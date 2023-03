Ella es Johanna Cure, la colombiana que ingresó al elenco de la serie Grey’s Anatomy

Johanna Cure, primera colombiana en participar en la serie Grey's Anatomy. Foto: redes sociales.

Gracias a su talento, la actriz y modelo barranquillera Johanna Cure ha logrado incursionar en el mundo del cine y la televisión, tanto a nivel nacional como internacional, hasta el punto de hacer parte de la exitosa serie de televisión estadounidense Grey’s Anatomy (Anatomía según Grey).

Sus inicios se remontan al 2001, cuando participó en el Concurso Nacional de Belleza representando a su departamento, lo cual le abrió las puertas al mundo del modelaje, realizando algunas campañas y pasarelas en Colombia. Pero quiso explorar otra faceta: la actuación, lo cual la llevó a Estados Unidos.

De tal manera que en el 2010 hizo su “debut” como actriz haciendo parte del elenco de “Tierra de Cantores”, una telenovela que se presentaba en Colombia. Luego participó en una telenovela estadounidense llamada “Corazón valiente” y posteriormente hizo parte de las producciones colombianas “Amor de Carnaval”, “Jezebel”, “Polvo carnavalero” y “Sangre de mi tierra”.

En el 2022 hizo parte de la serie “Fbi Most Wanted”, trabajando junto con actores como Egren Ramírez, Dylan McDermott y Alexa Davalos. También ha participado en cintas como “Gehenna”, “Drugs”, “Booze & Woes”, “Un gigante sin cabeza” y “Polvo carnavalero”, donde era la protagonista.

Ahora, se ha convertido en la primera actriz colombiana en participar en la decimonovena temporada de la afamada serie Grey’s Anatomy, encarnando a Natalia Asaki, una paciente de 32 años que deberá afrontar una dura batalla contra el cáncer y afrontar los gastos que esto implica.

En entrevista con Infobae Colombia, Johanna Cure cuenta qué significó para ella representar ese personaje y habla de sus inicios en el mundo de la actuación.

Aparece concretamente en los capítulos del 14 y 21 de marzo (en Colombia), junto a Kelly McCreary, que interpreta a Maggie Pierce; Caterina Scorsone, que hace el papel de Amelia Shepherd; James Pickens Jr, que interpreta al doctor Richard Webber; y Harry Shum Jr, que tiene el papel de Daniel Kwan y Adelaide Kane, que representa a Jules Millin. Se puede ver la serie en Star+.

Infobae Colombia: ¿Cómo fue su etapa de preparación para el mundo de la actuación luego de haber representado a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza?

Johanna Cure (JC): Cuando salí de mi país, justo casi después de del Concurso Nacional de Belleza, no me fui directamente a estudiar actuación, simplemente que el Concurso Nacional de Belleza me abrió muchas oportunidades a nivel internacional. De hecho, gracias a eso fui la primera portada de Vogue en español, que se vio en toda Latinoamérica, y eso me abrió muchísimo más cosas, no solamente para Estados Unidos, sino también en Europa.

Luego, ya después de muchos años, se me vinieron presentando oportunidades en la actuación y yo lo que hice fue no solamente aprovecharlo, sino prepararme como debe ser. Entonces recibí muchas clases, tanto en Miami como en Nueva York; de hecho, me vine acá a Los Ángeles a estudiar también con varios coaches, pero más que todo con ellos directamente, tanto en inglés como en español, sobre todo en español, porque era en ese momento lo que yo pensaba que era capaz de hacer.

Adriana Barraza fue una de mis profesoras. Es tremenda actriz mexicana y tener la oportunidad de que ella me haga un coach de actuación fue increíble.

¿Cómo consiguió la oportunidad de hacer parte de la portada de Vogue?

JC: Fue de la manera más inesperada. En el año en que yo participé para el Concurso Nacional de Belleza, en el cual fui finalista, o sea primera princesa, una de las jurados era la directora de Vogue (Eva Hughes), entonces se me acercó después de la coronación y me dijo “tú te vas conmigo a hacer la portada”.

