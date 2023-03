Casa refugio LGBTI: organización social denunció que el servicio no funciona

Secretaría Distrital de Gobierno.

Danne Aro Belmont, directora ejecutiva, de la Fundación Grupo Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) denunció fallas en la atención del sistema de Casa Refugio para personas LGBTIQ+ en Bogotá, señaló que desde hace 56 horas han tratado de establecer contacto sin obtener respuesta.

La denuncia fue publicada en las redes sociales el 10 de marzo, en la publicación la lideresa explicó que han pasado 56 horas, desde que la Fundación GAAT remitió para Casa Refugio un caso de violencia contra una mujer trans.

Aunque se ha intentado en cuatro ocasiones establecer contacto y remisión, con los encargados, no ha sido posible, aseguró que los teléfonos de contacto no funcionan y que no se da respuesta a los correos electrónicos.

En la publicación se explica que el GAAT ha asumido la vivienda de la mujer trans en riesgo, con el propósito de garantizar su seguridad. @DanneBelmont/Twitter.

En la publicación se explicó que el GAAT ha asumido la vivienda de la mujer trans en riesgo, con el propósito de garantizar su seguridad, pero la directora indicó garantizar su seguridad es una obligación del Estado.

Belmont hizo duros cuestionamientos al funcionamiento de la Casa Refugio LGBTI, en el tuit señaló “Muy linda la publicidad de un servicio que no funciona para las personas Trans en Bogotá y no es el primer caso que ocurre lo mismo, ¿Acaso hay una directriz para dejarnos morir con su complicidad?”.

La publicación con la denuncia cuenta con más de 14 mil vistas en Twitter, fue respaldada por otras organizaciones sociales como Caribe Afirmativo, mientras que la académica Mónica Godoy, que compartió la denuncia, aseguró:

“Las organizaciones NO pueden ni deben asumir una responsabilidad que es del gobierno. Ya he escuchado varias denuncias sobre la inoperancia de los canales de asistencia”.

@DanneBelmont/Twitter.

Desde Infobae Colombia hemos tratado de establecer contactó con la fundación GAAT, para profundizar en la denuncia, pero al cierre de la nota no hemos obtenido respuesta. También nos comunicamos con la Casa Refugio LGBTI, por medio de la línea telefónica y el correo electrónico.

Mediante una llamada telefónica, un funcionario de la Secretaria de Gobierno, nos indicó que la solicitud ya había sido remitida a Jonnatha Ivonne González Rodríguez, quien encabeza la dirección de derechos humanos, de esa secretaría, pero tampoco se ha brindado una respuesta frente a la denuncia.

La estrategia Casa Refugio LGBTI busca dar atención las víctimas de discriminación, por orientación sexual o identidad de género, estas son acogidas transitoriamente de forma gratuita en la casa, donde además reciben asesoría y acompañamiento, en la restitución de sus derechos, entro en funcionamiento en 2014.

En el portal de la Secretaría de Gobierno, de Bogotá, se expone que para acceder a la Casa Refugio LGBTI las personas deben: ser mayores de 18 años y ser víctima de violencia; además se debe establecer comunicación por medio de los siguientes canales de atención: el correo casa.refugio@gobiernobogota.gov.co, la línea 3184918552, o directamente con la Dirección de Derechos Humanos, encargada de su funcionamiento.

El 5 de marzo, una mujer denunció barreras de acceso a la ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio. Según su testimonio, a este medio, cuando solicitó ingreso a la Casa Refugio de la Mujer, operada por la Secretaría de la Mujer de Bogotá, los funcionarios de la comisaria de la Familia 02 de Engativá la disuadieron de no hacerlo.

Ante la situación, finalmente no pudo acceder al beneficio, una decisión que habría sido fomentada por los funcionarios encargados de la recepción y tramitación de la solicitud, por lo que denunció que actualmente su seguridad depende de sus propios recursos.

“Patrones discriminatorios, indebida valoración, pereza en las autoridades que administran la justicia, dureza y falta de empatía es el orden del día con los funcionarios de todas las instituciones que te deberían protege”, expresó en su hilo de Twitter.