Conductor de TransMilenio fue sorprendido colándose en el sistema

La denuncia fue realizada por un ciudadano. Créditos: @MatiasTurbayR/Twitter

Los colados son uno de los problemas más grandes que tiene TransMilenio actualmente. Por medio de campañas de concientización y la instalación de puertas de última tecnología, el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá ha buscado terminar con este comportamiento que genera más de 8 mil millones de pesos de pérdidas semanalmente, sin embargo, ahora hasta sus trabajadores hacen parte de quienes evitan pagar la tarifa.

Un ciudadano denunció desde su cuenta de Twitter a quien sería un conductor de TransMilenio ingresando por un costado del torniquete a una de las estaciones del sistema, evitando con ello pagar los $2.950 que cuesta un pasaje para poder movilizarse por Bogotá abordo de los articulados que recorren la ciudad.

Matías Turbay, encargado de publicar el video del trabajador de TransMilenio colándose, realiza constantes veedurías a los procesos del distrito y denuncia desde allí las acciones que no comparte; por lo que además del video del colaborador, este agrega un pequeño monólogo en el que afirma que la ciudad no soporta más colados, cuestionando las medidas adoptadas por la alcaldesa Claudia López, y presentando al final más casos de ciudadanos ingresando al sistema sin pagar.

“Una persona con chaqueta de Transmilenio colándose en una estación. Este sistema no aguanta más, lo cierto es que nos hemos gastado 52.000 millones de pesos en puertas anticolados que no funcionan. Por ejemplo, de las 2.120 puertas que hay, solo están funcionando 232. Incluso, como si fuera poco, los 38.000 millones de pesos que ha utilizado para cultura ciudadana no han servido para nada”, son las palabras de Turbay.

Este video se hizo viral tras los comentarios de indignación de los bogotanos, por lo que horas después, desde la cuenta oficial de TransMilenio en Twitter se publicó un comunicado rechazando el accionar de su colaborador, a quien señalaron está en la obligación de dar ejemplo, además de recalcar que pagando la tarifa del pasaje se puede garantizar una mejora en la prestación del servicio.

“Frente al video que circula en redes en el que se evidencia que un operador del sistema ingresa sin validar el pasaje a una de las estaciones, Transmilenio S.A. se permite informar que: Rechazamos tajantemente este tipo de conductas, más tratándose de colaboradores del sistema, quienes están en la obligación de dar ejemplo a toda la ciudadanía”, es parte del comunicado del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá.

La identidad del trabajador de TransMilenio aún es desconocida, ya que según se evidencia en el video, esconde su carné para que no pueda ser identificado mientras ingresa al sistema sin pagar, ya que en caso de ser detenido por las autoridades, recibiría una multa tipo 2, $266.667 pesos.

Mediante un comunicado, Transmilenio rechazó el accionar de su colaborador. Créditos: @TransMilenio/Twitter

TransMilenio retiró puestos de vendedores en el Portal del 20 de Julio

Colaboradores de Transmilenio retiraron a vendedores ambulantes para organizar pasillos del sistema. Créditos: @TransMilenio/Twitter

Buscando la organización de los pasillos de las estaciones, colaboradores de TransMilenio han retirado a varios vendedores ambulantes que se encontraban con pequeños puestos establecidos para la venta de productos dentro del sistema. Con varias fotografías compartidas al público, se evidencian los resultados de este proceso, mostrando como se encontró el espacio y finalmente el después de este mismo lugar ya sin la presencia de vendedores.

Los resultados presentados son del Portal del 20 de Julio. De esta forma el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá pide a los ciudadanos denunciar cuando evidencien la presencia de estas personas en las diferentes estaciones, ya que con ello se puede garantizar un espacio más libre y cómodo para quienes se movilizan en TransMilenio por la ciudad de Bogotá.