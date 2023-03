Por medio de carteles y redes sociales convocan plantón frente a un colegio de Bogotá por presuntos casos de acoso sexual y escolar, bulliyng y homofobia

Imagenes de los carteles pegados en los postes de la localidad de Chapinero y de la cuenta de Instagram/nomasacosobth

En la localidad de Chapinero en Bogotá al nororiente de la ciudad, una serie de carteles en los diferentes postes de luz están llamando la atención de los habitantes de la zona y transeúntes en general ya que estarían exponiendo una serie de presuntos casos de acoso ocurridos al interior de una institución educativa del sector.

Precisamente, el periodista de Caracol Radio Juan Fraile mediante su cuenta de Twitter mencionó que en su recorrido habitual encontró unos carteles que llamaron su atención, algo que pensó en primera instancia como publicidad innovadora para terminar cuestionando como posible denuncia.

“Había un texto largo hablando de una situación random y pensé que era un fragmento de algún libro o historia. Era un relato de algo que sucedió en una clase en un colegio cualquiera (...) El texto seguía hablando del mismo profesor, un colegio femenino y unas fechas clave. 2018-2019. Ya estaba yo intrigado sobre que eran estos textos”, trinó el periodista junto a una serie de fotografías.

De igual forma, en otros dos postes se encontraron lo que parecían ser quejas o inconformidades alrededor de la educación sexual y el manejo a las orientaciones de los estudiantes en las distintas aulas clase.

Pero, finalmente, la expectativa del periodista de saber sí era una denuncia o campaña publicitaria se vislumbró al corroborar en otro cartel que a una institución de Chapinero con nombre propio la señalaban de los presuntos casos de acoso sexual, estudiantil y bullying.

“Este si ya era un texto directo y explicito sobre el Colegio Bethlemitas que tiene una sede cerca de mi casa. Denuncias de acoso sexual, bullying y homofobia incluso de parte de las directivas del colegio. Al llegar a casa y revisar las fotos vi una cuenta de Instagram”, trinó en su cuenta oficial junto a la fotografía del cartel.

La cuenta de Instagram que mencionaba el periodista Fraile aparece en la red social como “nomasacosobth”, allí se estaría incentivando para el próximo miércoles 29 de marzo sobre la 1:00 p. m. a los estudiantes activos y egresados denunciar las presuntas irregularidades evidenciadas por parte de la institución educativa en un plantón frente a su sede ubicada en Chapinero.

La cuenta de Instagram que tiene más de 800 seguidores tiene hasta el momento 29 denuncias de presuntos estudiantes activos y retirados de este colegio bogotano señalando supuestos casos de discriminación por las orientaciones sexuales, apoyo al matoneo por parte de los estudiantes y profesores e, inclusive, denuncias por acosos sexuales por parte del cuerpo de docentes.

Dentro de las denuncias de la cuenta de Instagram se señalan presuntos comportamientos irregulares por parte de docentes de la institución, desde comentarios inapropiados, miradas lascivas hasta represalias contra las víctimas son las señaladas en la cuenta que pretende poner en evidencia los horrores a los que fueron presuntamente sometidos algunos estudiantes.

Hasta el momento, la institución educativa no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido y se espera que en el transcurso de esta semana se manifieste acerca de la veracidad de lo denunciado en las redes sociales y las calles de Chapinero.

Por el momento, el sitio de Instagram No más acoso bth continua en la planeación del plantón del próximo 29 de marzo, tanto personas ajenas como propias de la institución han reaccionado a las denuncias publicadas por la cuenta de la red social:

“Me sorprende y no. Soy ex alumna de la década de los 90. Ahora quedó inmovilizada pensando una y más veces que tanto de esto pasaba y en ese momento era invisible. Lamento mucho la degradación del colegio y que no se diga nada. Abrazo a la distancia”, respondió a una de las publicaciones la usuaria Mafe Caicedo.