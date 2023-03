El gesto de Shakira cuando le preguntan si Piqué trato de reconquistarla

Shakira habría dejado con más dudas si Piqué le pidió una segunda oportunidad o no, luego de que en sus letras de TQG y Music Sessions 53 esta dijera que al parecer habría ocurrido. @shakira/Instagram

Tal y como lo sentenció Shakira en la Music Sessions #53, la artista sigue facturando al máximo la ruptura con Gerard Piqué y el tórrido romance que este inició con Clara Chía. Recientemente, la cantante presentó la línea de ropa que se agotó en pocos minutos con frases alusivas a este tema musical junto a Bizarrap, al igual que lo hizo con Monotonía, semanas después de haber sido estrenado.

Y es que como señaló en entrevista con Enrique Acevedo en el programa nocturno En Punto de N+, la artista ha tenido un antes y un después, desde que entró al estudio del rapero y productor argentino. A mediados de 2022 se veía a una barranquillera llevada por el dolor, sus constantes apariciones con gafas oscuras e intentando esconderse de las cámaras daban muestra que allí, todavía había fracturas.

Con sus estrenos musicales, la barranquillera hizo catarsis en medio del dolor que le causó su separación

Sin embargo, hoy en día ha querido soltar todo eso en las letras de sus canciones y han sido en Music Sessions #53 como en el más reciente lanzamiento junto a Karol G con TQG, que la colombiana ha sembrado un manto de dudas en las que afirma que Piqué “le habría pedido cacao’” como se dice coloquialmente en Colombia: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llore’, ni me supliques… Por acá no vuelva’ hazme caso…” o “Por acá ya no eres bienvenido… Ahora tú quieres volver, se te nota mmm sí”.

A las afueras de su vivienda en Esplugas de Llobregat, el medio español Chance de la cadena Europa Press, esperó a que la cantante saliera en su vehículo para preguntarle si efectivamente como dice en sus canciones, Gerard Piqué intentó pedirle una nueva oportunidad. Sin embargo, haciendo gala de su educación la artista ha preferido guardar silencio y en respuesta entregó una cálida sonrisa a los periodistas que se encontraban en el lugar.

Shakira fue interrogada sobre el hecho de que Piqué le pidiera una segunda oportunidad en la relación. Captura de pantalla @CHANCE_es/Twitter

El desagrado de los padres de Clara Chía hacia Shakira

Clara Chía Martí es una joven de 23 años, nacida en Barcelona, España, estudió Publicidad y Relaciones Públicas y ha trabajado en bares de copas, en la actualidad trabaja en Kosmos, empresa de su actual pareja el exfutbolista Gerard Piqué. Los progenitores de Clara son una familia acomodada y bastante privada, según se rumora desde que comenzó el amorío entre su hija y Piqué, ellos han procurado mantenerse alejados de la controversia y por eso no se han dejado ver junto al deportista ni en fotografías ni en espacios públicos.

Los allegados a la familia describen a la pareja Chía Martí como un matrimonio discreto y bien posicionado, que nunca antes se vio involucrado en un escándalo con tales dimensiones como el triángulo amoroso formado por Gerard, Clara y Shakira. Precisaron que el tiempo permitió confirmar la conexión lograda entre la joven y su nueva familia. Clara fue bienvenida en la familia y a los pocos meses ya había conquistado a sus suegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, además de su cuñado Marc Piqué.

Sin embargo, y tras la gran exposición que ha puesto a su hija cómo protagonista o antagonista, según quién analice la circunstancia, los padres de Chía Martí están cansados del acoso recibido por parte de la prensa y según el diario digital El Nacional sobre la música comentaron lo siguiente: “Al matrimonio formado por Lluis Chía y Marga Martí no les hace gracia, eso está claro, aunque les importa bastante poco. Abogado y empresario él, funcionaria ella, son una pareja discreta, bien posicionada, que nunca a dado que hablar (...) Son auténticos forofos del Barça y bastante catalanistas, hasta indepes”.