Cuatro colombianos murieron en el accidente de Panamá

Bus con migrantes a bordo se accidentó en la frontera entre Panamá y Costa Rica, cuatro colombianos perdieron la vida.

En la tarde del 27 de febrero del 2023, la Cancillería de Colombia actualizó la información sobre las víctimas del accidente en Panamá, sucedido el 15 de febrero, el total de colombianos afectados por el accidente es de seis personas, una mujer y un menor de edad que se encuentran fuera de peligro, mientras que el número de fallecidos asciende a cuatro.

Las víctimas corresponden a cuatro adultos mayores, el Consulado de Colombia, ya habría establecido comunicación con sus familiares, también se notificó que se ha brindado a asistencia a dos de las familias, que ya se trasladaron a la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.

La identificación de los cuerpos fue producto de las labores conjuntas desarrolladas entre: el Consulado de Colombia en Ciudad de Panamá, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá. Que se habría en encargado del proceso de identificación de los tres colombianos, pendientes de reconocimiento.

El pasado 17 de febrero, dos días después del accidente, las autoridades del vecino país habían confirmado el deceso de un colombiano, al respecto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se expresó:

“Lamentamos informar que los forenses acaban de confirmar el deceso de uno de los connacionales heridos en el accidente en Panamá. Su familia ya fue informada y está recibiendo la debida asistencia y orientación”.

En el accidente se registraron 68 víctimas, de las cuales 66 eran migrantes de diversas nacionalidades, entre ellas: ecuatorianos, bolivianos, brasileños y cubanos, estas personas tenían por destino la frontera de México con los Estados Unidos. El accidente se dio en las inmediaciones de Los Planes de Gualaca, provincia de Chiriquí.

Las autoridades colombianas también habían explicado de las dificultades que habían existido para identificar a las víctimas del accidente del autobús, pues gran parte de los documentos de identidad se perdieron durante el siniestro y el estado de los cuerpos dificultaría la situación.

“Es importante aclarar que las labores de identificación han sido complejas debido a que la mayoría de los cuerpos quedaron afectados y se perdieron muchas de las pertenencias y documentos de identificación, por lo que ha sido difícil determinar la identidad de las víctimas y sus nacionalidades”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Parar el 17 de febrero, las autoridades de Panamá reportaron que: “de los sobrevivientes, hay 8 personas que se encuentran en estado de inconsciencia y sin documentos, por lo que no ha sido posible determinar aún su nacionalidad”.

Uno de los pasajeros colombianos sobrevivientes fue una mujer de 35 años de edad, que fue identificada como Lady Katherine García. Según el reporte oficial, esta persona fue trasladada a un centro de salud donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, “le tuvieron que poner tornillos en la cadera, no sé si tiene las dos piernas fracturadas o una sola. (…) No sabemos cuántos días debemos estar allá con ella, la situación es complicada”, manifestó su hermana para Noticias Caracol.

En cuando fue notificada, la familia de Lady solicitó ayuda al Gobierno nacional para poder viajar al país vecino, “yo estuve en la Cancillería y allá no me dieron ninguna información, en sí, ellos no tenían como una base para darme información sobre el accidente, entonces ese el pedido que hacemos al Gobierno y a la Cancillería, que nos ayude cuando estemos en Panamá”, concluyó la hermana de Lady.