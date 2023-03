Iván Duque celebró orden de arresto de la Corte Penal Internacional a Vladimir Putin y pidió lo mismo para Maduro

Expresidente Iván Duque celebró orden de captura de la Corte Penal Internacional contra el mandatario ruso, Vladimir Putin. (AP/Colprensa)

El viernes 17 de marzo se conoció la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por los crímenes de guerra de los que se señala a las fuerzas militares de ese país durante la invasión a Ucrania.

Te puede interesar: Biden ratificó que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania y que los cargos de la CPI contra Putin están justificados

El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

También emitió una orden el viernes para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.

Te puede interesar: El ex presidente ruso Medvedev comparó la orden de detención de la CPI contra Vladimir Putin con papel higiénico

La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita en ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.

Te puede interesar: Amnistía Internacional aseguró que los responsables de crímenes en Ucrania serán enjuiciados sin importar su poder

La decisión fue bien recibida por organismos humanitarios mundiales como Human Right Watch (HRW) donde afirmaron: “Es un gran día para las muchas víctimas de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde 2014”.

Y en el plano local, el expresidente Iván Duque ha sido, hasta el momento, el primer político colombiano que aplaudió esta solicitud de la CPI.

“Celebro decisión de @CourPenaleInt frente a crímenes cometidos por Vladimir Putin contra el pueblo #Ucraniano. La invasión de #Rusia en #Ucrania es la mas grande atrocidad que vive el planeta (SIC)”, expresó el exmandatario a través de su cuenta oficial de Twitter.

Agregó que una decisión similar se debía dar en contra del jefe del régimen en Venezuela, a quien ha calificado de dictador y con quien rompió relaciones diplomáticas durante su Gobierno.

“No podemos claudicar ante las dictaduras. El turno ahora es para @NicolasMaduro”, concluyó en su publicación en la red social, a la que anexó el video del presidente de la CPI refiriéndose a la solicitud de arresto.

Derecha iberoamericana conformó el Grupo Libertad y Democracia

Precisamente el viernes, Duque anunció que junto a reconocidos líderes de derecha en América Latina y España se lanzó el Grupo Libertad y Democracia con el objetivo de “contar con un espacio de reflexión, coordinación, diálogo y acción para fortalecer la libertad y la democracia” en la región.

Guillermo Lasso -presidente de Ecuador-, Mario Abdo -presidente de Paraguay-, Mauricio Macri -ex presidente de Argentina-, Felipe Calderón -ex presidente de México-, Vicente Fox -ex presidente de México-, Andrés Pastrana -ex presidente de Colombia-, Sebastián Piñera -ex presidente de Chile-, Jorge Quiroga -ex presidente de Bolivia-, Mariano Rajoy -ex presidente de España- y José María Aznar -ex presidente de España- son sus miembros fundadores.

La presentación oficial del grupo se realizó este viernes en la Casona de Las Condes de la Universidad Andrés Bello, en Chile, y contó con la presencia de los ex mandatarios Pastrana, Quiroga y Piñera.

Aznar, Calderón, Rajoy, Duque y Macri participaron de modo virtual en el encuentro, que fue transmitido a través de YouTube. Lasso y Abdo enviaron un saludo a los asistentes con un mensaje grabado.

“Creemos que es necesario organizarnos para defender la libertad y democracia en nuestro continente”, declaró Sebastián Piñera este viernes en el primer encuentro del Grupo en Chile. Y afirmó que “América Latina sigue siendo un continente subdesarrollado” y que “la democracia está en peligro en gran parte del continente”.

“Muchas amenazas están presentes en América Latina y este grupo nace para ser una importante contribución en esta lucha eterna que ha tenido el hombre y la mujer entre quienes creen entre la libertad y la democracia y entre quienes creen en la opresión y la dictadura”, concluyó el ex presidente chileno.