Moción de Censura al ministro de Defensa por lo ocurrido en San Vicente del Caguán será después del 16 de marzo: Andrés Forero

El representante Forero (Concejo de Bogotá)

En una reminiscencia de lo que vivió el país hace no más de dos décadas, en el marco de los hechos que se presentaron durante la primera semana de marzo en San Vicente del Caguán (Caquetá), que dejaron un saldo de dos muertos, varios parlamentarios de oposición están convocando fuerzas para adelantar una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Aunque este fue un episodio que tuvo muchas aristas, específicamente frente al accionar del ministro de Defensa Nacional, la oposición ha cuestionado la tardía actuación del Gobierno, y razón por la cual debe hacerse una moción que dé cuenta de los vacíos que dejó el despliegue institucional de la cartera de Defensa.

Ante este hecho, en diálogo con Infobae, el representante a la Cámara por este partido, Andrés Forero, y quien de hecho encabezó la lista por esta colectividad en las elecciones al Congreso, indicó que esta es una medida apenas necesaria, y no solo por los últimos acontecimientos, haciendo un llamado sobre otros hechos de seguridad nacional de suma gravedad, pero que se vieron opacados por la atención mediática de lo ocurrido en San Vicente del Caguán.

“Hoy tenemos un paro armado en Caucasia. Uno siente a una Fuerza Pública desmoralizada, completamente desorientada, sin directrices claras, y eso se ve en la falta de resultados como los que estamos viendo y que salieron a la luz hace algunos días, a propósito de los resultados en la lucha contra las drogas y el crecimiento de la extorsión en el país. Y eso descontando el episodio de Pozos”, comenzó por explicar a este medio de Comunicación el representante Forero.

Ahora, frente a la escalada de violencia en San Vicente del Caguán, de acuerdo con el representante lo que el mismo mostró es que “el gobierno tiene muy poca capacidad operativa. Sabían que había problemas desde hacía varios días y el ministro y viceministra del Interior habían dicho que todo estaba resuelto y vimos que no. Lo que uno ve es que este Gobierno deja que crezcan los problemas y ya crecidos no saben muy bien que hacer. Es indignarte y me sumo a las palabras de algunos de los uniformados que fueron víctimas del secuestro y que dijeron que pareciera que para este Gobierno ellos no tienen derechos humanos”, añadió a Infobae el representante Forero.

Concluyó que lo ocurrido en Pozos les dejó a los colombianos unas imágenes dantescas, “con una situación de humillación de nuestra Fuerza Pública realmente pasmosa. Este episodio mostró cómo se perdió todo principio de autoridad. Es increíble que los ministros no se hubieran ido para allá inmediatamente al Caquetá, sino que hubieran hecho un Puesto de Mando Unificado desde la comodidad de las instalaciones del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá”, puntualizó el representante Forero.

La moción sería después del 16 de marzo

Así mismo, frente a la moción de censura que está preparando el partido de oposición, de materializarse, podría estarse llevando a cabo en algún punto después del 16 de marzo de 2023.

“El Congreso está en sesiones extraordinarias. Aquí deberá suceder como ocurrió con la moción de censura que se adelantó contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y muy probablemente se dé después del 16 de marzo en el Senado”, concluyó a este respecto el parlamentario del Centro Democrático,

Amerita tener presente que la moción de censura en contra del MinDefensa es una iniciativa encabezada por el representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uscateguí, quien aseguró el viernes 3 de marzo que convocará “a los miembros de mi partido para pedirles que nos unamos entorno a una moción de censura contra el ministro de Defensa”.

Por último, frente a la humillación a la Fuerza Pública a la que hizo referencia Andrés Forero, el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, condenó un trino del presidente, Gustavo Petro, cuando estalló la crisis en Pozos. que establecía lo siguiente:

“Tenemos un movimiento popular que por su exclusión y por el influjo de grupos que quieren destruir este gobierno y sumir a Colombia en la guerra, ha terminado asesinando un joven policía campesino, y propiciado la destrucción del primer gobierno progresista de este siglo”, trinó el presidente.

Ante esta declaración, vista por muchos como una validación de las acciones del campesinado, el exministro le respondió que “este escrito es indigno de un jefe de Estado, de un comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, del presidente de los colombianos. Un presidente debe tomar medidas frente al país ante la gravedad de la situación, no escondido en un trino, con desidia, y justificando acciones criminales”, indicó Pinzón.