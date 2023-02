Distrito contemplaría decretar pico y placa los días sábados para mitigar la contaminación ambiental en Bogotá

Imagen de archivo. Distrito estudia la posibilidad de implementar pico y placa los días sábados ante la alerta de calidad de aire en Bogotá. Vía bogotá.gov.co

Luego de que la Secretaría de Ambiente de Bogotá declarara Alerta fase 1 en la ciudad debido a las altas concentraciones de material particulado que se registran en la ciudad, la secretaria Carolina Urritia anunció que el Distrito estudia una serie de medidas para mitigar el impacto en la calidad del aire de la capital, entre las que se encuentran decretar el pico y placa durante los días sábados.

En la mañana del sábado 25 de febrero, la funcionaria distrital informó que se mantenían las “altas concentraciones de material particulado en Bogotá, tenemos cinco estaciones en condiciones regulares (naranja), Fontibón, Kennedy, Carvajal, Sevillana, Tunal y Móvil séptima; se mantienen también las condiciones meteorológicas, una estabilidad atmosférica que hace que el material particulado se quede sobre la ciudad, y hemos visto incrementos en los incendios regionales que vienen, sobre todo del Meta, Guaviare, Vichada y Casanare”.

Es de recordar que, el pasado viernes 17 de febrero, la entidad declaró la Alerta Fase I debido a la gran cantidad de material particulado de los incendios forestales de los departamentos de Meta, Vichada, Guaviare y Casanare, y Venezuela, que estaban siendo arrastrados por las corrientes de viento a Bogotá.

Aunque aún no se han impuesto medidas restrictivas, la secretaria de Ambiente reveló a Blu Radio que el Distrito ya contempla una serie de opciones para mitigar el impacto en la calidad de aire de Bogotá, entre los que se encuentra decretar pico y placa los días sábados.

“De ser necesario si las medidas de autorregulación y no cambia el fenómeno regional, hay cuatro medidas que contemplamos desde el Distrito: la primera, restringir los vehículos de carga que tienen más de 10 años; la segunda, es ampliar el pico y placa a los sábados; la tercera, incluir a las motos en el pico y placa y la cuarta, y última, la restricción a la industria en horarios específicos”, detalló la funcionaria en diálogo con la emisora bogotana.

Imagen de archivo de una panorámica de la ciudad de Bogotá. Mariano Vimos-Colprensa

Y es que, de acuerdo con la funcionaria, a la llegada de material particulado a Bogotá por cuenta de los incendios forestales regionales se le suman las condiciones meteorológicas que se presentan entre enero y marzo de cada año, lo que incrementa la alerta ambiental.

“La falta de lluvias y las altas temperaturas generan fenómenos meteorológicos como la inversión térmica y la estabilidad atmosférica, tenemos vientos que hacen que la contaminación permanezca sobre la ciudad. En los últimos días tuvimos el arrastre de mucho material particulado de incendios del pie de monte amazónica, en especial del Meta, tenemos entrando a la ciudad entre 18 y 22 microgramos de material particulado de incendios forestales”, explicó la secretaria de Ambiente a Blu Radio.

Recomendaciones

Con el fin de garantizar la salud de los bogotanos ante la alerta ambiental, la Secretaría emitió una serie de recomendaciones para que tengan en cuenta durante los próximos días:

1. Desplazarse en transporte público, bicicleta o utilizar el vehículo particular con mayor ocupación.

2. Movilizarse en aquellos horarios de menor afectación en la calidad del aire.

3. Comparta el vehículo particular y mantenga al día la revisión técnico-mecánica.

4. No queme basuras o materiales como carbón o madera, no arroje colillas de cigarrillo al suelo, no arroje vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible y no use pólvora.

5. Evite hacer ejercicio intenso o practicar deporte al aire libre en horas de alto tráfico vehicular (entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. – entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.).

La Secretaría de Ambiente igualmente señaló que, en conjunto con las secretarías de Salud, Movilidad, Desarrollo Económico, Educación e Integración Social, y el Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), analizarán el impacto de las medidas y, en caso de que no sean suficientes, las extenderán dependiendo de lo que consideren pertinente.