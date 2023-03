Después de muchos años, la novela que se volvió a poner de moda gracias a la gira de despedida de RBD, será retransmitida una vez más. (Televisa)

Rebelde regresa a la televisión colombiana. Los aficionados podrán volver a disfrutar la novela con la que toda una generación creció y que se convirtió en un fenómeno mundial.

Con el regreso de la banda RBD, sin uno de sus integrantes, a los escenarios, volvió también toda la ola de afición que se gestó entre los años 2003 y 2005, cuando se vio por primera vez la famosa novela que sigue dando de qué hablar.

Recientemente, Caracol Televisión anunció que la producción audiovisual será retransmitida. Aunque se desconocen los detalles de esta noticia, como la fecha en que empezarán a transmitirla o el horario, lo que el canal sí confirmó es que Rebelde regresa.

Es de recordar que la novela relata la vida de varios estudiantes que hacen parte de un colegio de la elite mexicana. Los personajes principales son Mia Colucci, interpretada por Anahí Puente; Roberta Pardo, encarnada por Dulce María Espinosa; Lupita Fernández, quien es Maite Perroni; Miguel Arango, interpretado por el actor Alfonso Herrera; Diego Bustamante, que en la vida real es Christopher Uckermann, y Giovanni Méndez, encarnado por Cristian Chávez.

También es importante resaltar que el regreso de la novela Rebelde se da en medio del revuelo por los conciertos que anunció la agrupación RBD, nacida en la producción audiovisual, en enero de 2023.

RBD estará en Colombia con el “Soy Rebelde Tour”

Después de que RBD anunciara su tour para el 2023 (Soy Rebelde Tour) en México, Brasil y Estados Unidos, sus fanáticos en el resto de América Latina quedaron decepcionados, especialmente los colombianos que soñaban con ver la agrupación mexicana en el país. Sin embargo, poco después comenzaron las especulaciones de que el grupo incluiría a Colombia en su gira.

Finalmente, luego de la expectativa por los trinos entre la cantante colombiana Karol G y Anahí; así como las pistas que dio la Alcaldía de Medellín, se confirmó que la nada estaría en Colombia.

Inicialmente se pensó que algunas fechas serían en Medellín, por ser la ciudad que gestionó la visita de la banda, y luego estarían en otras ciudades como Bogotá y Cali.

Sin embargo, tras confirmar cuatro fechas en Medellín, las esperanzas para los fanáticos de otras ciudades se apagaron.

La capital de Antioquia será escenario de la agrupación los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre. Es de recordar que la boletería para las presentaciones de RBD en Medellín se agotó en cuestión de horas.

“Serán 4 fechas que nos harán vibrar de emoción. Por temas logísticos, calendario en la región y disponibilidad de fechas, serán los únicos shows que tendremos de RBD en el país”, confirmó en su momento Ocesa, empresa organizadora.

Por su parte, el alcalde Daniel Quintero celebró la cuarta fecha en Medellín en su cuenta de Twitter escribiendo: “Gracias RBD por confiar en Medellín. 160 mil espectadores, más de 100 mil visitantes que generarán empleo y una derrama económica histórica para la ciudad. Bienvenidos todos a la hermosa Medellín”.

Son varios los éxitos que RBD tiene en su repertorio, algunos de los temas que seguramente sus fans esperarán escuchar con gran emoción son: ‘Sálvame’ y ‘Rebelde’, prácticamente himnos de la agrupación. Pero no hay que olvidar otros importantes temas como ‘Solo quédate en silencio’, ‘Inalcanzable’, ‘Nuestro amor’, ‘Qué hay detrás’, ‘Este corazón’, ‘Tras de mí’, entre muchos otros.

Es de resaltar que la ausencia de Alfonso Herrera en el tour significó una gran decepción para los más fanáticos; sin embargo, no es la primera vez que el actor no está presente en un reencuentro. Además, ha sido el único de todos los integrantes que solo se ha enfocado en la actuación y ha demostrado no tener interés en una carrera musical.