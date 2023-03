Tío Panshís, el tiktoker con piel de pescado que no le teme a la discriminación en redes

Germán Romero, mejor conocido como el Tío Panshis, lleva una vida normal, excepto —claro— por aquello de que muda de piel entre 5 y 6 veces por día.

Su diagnóstico llegó un año después de haber nacido. Aunque en ese entonces los médicos creyeron que se trataba de una psoriasis crónica, con el tiempo, y una serie de estudios, establecieron que era ictiosis arlequín, conocida como la enfermedad de la piel de pescado.

“La ictiosis ha hecho todo de mí. Ha interferido con mi crecimiento personal, social y personal. Es una enfermedad que te lleva a crear una personalidad distinta, porque las personas te miran diferente. Todo es diferente cuando una persona tiene una condición, independientemente de la que sea”, reflexiona Germán durante su charla con Infobae Colombia.

El tío Panshis coincide con el humorista Camilo Sánchez en que las personas en condición de discapacidad tienen superpoderes y hay que saber aprovecharlos: “Hay cosas a favor. En los parques de diversiones puedes entrar gratis, te dan la silla en TransMilenio”.

Aunque, por supuesto, también hay muchas cosas que es necesario aprender a manejar: el rechazo, la discriminación, el desconocimiento. La gente teme cuando Tío Panshis se acerca, porque llegan a pensar que su enfermedad es contagiosa. Cuando aún era un bebé, un hombre abordó a su madre en la calle e intentó someterla al escarnio público, pensando que lo había quemado con ácido.

En su familia no hay antecedentes de personas con ictiosis, pero, alguna vez, un dermatólogo le explicó que la enfermedad puede llegar a saltarse entre 5 y 8 generaciones, por lo que es posible que algunos de sus tataratatarabuelos hayan, también, experimentado la discriminación en diferentes formas.

El acceso a los servicios de salud no ha sido una tarea fácil, le cuesta conseguir algunas citas y la aprobación de varios medicamentos. Cuando nació, su madre estaba inscrita en el Seguro Social, pero una enfermera, que pensó que no sobreviviría más allá del primer año, le rompió el carné de afiliación en la cara, diciéndole que no lo necesitaría más.

Desde entonces está en el régimen de salud subsidiado, y, asegura, las tutelas y los derechos de petición se convirtieron en el pan de cada día, para poder acceder a servicios médicos.

Hace poco, le preguntó por primera vez a su hermana qué habían pensado en la familia cuando nació y notaron que lucía diferente. Al principio, según respondieron, fue duro asimilar cómo sería su vida, pero todo fluyó y él fue creciendo, en medio de cuidados que le han permitido alcanzar, sin complicaciones, los 30 años.

Antes de que naciera, su madre dio a luz a otro bebé con ictiosis, pero murió en cuestión de días, luego de que los médicos lo pusieran en una incubadora, cuando su condición, de hecho, requiere que estén en contacto con el agua y en todo momento humecten su piel. Ictio, del griego ikhthys, traduce pez, así que “al entrar en la incubadora es como si lo hubiesen metido en un horno microondas”.

Los cuidados que tuvieron los médicos no fueron los adecuados, pero esta terrible experiencia le ayudó a su madre a saber qué hacer una vez nació Germán.

Durante un tiempo su madre dudó si volver a dar a luz, pero el padre de Germán logró convencerla y tuvieron a su hermana, quien no tiene ictiosis. Así que, animados, decidieron conseguir “la parejita” y fue ahí que llegó el TÍo Panshis.

Al entrar al colegio notó que era diferente del resto de los niños: “La sociedad te obliga a enfrentar esas realidades de manera prematura”

A los 4 años entró al colegio, luego de una intensa batalla con los profesores y la junta de acción comunal, que le insistían a su madre que debían inscribirlo en un colegio para niños especiales, pero ella sabía que su condición solo afectaba su apariencia, no su mente. Así que buscaron ayuda y la encontraron en un edil, que redactó una carta dirigida a las autoridades académicas, quienes finalmente aprobaron su ingreso.

Fue entonces que notó que era diferente al resto de los niños; lo miraban, lo hacían a un lado y no se querían sentar junto a él, hasta que, un día, de regreso del colegio le dijo a su madre que no quería volver. Tuvieron que esperar dos años a que uno de sus primos tuviera la edad para entrar, y así encontrará un respaldo en él. “La sociedad te obliga a enfrentar todas esas realidades de manera prematura”, reflexiona.

En su segundo intento —recuerda— fue diferente, hubo una charla acerca de su condición con los demás niños y padres para hacer más fácil todo el proceso. Y funcionó, así que terminó sus estudios en el mismo colegio.

Las mujeres de su hogar siempre se han inclinado por la costura y el diseño, mientras los hombres, durante generaciones, han sido electricistas. Sin embargo, Tío Panshis encontró una manera de expresarse a través del diseño.

