Panamá para buscar soluciones junto con el gobierno de los Estados Unidos

Los dos nombramientos en México del gobierno de Gustavo Petro han generado polémica por la falta de título del Embajador Ninco Daza y la supuesta ausencia del mismo por el cónsul Andrés Hernández. Así mismo se cuestionó a la cónsul en Barcelona Karen Carvajal que tiene título de diseño de modas y quien acreditó experiencia no relacionada con la función diplomática.

Sobre estos, el ministro de Relaciones Exteriores entró en mayor detalle. “Ninco Daza, ahí lo mostraron y tiene aquí un arete, pero es que para ser nombrado libre nombramiento y remoción no se requiere que no tenga arete. Yo por lo menos no lo he visto en ninguna parte. Fue recomendado por la mayoría de la Comisión de Mérito con el salvamento de la rectora de la Universidad Nacional, pero es que se vota precisamente para recoger el criterio de la mayoría. Un salvamento de voto no invalida la decisión”, sostuvo.

Te puede interesar: Plan retorno de Semana Santa: así funcionará para la Vía Bogotá-Girardot

El canciller Leyva señaló que el caso de Carvajal Gómez, como cónsul en Barcelona, recibió el aval del Departamento Administrativo de la Función Pública que conceptuó que los tres años acreditados como experiencia eran optativos para ser nombrada a falta de título profesional.

“En cuanto al nombramiento de Andrés Camilo Hernández, cónsul de México, el DAFP conceptuó que carecía de experiencia, pero no se violó ninguna norma porque al acreditar su condición de comunicador social con titulo profesional se cumplió cabalmente con los requisitos exigidos para su nombramiento”, afirmó Leyva.

Según el canciller, durante su visita a México lo felicitaron por la función que ha cumplido Hernández para resolver las trabas de las autoridades migratorias de ese país a los colombianos. “También hay que partir de la base de que la gente requiere una oportunidad. Si cumple con los requisitos, ¿Por qué no se le puede nombrar?”.

“Eduardo Ávila Navarrete, España, Leonor Zabaleta Torres en la Misión Permanente de la ONU, Sergio Fausto Cabrera en China fueron avalados por decisión unánime de la comisión del mérito. Entonces ¿Qué hago yo? Porque no les gusta a algunos congresistas, entonces, ¿Los fusilo? ¿Dejo de nombrarlos? ¡Por dios!”, sostuvo.

El canciller negó que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya hecho nombramientos sin los requisitos que exige la norma. Señaló que la Dirección de Talento Humano revisa las hojas de vida y el DAFP con la comisión evaluadora determina los méritos.

Moción de censura al canciller Álvaro Leyva

“En síntesis, claro que hemos aumentado profesionales de la carrera en la participación de embajadores en el exterior, hemos llegado casi al 40%, pero es que ustedes no los nombran para toda la vida y ellos tienen que regresar y en un momento determinado no existe la persona para volver a nombrar. Entonces no es que no se cumpla, sino que los porcentajes no se pueden mantener”, explicó Leyva.

Sin embargo, la representante Sánchez lo contradijo y aseguró que de 19 nombramientos de cónsules, 11 en provisionalidad (57,9%) y 8 de carrera (42,1%). “¿'Ustedes saben qué es estar en el 40% de cumplimiento? No se traigan lo de los otros gobiernos, 40% es que los hayan elegido, que el Gobierno de Gustavo Petro los haya elegido, ustedes apenas llevan el 21,6% de los nombramientos, eso no es el 40%, sumando lo que Duque dejó”.