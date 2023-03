Alejandra Borrero se enfrenta a “Conejo Blanco, Conejo Rojo”: conocerá el libreto de la obra antes de subirse al escenario

Alejandra Borrero se subirá al escenario sin saber nada de la obra, no puede averiguar nada. Solo conocerá el libreto, que estará en un sobre vació, al subirse al escenario. Infobae.

En 2011 Nassim Soleimanpour estrenó Conejo blanco, conejo rojo. Una de las obras más exigentes actoralmente del teatro contemporáneo, ya que, antes de subirse al escenario, quien la interprete no sabe nada de la obra, ni libreto ni indicaciones. Solo, justo antes de que se abra el telón el actor, o la actriz, recibirá del director el libreto y algunas indicaciones. No es un ejercicio de improvisación, es un reto actoral y la forma que encontró, Soleimanpour para salir de Irán, cuando, por no prestar el servicio militar, no podía abandonar su país.

Te puede interesar: Nuevas marchas contra la reforma a la salud convocaron las asociaciones de pacientes para el próximo 9 de marzo

A esta obra, que ha sido presentada en 15 países y e interpretada por actores de la talla de Whoopi Goldberg, Nathan Lane, Alan Cumming, Patrick Wilson, John Hurt, Stephen Rea o Ken Loach, entre muchos más, tendrá una función simultánea el 13 de marzo, en más de 32 países, gracias a la iniciativa de la productora Aurora Nova, que, con el fin de celebrar la resiliencia del teatro, libera los derechos cada año.

En 2023, Colombia se suma a la lista de países en la que Conejo blanco, conejo rojo será interpretada. Serán únicamente dos funciones: una en Bogotá y otra en Cali, y hace parte de la campaña SOS BRÚJULA AL SUR, para salvaguardar y gestionar el festival de teatro Brújula al Sur de Cali. En Cali, la obra la protagonizará el actor John Alex Castillo, y en Bogotá, la actriz Alejandra Borrero.

Te puede interesar: Manifestaciones en el marco del Día de la Mujer generaron afectaciones de movilidad en Bogotá

Los dos recibirán el libreto, por primera vez, en un sobre cerrado y sellado, que deberán abrir frente al público. Para saber un poco más sobre la obra y su (no) preparación para la misma, Infobae Colombia habló con Alejandra Borrero días antes de la función.

La actriz advirtió que la obra es secreta, por lo que no puede averiguar ni ver nada antes de subirse al escenario, y aunque reconoció que no quiere llamar a sus colegas que se han enfrentado a la obra antes y se muere de las ganas de hacerlo:

“La obra es, realmente, secreta. Solamente se puede hacer una función. Nadie hace dos funciones, si ya la conoces, ya no la puedes hacer. Así que, ni siquiera he querido llamar a los actores que la han hecho, porque no quiero... ¡me muero de las ganas de preguntarles!, pero realmente quiero llegar como lo pide el escritor, sin dirección. Espero que tengan compasión de mí y que... bueno, ¡vamos a ver qué sucede realmente!”

También contó que el día antes, el domingo 12 de marzo, recibirá una carta del director con unas indicaciones, y ya el lunes recibirá el libreto frente al público: “No se puede ver nada. No he visto absolutamente nada, voy a recibir una carta del director el día antes, que me va a dar unas indicaciones y yo realmente no tengo ni idea”. Sobre el autor y la importancia de la obra, Borrero dijo que, “este es un escritor iraní, que no pudo salir de Irán porque no presentó su servicio militar y en este momento están pasando en Irán cosas muy impresionantes, el envenenamiento de un montón de chicas que están en el colegio, tratando de que no vuelva a estudiar, por ejemplo”.

La obra se presentará, en simultánea en 32 países, en Colombia habrá dos funciones, una en Bogotá y otra en Cali. Infobae Colombia habló con Alejandra Borrero, que protagonizará la función en la capital colombiana

Una obra para salir de Irán

Soleimanpour es un autor iraní, su trabajo más conocido es 'Conejo blanco, conejo rojo', que estrenó en 2011, cuando no podía salir de su país por no prestar servicio militar. Hoy, el autor vive y trabaja en Berlín, Alemania. nassimsoleimanpour.com

Por no prestar el servicio militar Soleimanpur recibió restricción para salir de Irán. Para burlar esta prohibición, que duró hasta 2013, cuando recibió su pasaporte, Soleimanpur creó una obra teatral para poder atravesar las fronteras y conocer el mundo. La obra retrata el Irán contemporáneo y la generación de Nassim. Una generación que nació en medio de la dificultad de la guerra Irán-Irak. Jóvenes con cultura informática y bien informados, a pesar de no conocer un Irán distinto al de la República Islámica. Así, con Conejo blanco, Conejo rojo Soleimanpur ha viajado por todo el mundo.

Te puede interesar: Más de mil procesos por diferentes delitos tenía un carro que circulaba tranquilamente por Bogotá

Borrero explica que “los derechos están liberados, solo ese día, lo hacen actores en el mundo entero y esta fue una manera de él de poder salir de Irán y dirigir en otros lugares, porque no lo podía hacer”.

Pero además de querer salir de Irán, Nassim Soleimanpur, propone un reto actoral, pues sin ensayos, sin saber nada de la obra, sin conocer, ni siquiera, al autor, los actores deben lanzarse al vacío para, junto al público, navegar una experiencia irrepetible. En el escenario, cada actor se enfrenta a un libreto desconocido y, como único asidero, con una mesa, una silla, un vaso de agua. Las indicaciones del director son precisas, pues no es un juego de improvisación, ahí el reto de la obra.

Desde su simultáneo estreno en 2011 en el Summerworks Festival en Canadá y en el Fringe Festival en Edimburgo, Conejo Blanco, Conejo Rojo ha sido traducida a más de 30 idiomas y ha tenido más de 3.000 representaciones. Algunos de los actores que han participado son John Hurt, Stephen Rea, Sinead Cusack, Marcus Brigstocke, Ken Loach, Cynthia Nixon, Alan Cumming y Whoopi Goldberg entre otros. En Colombia actrices y actores como Vicky Hernández, Nicolás Montero, John Alex Toro, Laura García, Marcela Gallego, Julián Román, Kepa Amuchastegui, Julián Arango, Diego Trujillo y Marleyda Soto han tomado este reto.

En marzo de 2020, la mayoría de los teatros cerraron sus puertas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Con el fin de celebrar la resiliencia del teatro en vivo la productora Aurora Nova promueve la presentación simultánea de la obra Conejo Blanco, Conejo Rojo en los teatros de todo el mundo el 13 de marzo de cada año. En el 2023 más de 32 países ya se han unido a esta conmemoración, en Australia, Brasil, Canadá, Alemania, India, Italia, México, Sudáfrica, España, Suiza, Taiwán, Reino Unido, EE. UU., entre otros, se llevará a cabo la presentación simultánea de Soleimanpour.