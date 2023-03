Karol G anunció que hará una pausa en su carrera musical para estudiar

La finalidad de este tiempo alejada de los escenarios y dedicada a prepararse como artista será elevar su calidad musical y entregarle una mejor experiencia a sus fanáticos y seguidores REUTERS/Rodrigo Garrido

2023 será un año en el que Karol G no estará tan presente en los escenarios. Para la cantante colombiana es momento de evolucionar en su carrera musical, y gracias a sus giras consecutivas en 2022, entendió que es buena para otros aspectos de la música como, por ejemplo, producir y grabar.

Te puede interesar: “TQG” de Karol G es la canción más escuchada en el mundo: “Nunca paren de soñar, las cosas a uno se le dan”

El éxito de Karol G en la música es innegable, en la última década se ha convertido en una de las artistas femeninas más importantes y representativas de América Latina, lo que ha reflejado en la calidad de sus canciones y de sus presentaciones.

Y es que gracias a esa calidad en su música fue que en 2022 logró recorrer varios países a nivel mundial con sus giras Strip Love Tour y Bichota Tour, en las que se vio en la necesidad de salir de su zona de confort y aprender habilidades que le permitieron cumplir con sus compromisos musicales.

Te puede interesar: Karol G reveló que rechazó una colaboración con Shakira mucho antes de que saliera “TQG”

Así lo dio a conocer en una entrevista para la emisora EXA 104.9 de México, en la que confirmó que en 2023 no estará tan cerca de los escenarios, pues las exigencias que tuvo en sus diferentes giras la llevaron a descubrir talentos que no sabía que tenía.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme como un break de los escenarios para poder estudiar, para poder evolucionar en otros aspectos”.

Te puede interesar: Karol G reveló cuál fue la primera canción que escribió: tenía 8 años

Para Karol G, cumplir con sus giras la llevó a desarrollar aspectos de la música con los que no estaba tan relacionada, pues estaba acostumbrada a tener personas que se encargaban de, por ejemplo, la grabación y producción de su voz, lo que la impulsó a tomar la decisión de dedicarse un tiempo para evolucionar y estudiar.

“Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a aprender a producir mucho más, a aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida que antes estaba acostumbrada que tenía a alguien que lo hacía conmigo o que lo hacía por mí, que me di cuenta que tenía un montón de talentos que no había descubierto en mí y que quiero desarrollar”.

La finalidad de este tiempo alejada de los escenarios y dedicada a prepararse como artista será elevar su calidad musical y entregarle una mejor experiencia a sus fanáticos y seguidores. También aseguró que luego de la experiencia que espera ganar con esta pausa en su carrera musical, su próximo trabajo será una producción que le permita experimentar con diferentes culturas del mundo y su música.

“Yo creo que esa pausa que voy a hacer será muy positiva. Creo que el próximo álbum definitivamente va a ser un álbum muy experimental para mí en muchas formas y eso me da mucha emoción”.

Sobre el éxito que ha generado su colaboración con Shakira en la canción TQG (Te Quedó Grande), Karol aseguró que, en su concepto, “las canciones son bellas y son increíbles cuando tienen alma y tienen una historia real detrás”. Y aseguró que sus mayores éxitos se deben a la conexión que la gente puede tener con sus canciones porque cuentan una historia real.

“En mi caso, mis canciones más grandes han sido canciones de historias personales que creo que la gente se ha conectado con ellas porque traen esa realidad detrás”.

Sobre el momento de inspiración de la creación de la canción, Karol G comentó que la escribió luego de su colaboración con Becky G y que esperaba guardarla para ella, pues no quería que todos sus lanzamientos fueran enfocados al mismo tema, decisión que cambió cuando explotó el tema de Shakira y Piqué, lo que la llevó a desempolvar su composición e invitar a Shakira a participar.

“El año pasado cuando empecé a ver toda la situación por la que estaba pasando Shakira, la canción empezó como a recobrar fuerza dentro de mí. Siempre fue una canción que yo amé escuchar, pero que yo sabía que no iba a salir. La contacté, le mandé la canción y a ella le encantó”.