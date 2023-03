Aida Victoria Merlano y su reflexión tras los comentarios “homofóbicos” de Westcol

Reflexión de Aida Victoria Merlano de los comentarios homofóbicos de Westcol

Hace algunas horas se viralizó en redes sociales un video en el que se ve a Westcol en medio de una de sus transmisiones por Twitch en la que hizo unos pronunciamientos sobre las personas LGBTIQ+, especialmente sobre los hombres homosexuales. Uno de los internautas le preguntó su opinión acerca de un tema en especial, que atañe a los gustos de las personas que pertenecen a esta población.

La respuesta del streamer y expareja de Aida Victoria Merlano encendió el debate en redes, por lo que algunos internautas piden que el joven sea cancelado, debido a las fuertes amenazas que profirió.

“Pueden decirme lo que quiera bro, pero eso si no va conmigo… Que hagan sus mi3rd@s y que el hiju3pvt@ sea cacorro, pero no me traiga ningún man acá ni por el put… Enciendo a esa gonorr3a a balín. Si le gusta tanto que le den por el cul* le hago otros 17 huecos para que le den… Lo fulmino a balazos, que no venga a joderme por acá la pvt@ vida, que hagan sus m@rica@s, pero lejos de mí”, expresó el streamer.

Rápidamente, los comentarios en Twitter no se hicieron esperar como los de Andrés Simón, que escribió: “El man cree que hacer chistes homofóbicos está bien, o que tenemos que ser adivinos y no lietrales sus amenazas de muerte. Este tipo de ‘machitos’ que creen que hablar de violencia los hace más cool, no deberían ser ni medianamente conocidos”.

Andrés Simón le respondió a Westcol sobre sus afirmaciones homofóbicas. @AndresSimon_/Twitter

Otra de las que se pronunció al respecto en sus redes sociales fue Aida Victoria Merlano, expareja de Westcol y que tomó su caso personal, cuando decidió contar que, pese a que le gustaba sostener una relación afectiva con un hombre y siempre se había mostrado en sus publicaciones con uno, tiene un deseo sexual por otras mujeres.

“A mí más importante que salir a responderles, me pareció mejor hablarles a las personas que al día de hoy todavía permiten que estos comentarios de rechazo los definan…”, afirmó la joven barranquillera, que agregó que esa confesión le trajo consecuencias detrás de la pantalla.

En su relato, la creadora de contenido reveló que tuvo una fuerte discusión con una persona que ella quiere mucho y que su rechazo la hundió en una depresión a lo largo de seis meses llevándola a estar medicada.

“No me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género o a esas personas que se sienten incómodas en su piel”, incluso, habló de aquellos que en búsqueda de esa identidad que los caracterice, terminan sintiendo un rechazo peor, su familia.

Aida Victoria Merlano realizó en su cuenta de Twitter un hilo donde relataba su lucha contra la depresión, asegurando que ese era ya un tema del pasado

Posteriormente, señaló que aquellos que rechazan a los que decidieron amar diferente son esos mismos a quienes les gustan “los sacerdotes que les encantan los niños” o “los hombres que quieren hijas santas, pero les encanta la sociedad de los matrimonios ideales, donde los hombres terminan teniendo mozo”.

Y concluyó: “si esa es la sociedad que te rechaza, yo creo que es un elogio no hacer parte de eso… Nunca permitas que alguien te enjuicie, ni por estupidez, ni por religión”.

Así fueron los ataques de Westcol a Ibagué

Fue el mismo creador de contenido que decidió agredir a la población de Ibagué, al afirmar que la ciudad era un “hueco” al afirmar que cuando un norteamericano escucha decir Colombia, automáticamente piensa en Medellín: “¿Usted cree que allá le van a decir ‘Ibagué’ ‘Cúcuta?’, ni por el hp”, “siempre van a mencionar a Medellín”, “solo quiero que lo sepan y me encanta decirlo”.

Los comentarios de rechazo a las palabras proferidas por el streamer vinieron de todos los sectores, tanto de la ciudadanía como políticos de la ciudad que afirmaron el paisa se convirtió en “persona no grata de la ciudad”.