Luego de eso, ¿cómo fue el ingreso al mundo de la televisión?

JC: Mi primer papel, lo veo hoy haciendo una retrospección de mi vida actoral, fue realmente cuando yo estaba modelando en Miami y me contrataron para hacer un pequeñísimo papel para CSI Miami. Ahí fue cuando empecé a tener la curiosidad por el campo de la actuación. Es solamente llamarlo al universo para que empiecen a llegarte cosas, no sé cómo explicarlo, pero fue hermoso.

Tuve después mi segunda experiencia en Telemundo, en Perro Amor; luego tuve otra experiencia, la primera en Colombia, que fue Tierra de Cantores, y esa me llevó a otra, y a otra, y a otra. Gracias a Dios todos ha sido encaminado a paso lento, pero seguro, para poder construir una bonita carrera a nivel actoral, sin descuidar también mi carrera de modelaje.

¿Y cómo fue la entrada al cine?

Es un poco casi de lo mismo. Cuando ya llega un momento en que necesito ayuda y necesito un mánager que me represente, ahí vienen entonces otras oportunidades. Una de ellas fue mi primera película en Colombia, Polvo Carnavalero, que después llegó a las pantallas chicas de Colombia, porque hicimos también la serie de televisión. También ha sido a base de audiciones y de muchos “no” y varios “sí”. Como es esto.

¿Cómo logró el papel en Grey’s Anatomy?

Fue muy curioso porque yo no hice la audición para ese personaje, la hice para un personaje del anterior episodio, un poco más pequeño, porque solo llevaba un capítulo. Hice lo que siempre haces, lo dejas fluir y a esperar si te llaman. Sin embargo, mi agente me llamó para decirme que no había quedado en ese personaje y tres horas después me llama para decirme que fue porque les interesó muchísimo mi audición, pero me querían para algo un poco más dramático y me dieron la oportunidad de no tener solo un capítulo sino dos en un personaje muchísimo más fuerte muchísimo más complejo y con la posibilidad de tener dos capítulos. Para mí fue una bendición.

¿Qué ha significado para ti interpretar ese papel se llama Natalia Asaki?

Yo no tenía ni idea del personaje que iba a hacer. Simplemente, me dijeron “tienes un papel más dramático y vas a estar no en uno sino en dos capítulos”, y cuando me dan el nombre, digo “bueno, asiática no soy, así que ese apellido de dónde va”. Natalia es una chica de 32 años, casada con un chico japonés.

Ella llega a la clínica esperando una remisión de cáncer, para que le digan que está libre de la enfermedad y que solo hay que cuidar unas cositas que pasan y ya está. Pero, la historia se va poniendo un poquito más compleja, no solamente por la situación de salud que ella enfrenta, sino también a nivel económico, porque tiene que enfrentar muchísimas deudas que la mayoría de la gente que vive en Estados Unidos enfrenta cuando no tienes un buen seguro médico.

Johanna Cure en Grey's Anatomy. Foto: redes sociales.

¿Cómo fue preparar ese papel?

Difícil en cuanto a la presión de no querer defraudar a nadie, sobre todo porque son oportunidades que no se te brindan todos los días y cuando las tienes quieres sentirte que estás mejor preparada que nunca para poder hacerlo.

Sin embargo, tú nunca te sientes preparado para hacer esto, y sobre todo para estar compartiendo escena con personajes que en algunas ocasiones tú creciste con ellos, entonces imagínate al doctor Webber, que era James Picken Jr., a quien lo estoy viendo desde que tengo uso de razón, y ahora está al frente mío hablando conmigo y tirándome líneas y yo tirándole otras. Para mí eso fue irreal, pero también la idea es ser cómplices y a la vez también ayudarte entre todos para que la escena salga excelente.