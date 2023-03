Largas filas, congestión para reclamar boletas y falta de transporte: así comienza la edición 2023 del Festival Estéreo Picnic

Los artistas nacionales dan su lista de conciertos imperdibles para esta edición del Festival Estéreo Picnic (Festival Estéreo Picnic/Facebook)

A través de sus redes sociales y en los post de las cuentas oficiales del Festival Estéreo Picnic, varias personas manifestaron su incomodidad ante la aparente falta de organización en la entrega de manillas para lo que será la edición 2023 de ‘Un mundo distinto’.

La mayoría de las quejas tienen que ver con la mala gestión de los organizadores respecto a la repartición de entradas para el ingreso al evento, especialmente para el público extranjero, quienes compraron a través de la página web oficial o vía Atrápalo, desde hace varios meses.

En los comentarios puede apreciarse el inconformismo de varias personas luego de, según ellos, haber estado esperando hasta casi once horas en largas filas para reclamar sus manillas de ingreso. A muchos no les dieron información sobre su transporte ni cómo redimirlo, y al llegar al final de la fila, les dijeron que haber estado ahí, durante todo ese tiempo, no era necesario.

Asistentes al evento, provenientes de países como México, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Panamá, Brasil e, incluso, Grecia, hicieron públicas sus quejas sobre el trato que han recibido por parte de los organizadores del festival y de Atrápalo, con comentarios del tipo... “7 horas esperando que Atrapalo entregue las entradas y nada!! Seguimos en la fila. Qué pena que un festival tan importante y caro $$ tenga este pésimo servicio”, “No hay forma que habiliten más puntos para recoger las manillas, hay unas filas horribles y no avanza nada”, “Pésimo servicio a los extranjeros... Esta es la hora de que estamos en la fila hace más de 5 hts para las manillas y las filas no avanzan. Pésima organización”, “Si esto es un mundo distinto, entonces no quiero otro mundo”.

Uno de los usuarios comentó que había hecho la compra internacional de sus entradas desde hacía varios días, pero solo hasta el 22 de marzo pudo llegar a Bogotá para reclamarlas. Relató que en el punto de entrega de las manillas había alrededor de cien personas esperando y tan solo dos cajas de servicio.

Otro escribió que se había levantado a las 2 de la mañana para viajar desde Honduras, llegó a Bogotá sin saber que debía aguardar alrededor de 6 horas para obtener su manilla de ingreso. Pasadas las 6 horas, seguía esperando.

Las querellas, en una gran cantidad, tenían que ver con la atención en el punto de reclamación habilitado en Zula, el centro de experiencias ubicado a la altura de la carrera séptima con calle 127. Otras, tanto del público extranjero como de los asistententes nacionales, tienen que ver con la falta de buses para desplazarse al evento y regresar a sus casas.

En conversación con Infobae Colombia, una de las personas afectadas, procedente de Perú, contó que cuando llegó al punto, pregunté a la gente de adelante cuánto llevaban esperando y la mayoría le decía que cerca de 6 horas. Cuando fue a hacer la fila, era la última y el cuerpo de seguridad del lugar le pidió el favor de no dejar que nadie más se situara tras ella, sin embargo, llegaron alrededor de 30 personas más en lo que siguió de la tarde.

“Los vientos y el frío de Bogotá han sido mucho para la gente que no sabía que el promedio de espera era de 6 horas, yo no fui preparada (abrigada) y terminé enfermándome”, relató Peque Ortíz para este medio.

Fue enfática, sin embargo, en que, más allá de las incomodidades, el personal la atendió muy bien. “Han sido muy amables cuando me atendieron, mucha paciencia, nadie me puso mala cara a pesar de que era casi media noche, respondían todas las consultas. Aunque era lo mínimo”, señaló.

Como ella, varias personas intentaron hacerse la vida amable, en medio de todo. Terminaron escuchando música y bebiendo mientras las filas avanzaban en los distintos puntos. Algunos se encontraban más congestionados que otros. Hoy, la mayoría de personas tiene ya sus entradas, pero otros deberán vivir esta odisea en lo que resta del fin de semana. Los extranjeros siguen llegando para formar parte de esta edición del Festival Estéreo Picnic.

Por su parte, desde el área de comunicaciones de Páramo Presenta, han dicho que si bien hay filas muy largas, estás gestionando junto al proveedor de Atrápalo para agilizar las entregas. “Ya los extranjeros desde hoy podrán reclamarlas en el Festival donde el dispositivo de entrega es más robusto. En Bogotá están habilitados los puntos de entrega de Zula y Sánchez”, informaron.

‘Un mundo distinto’ está por comenzar en apenas unas horas y desde ya se palpita la emoción, más allá de las contingencias.