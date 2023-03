Ana del Castillo siguió con la “tiradera” a Yina Calderón: “Para hacer Guaracha no lo puede hacer cualquier guaricha”

Ana del Castillo aprovechó entrevista y siguió con la "tiradera" a Yina Calderón. / Foto @anadelcastilloj

Ana del Castillo es una de las cantantes referente del género vallenato en la actualidad. Por ello, es una “voz autorizada” para hablar respecto al escándalo que protagonizó Yina Calderón en contra del compositor Wilfran Castillo. Recordemos que la DJ huilense realizó un cover de la canción “Cómo duele el frío” sin aparente autorización del valduparense, acto que desató una puja legal entre las partes por temas de regalías y demás.

Te puede interesar: Yina Calderón manifestó que no se disculpará con Wilfran Castillo: “Que hagan lo que quieran hacer”

Recientemente, la cantante vallenata fue entrevistada por un “aparente periodista” saliendo de un evento, quien no dudó en preguntarle a la también nacida en Valledupar sobre el mencionado escándalo entre Castillo y Calderón (Del Castillo ha tomado partido y se ha visto envuelta en varias discusiones por redes sociales con la ex protagonista de novela).

“A ver Ana, una pregunta ¿Usted qué opina de los DJs?”, empezó cuestionando el sujeto quien abordó a la cantante imitando al reconocido reportero “Ricardo Jorge”; a lo que Del Castillo contestó: “Los DJs me parecen chéveres, porque es un estilo bacano. Los DJs tienen que ser cultos y decentes, y saber sobre música sobre todo; y saber mezclar, manito”.

Te puede interesar: Yina Calderón se negó a hablar con Juanpis González: “Puede ser hiriente conmigo”

Respuesta que quienes vieron el video, en el perfil de Instagram @rechismes dedicado a seguir a los famosos, es una “clara y contundente tiradera” a Yina Calderón por varios de los roces que ambas han tenido en el marco de la puja mencionada con Wilfran Castillo.

Ana del Castillo aprovechó entrevista y dijo que los DJs le parecen cheveres, porque es un estilo bacano. Además afirmó que los DJs tienen que ser cultos y decentes, y saber sobre música sobre todo; y saber mezclar.

No contento con esto, el aparente “periodista” le realizó otra pregunta a Del Castillo con una “pulla” inmersa: “Por ejemplo ¿Qué es un calderón? Un calderón no es eso que usan las brujas que se creen DJs, no. Un calderón es una pausa musical”.

Te puede interesar: Yina Calderón iba para una entrevista y terminó en urgencias

A esto, Ana del Castillo no le vio mucho problema y le causó bastante gracia aparentemente. Finalizando la “entrevista”, el “Ricardo Jorge” apuntó en compañía de la cantante y al unísono con la frase: “Mejor dicho, para hacer Guaracha, no lo puede hacer cualquier guaricha (...) al que le caiga el guante que se lo…”.

Ana del Castillo pidió grabar con Karol G: “Mamita, quiero cantar contigo, que mi cama suene”

Ana del Castillo, una de las voces femeninas más influyentes del vallenato, fue invitada a una entrevista por la señal de Caracol TV Internacional con el periodista Adolfo Sanjuanello, quién indagó sobre varios de los proyectos que tiene la valduparense hoy por hoy. Y allí, la artista reveló uno de sus más ansiados deseos, mismo que involucra a una de las cantantes más famosas del género urbano hoy en día.

Y es que del Castillo afirmó que quisiera grabar una canción con la cantante paisa Karol G. En la charla indicó: “Yo ahora estoy enfocada en mi carrera, en que yo quiero grabar con Karol G. Karol, manita, si ves esta entrevista yo quiero cantar contigo ‘mi cama suena y suena’, por favor”.

La artista además señaló que “ama” a la cantante paisa, y no es para menos, ya que Karol G se ha convertido en un icono mundial que con su música ha servido como ejemplo para varias mujeres que muchas veces no tienen seguridad y convicción de lo que pueden llegar a alcanzar.}

Ana del Castillo le "coquetea" a Karol G para grabar nueva producción.

Asimismo, la cantante vallenata no se olvidó de la intérprete de “Monotonía”, Shakira, a la que también le envió saludos: “A la tía Shaki le doy un abrazo fuerte, con ese waka, waka”.

Ahora bien, la valduparense en dicha entrevista no solo confesó este anhelo de realizar una canción con la cantante paisa, pues a la pregunta de Sanjuanello “¿Además de un premio Grammy, qué otras cosas sueñas para tu carrera?”, la cantante contestó:

“Yo sueño muchas cosas, manito, quiero salir del país y hacer mi gira allá en Estados Unidos. También ir al interior y promocionar mi CD. También estoy enfocada en el CD como tal, que el CD se pegue y que les guste el vallenato de una mujer”.