Intentó conseguir un cupo universitario, pero tardó demasiado, así que se decidió por una carrera tecnológica: diseño gráfico, en el Sena. Desde que se graduó trabaja como freelance e intercala sus tiempos libres con la administración de una papelería y la creación de contenido.

Como reza el trend, entre “los momentos que lo mantienen humilde” recuerda la primera vez que entró a una piscina natural; debido a los comentarios de los demás visitantes, el guardavida le pidió que se retirara, aun cuando su enfermedad no es contagiosa y, de hecho, debería pasar gran parte del día en el agua.

Dice que aún falta mucho para que la sociedad, en general, logre ser más inclusiva, pero plataformas como TikTok han permitido que personas con diferentes condiciones especiales se tomen las redes, lo cual facilita que las personas puedan informarse sobre lo que las aquellos en condición de discapacidad pueden o no hacer.

¿Exponerse o no exponerse? esa es la cuestión

Empezó a hacer videos en el 2017, sin ningún motivo, solo quería pasar el rato con la aplicación de moda (ahora TikTok); sin embargo, uno de sus videos se viralizó y empezó a crear más contenido y subir el número de seguidores, en parte por la curiosidad de las personas, que se interesaron en su condición.

En ese momento tuvo que hacer un pare en el camino y preguntarse si eso era realmente lo que quería hacer de ahora en adelante. Por cosas de la vida conoció a Jonatan Clay y él le recomendó que experimentara hasta descubrir qué tipo de contenido funcionaba en su canal.

Con la llegada de la pandemia dejó de hacer contenido; con todos sus familiares confinados en casa, le resultaba difícil grabarse con tanta gente a su alrededor, así que, por un tiempo, pensó que su historia en las redes había terminado.

Hasta que, un día, improvisó un video que grabó en menos de 10 minutos; para la noche, cuando volvió a revisar sus redes, estaba llena su bandeja de notificaciones.

Así llegó a una conclusión: “El contenido que empiece a hacer de aquí en adelante, no puede ser cualquier cosa, tiene que dejar una enseñanza y ayudar a la gente de alguna manera”.

El GRWM (Get ready with me), y el Room Tour, definitivamente, no van con él. Encontró su propio mensaje al empezar a mostrarse en redes: “Sí se puede. Yo puedo, estoy en redes y me estoy mostrando tal y como soy. Sin filtros. Así que los demás también pueden hacerlo”.

A ciencia cierta no conoce el secreto de su éxito. Cuando estaba comenzando, la página de Facebook ‘TikTos tercermundistas’, dedicada a publicar videos “cringe” (también conocida como comedia vergonzosa, segmentos humorísticos basados en cosas que " dan pena”), compartió uno de sus TikToks.

Muchas personas llegaron a su perfil con preguntas, pero también mensajes de odio, en medio de un pequeño momento de fama, antes de que lograra consolidar sus más de 200 mil seguidores. Algunos dijeron que era muy valiente, pero otros, empezaron a compartir sus fotos con mensajes negativos, así que tuvo que volver a preguntarse si era capaz de soportar esto.

Al principio sentía nervios al ponerse frente a la cámara, pero fue cogiendo confianza con el tiempo y llegó a convertirse en una suerte de golpe liberador, ya que podía comunicarse, incluso, con su familia, sin tener que verlos directamente a la cara.

Muchas personas se interesaron en su contenido y empezaron a hablarle; algo nuevo, ya que no siempre se sintió cómodo haciendo amigos, así que había optado por dejar que quienes quisieran acercarse lo hicieran, sin él intentar nada.

Pero, como le dicen, tiene un don para hablar sobre cualquier cosa, lo que, pronto lo ayudó a hacer amigos en persona y en la red. Algunos de ellos, con cariño, lo comparan con Deadpool, y es que Tío Panshis, aunque sin poderes, es todo un héroe para quienes llegan a conocerlo.

El amor, por su lado “está en veremos”. Rara vez piensa en eso, es un tema que ha decidido dejar en segundo plano. Sí se ha enamorado, pero no puede evitar pensar que, si es rechazado en la calle, existen aún más probabilidades de que alguien lo rechace cuando comparta sus sentimientos.

Es difícil para él procesar la idea de atraerle o gustarle a alguien por cómo es, no por cómo luce. “Tengo un gran autoestima, pero no tan alta como para pensar que alguien se puede fijar en mí”, comenta entre dientes.

Conseguir una pareja no es un tema que le afane, ha aprendido a vivir sin romance durante 30 años y el amor nunca ha sido algo que falte en su vida; viene de aquellos que, haciendo una analogía literaria, deciden leer el libro completo, porque entienden que se pierden de mucho quedándose únicamente con la portada.