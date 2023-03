Cabecilla de disidencias salió de Cauca para hacer parte de los diálogos con el gobierno y se despidió en helicóptero

En el evento asistieron niños y uno de los cabecillas se fue en helicóptero. Captura de pantalla.

Decenas de adultos se reunieron en la cancha del municipio para ver la forma en que un grupo de disidentes de las extintas Farc se organizaban para recibir al cabecilla del Comando Coordinador de Occidente conocido como Marlon Vásquez’, que pronunció un discurso de paz en medio de un evento que estuvo enmarcado por la evidente ausencia de la fuerza pública.

El video del evento, que habría sido grabado el sábado 25 de marzo, mostró la forma en que los integrantes de esa estructura ilegal se organizaron en la cancha municipal de fútbol a plena luz del día para la llegada de Vásquez, que le agradeció a ese municipio los gestos de “paz” con ese grupo y al Gobierno nacional, pues están próximos a iniciar la fase exploratoria de los diálogos encabezada por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Ante los espectadores y decenas de niños que habrían sido instrumentalizados por esa estructura, pues ondearon banderas blancas durante el discurso, el cabecilla dijo que “con un mejor ambiente con el Gobierno llegamos dispuestos a discutir sobre lo estructural, las hélices del conflicto, la real y efectiva participación del pueblo colombiano, sobre el reconocimiento pleno de todos los actores del conflicto”.

Vásquez continuó con su oratoria y habló de los orígenes y razones del grupo que firmó en 2016 el Acuerdo Final de Paz, y reiteró su mensaje de agradecimiento por esta etapa de acercamientos para ser incluidos en la Paz Total. “nosotros las Farc EP, solo hemos sido un ejército lleno de hombres y mujeres que un día estuvimos dispuestos a empuñar las armas en defensa de los intereses de nuestro pueblo (...) no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida”, expresó el guerrillero.

Marlon Vásquez se fue en un helicóptero

Luego de pronunciar su discurso, el cabecilla de ese grupo residual se despidió dándole la mano a varios de los asistentes que estaban en la cancha, y posteriormente abordó un helicóptero privado de matrícula HK-5348 junto con Andrés Patiño y Esteban González, también comandantes de esa estructura ilegal. Pese a la nutrida presencia de civiles y del helicóptero, que no pasó desapercibido entre la comunidad, no se vieron efectivos de la fuerza pública en el lugar.

Sobre esta fase exploratoria con las disidencias, el comisionado Danilo Rueda dijo que junto con la comunidad internacional se estaba trabajando en el traslado de esos comandantes de Cauca y Nariño para facilitar la realización de las fases correspondientes a las conversaciones de paz. Sin embargo, no se refirió puntualmente al hecho que encabezó Marlon Vásquez en Nariño.

Por otra parte, el grupo residual Estado Mayor Central de las Farc anunciaron que dejarán de hostigar a los excombatientes que habitan el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Mariana Páez, ubicado en Mesetas, Meta. A través de un pronunciamiento conocido por Blu Radio, los integrantes de esa estructura intimidaron a quienes están en proceso de reinserción porque quedaron en medio de los enfrentamientos sostenidos con el ELN y la Segunda Marquetalia.

“Los sucesos originados por el pedido a los ex combatientes de la antigua zona veredal Mariana Páez de abandonar la región, obedece a los coletazos de la confrontación que sostenemos con la Segunda Marquetalia”, detalló el documento. Sin embargo, los integrantes del Etcr no atendieron el llamado de no tomar parte de las hostilidades, tras una reunión que sostuvieron con ese grupo que está al mando de alias Iván Mordisco.

“En reunión sostenida con sus delegados se les pidió apartarse y no tomar partido en el conflicto. Las bases de apoyo que dejó Aldinever hizo de los pocos ex combatientes de allí, hacer parte de este pleito. Aún más, ayudando al ELN a entrar a la zona”, se indica en el comunicado.