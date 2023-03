Cuánto gana Nicolás Petro como diputado: tiene un salario mayor que el de un ministro

Nicolás Petro: esto gana el diputado del Atlántico sindicado de nexos con narcos. @nicolaspetrob

El nombre de Nicolás Petro Burgos, uno de los hijos del presidente Gustavo Petro, no deja de salir de la opinión pública tras revelarse que habría recibido dinero de sujetos relacionados al narcotráfico. Ahora, se conoció que su salario como diputado del Atlántico sería inferior al de un ministro.

Así lo dio a conocer, en las últimas horas, Welfran Mendoza, presidente de la Asamblea del Atlántico, quien reveló que el exesposo de Days Vásquez, la mujer que reveló los presuntos nexos de Petro Burgos con narcos, asciende a los 26 millones de pesos.

“Estamos ganando los diputados 26 millones de pesos aproximadamente, esto es por ley”, dijo Welfran Mendoza durante una entrevista con la emisora BluRadio.

La familia presidencial. Instagram.

Así las cosas, el hijo del jefe de Estado estaría ganando unos 5 millones más que los mismos miembros del gabinete presidencial, cuyo salario quedó para 2023 en $21,1 millones, según determinó el último incremento que se hizo. Hay que recordar que el alza en el salario de los funcionarios públicos dependerá del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más el porcentaje que acuerde el Gobierno con las organizaciones sindicales.

En el caso de los diputados, sus ingresos para 2023 se fijaron en 26 salarios mínimos legales vigentes, pero dependerá del escalafón que ocupen. De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el sueldo de esos servidores públicos varía entre los 18 y los 30 millones de pesos, dependiendo si son de primera o cuarta especial, según lo determina el artículo 28 de la Ley 617 de 2000.

Los dineros de Nicolás

Los ingresos del diputado Petro Burgos han dado bastante de qué hablar debido a que tendría bienes que, según versiones, no corresponderían a lo que gana como miembro de la Duma atlanticense. Su expareja, de hecho, reveló que el joven político tiene una mansión avaluada en más de 2.500 millones de pesos, además de adquirir lujosas joyas y gastarse gruesas sumas de dinero en salidas con fines de ocio y entretenimiento.

El presidente de la corporación, además, le contó a la citada emisora que Nicolás Petro recibe las prestaciones sociales normales de un funcionario público en Colombia. No obstante, aseguró que no tenía ni idea de las supuestas excentricidades del hijo del primer mandatario.

“No tenemos relacionamiento público ni personal, desconozco cuál era el ritmo de vida que manejaba el diputado Nicolás Petro aquí en el Atlántico”, aseguró Welfran Mendoza.

Nicolás Petro y Days Vásquez el 11 de abril de 2019, día en que se casaron | Foto: Instagram @gustavopetrourrego

Tras la controversia, que tiene a Nicolás Petro en el ojo del huracán desde hace unas semanas, la misma Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Asamblea del Atlántico que les haga llegar los desprendibles de pago del hijo de Gustavo Petro para determinar de dónde ha sacado el dinero para darse los supuestos lujos que reveló Days Vásquez.

Dentro de la documentación que solicitó el ente acusador están los soportes de nómina, las prestaciones ordinarias y extraordinarias y los pagos generados por diversos conceptos que haya manipulado Nicolás Petro durante los años 2020, 2021 y 2022, que es el tiempo en el que ha desempeñado su cargo como diputado.

Pese a los cuestionamientos en su contra, Nicolás Petro se mostró tranquilo en su más reciente aparición pública, que se dio esta semana durante la sesión de la asamblea de la que hace parte.

“Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones que han lanzado en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción, como lo han asegurado”, aseguró Petro Burgos, quien aseguró que todo el escándalo en su contra hace parte de una estrategia para desprestigiarlo.