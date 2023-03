Así es como están estafando mujeres con perfiles falsos en Instagram

Denuncian presunta estafa por redes sociales en Colombia: (foto: Posta)

Las estafas mediante redes sociales y medio virtuales se ha convertido en uno de los métodos más denunciados tanto en Colombia como en otras partes del mundo. En los últimos días, una mujer dio a conocer que en Colombia existe una persona que está usando las fotos de un famoso médico brasileño, Fernando Gomes Pinto, quien es conocido por su aparición en CNN Brasil, pero usando el nombre de Carlos Pérez, quien señala que no vive en el país, habla en inglés y hace que las mujeres con las que habla crean la historia de que perdió a su esposa y a su hijo.

De acuerdo con el testimonio de la mujer que habló con la revista Semana y la cual pidió mantener su identidad oculta, la persona que está detrás del perfil falso la contacto un día saludándola por Instagram y manteniendo una conversación tranquila, le fue contando que había nacido en Nueva York, Estados Unidos, pero estaba viviendo en Noruega por trabajo y que tenía 54 años.

Con los días comenzó a crear una conexión emocional con la mujer a la que le pasaba fotos de lo que supuestamente estaba haciendo, le comenzó a decir cosas emotivas y a mostrar un interés romántico por la mujer.

“Este personaje se empieza a vender con un perfil perfecto. Dije: ‘Wow, ¿quién es este hombre que me contactó?’. Comenzamos a tener unas conversaciones y lo que más me sorprendió fue que era un hombre súper respetuoso. Me mandó fotos del supuesto hijo y nunca hizo una propuesta indecente”, relató la mujer que denunció.

En un momento la mujer comenzó a desconfiar del supuesto médico y su excesiva atención, pero el perfil le insistió hasta que la denunciante retomó las conversaciones y todo se comenzó a tornar más personal: “Él sabe, no me pidió que me desnude. Sabía cómo manejar el tema. Me enamoró en ocho días”, agregó la mujer en su entrevista con el medio colombiano.

En el momento que la persona detrás del personaje se dio cuenta de que víctima estaba conectada con él, le mencionó que estaba planeando viajar a Colombia y que estaba muy emocionado porque quería verla de frente y compartir con ella, que esto era posible, pues, había pedido un permiso en su trabajo por unos días, que solo le faltaba comprar tiquete y por fin tendrían la posibilidad de conocerse de frente.

Todo parecía ir bien hasta que en un mensaje el supuesto médico le pidió dinero prestado para los tiquetes bajo la justificación de que sus tarjetas no estaban funcionando, el perfil le comentó a la mujer que los pasajes le valían 25.000 dólares y que necesitaba ese dinero, que una vez llegará a Colombia le pagaría el dinero.

“Cariño, tienes que tratar de ayudarme con la suma de 5.300 dólares para mi tiquete de avión para poder verte tan pronto como sea posible. Te amo tanto, con todo mi corazón y mi alma, porque tú significas todo para mí ahora y para siempre, hasta que la muerte nos separe”, escribió el sujeto.

Pero para la denunciante esto fue extraño, por lo que comenzó a sospechar que se trataría de una estafa, dejó de hablar con el perfil y lo bloqueo, aunque luego comenzó a recibir llamadas extrañas de otros países que nunca contesto. Asimismo, la mujer luego se dio cuenta de que le estaría robando a las fotos al perfil de Gomes Pinto y mencionó que es importante dar a conocer la historia para que nadie sea estafado.