Álvaro Uribe aseguró que no es de derecha: “Encasillamientos obsoletos”

Álvaro Uribe Vélez no se considera de derecha.

Desde hace algunos días, el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, ha comenzado a mostrar un cambio de actitud en su forma de hacer política y en su forma de comunicarse con sus opuestos políticos. Incluso, ha mantenido conversaciones con el presidente Gustavo Petro, sus intervenciones al interior de sus reuniones de partidos han manifestado cambio significativo, como que ahora desde el movimiento se les comenzará a dar aval a algunos exmilitantes de las extintas Farc.

Entre los últimos mensajes envío uno por Twitter en el que manifiesta que no se considera ni de derecha ni de izquierda y que no le gusta ser encasillado en ninguno de los polos ideológicos. En su trino se ve una imagen en la que se lee:

“No he sido de derecha ni de izquierda. Encasillamientos obsoletos. Recuerde mis intervenciones en eso, creo en la Seguridad Democrática, la inversión al alcance de todos, la cohesión social, el Estado Social Ampliado, el pluralismo participativo, la independencia de las instituciones, la economía fraterna con contraposición al odio de clase. Creo en los valores de la familia”, escribió el expresidente sobre su postura política, aunque es importante resaltar que sus constantes posturas lo han relacionado con las ideas que propone lo que se denomina como derecha.

La postura compartida por Uribe no ha sido bien recibida por muchos usuarios que le han cuestionado si realmente se considera neutro y sin sesgos, en algunos comentarios los internautas señalaron: “Por la misma seguridad democrática causó la muerte de 6402 jóvenes”, ““No he sido de derecha”... Ah carajo!”; “Tan raro porque antes nos decías que el Castro-chavismo era malo y que el socialismo que es de izquierda era la destrucción de las naciones, si era así entonces te vendiste de derecha y ahora no eres ni lo uno ni lo otro”, entre otros.

Asimismo, los seguidores del expresidente mencionaron: “Por eso soy Uribista”; “Y yo creo en usted, señor presidente. Ojalá y pueda volver a gobernar algún día!!!...”; “Siempre vas a ser lo mejor que le paso a Colombia, mi presidente”, etc.

En otro de sus trinos, Álvaro Uribe recordó palabras que dio en el 2009, donde mencionó que: “Hemos expresado que América Latina, más que enfrascarse en una discusión entre derecha e izquierda, polarizante, que en alguna forma ha perdido el sentido después de que todos los países adoptaron la regla democrática, que en la práctica hoy muestra pocas diferencias, una división en alguna forma obsoleta”.

Asimismo, que los principios en los que ha intentado, según él, basar su proceso político: seguridad, libertades, cohesión social, independencia de las diferentes instituciones estatales, transparencia y confianza.

Recordemos que entre los últimos anuncios que ha hecho el político, el que más sorprendió es el del aval a excombatientes de las extintas Farc, grupo que durante mucho tiempo fue considerado por el líder del Centro Democrático el enemigo de Colombia.

“Alguien me preguntó públicamente si este partido político le podría dar aval a un reinsertado de las Farc, entonces me sorprendió, porque si esa persona reinsertada de corazón no ha incurrido en algún delito atroz, secuestro o violación de niños, denle ese aval, porque este es un partido democrático, humanístico diseñado para el servicio de todos los colombianos”, dijo el exmandatario.

En el mismo evento, Uribe dijo que su política de Seguridad Democrática iba encaminada a la búsqueda del cese de la violencia: “La seguridad de nuestro gobierno era un camino a la paz, lo que más celebramos fue la desmovilización de 35.000 paramilitares y de 18.000 guerrilleros”.